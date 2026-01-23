Các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp thuế từ 1/7/2026
GĐXH - Theo Luật Quản lý thuế 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, người nộp thuế sẽ phải nộp tiền chậm nộp trong nhiều trường hợp nếu không thực hiện nghĩa vụ thuế đúng thời hạn theo quy định.
Cụ thể, người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp khi nộp thuế hoặc các khoản thu khác quá thời hạn quy định, kể cả thời hạn được cơ quan có thẩm quyền cho gia hạn. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ làm tăng số tiền thuế phải nộp, hoặc làm giảm số tiền đã được miễn, giảm, hoàn hoặc không thu cũng thuộc diện phải nộp tiền chậm nộp.
Ngoài ra, nếu qua công tác kiểm tra, thanh tra, cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện người nộp thuế khai thiếu số tiền phải nộp, hoặc hưởng miễn, giảm, hoàn thuế cao hơn thực tế theo quy định, thì phần chênh lệch này sẽ bị tính tiền chậm nộp.
Luật cũng quy định, dù được phép nộp dần tiền thuế nợ hoặc thuộc trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính, người nộp thuế vẫn phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.
Bên cạnh đó, các cơ quan, tổ chức được ủy nhiệm thu hoặc được giao quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước nhưng chậm nộp số tiền đã thu; các tổ chức có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế thay nhưng nộp không đầy đủ hoặc không đúng hạn; cũng như trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chịu thuế được tổ chức tín dụng bảo lãnh nhưng nộp chậm đều phải chịu tiền chậm nộp.
Đáng chú ý, mức tiền chậm nộp được tính bằng 0,03%/ngày trên số tiền thuế chậm nộp, do đó người nộp thuế cần chủ động thực hiện đầy đủ nghĩa vụ để tránh phát sinh chi phí.
