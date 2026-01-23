Những khoản thuế bắt buộc hộ kinh doanh cho thuê nhà phải đóng năm 2026
GĐXH - Hộ kinh doanh cho thuê nhà ở, mặt bằng, kho bãi, nhà xưởng có mức doanh thu trên 500 triệu đồng một năm bắt buộc phải đóng thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng.
Từ ngày 1.1.2026, nhiều quy định mới về thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh chính thức có hiệu lực, trong đó có những điểm thay đổi quan trọng tác động trực tiếp đến hoạt động cho thuê nhà, mặt bằng. Việc không kịp thời nắm bắt có thể khiến hộ kinh doanh bị truy thu, xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là thay vì 100 triệu đồng như trước ngưỡng doanh thu miễn thuế được nâng lên 500 triệu đồng/năm. Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 10.12.2025, hộ và cá nhân cho thuê bất động sản như nhà ở, mặt bằng, cửa hàng, kho bãi, nhà xưởng… (không bao gồm dịch vụ lưu trú) có doanh thu trong năm dương lịch không vượt quá 500 triệu đồng sẽ không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.
Tuy nhiên, trường hợp doanh thu vượt ngưỡng 500 triệu đồng/năm, hộ kinh doanh sẽ phải nộp hai loại thuế.
1. Thuế thu nhập cá nhân được tính 5% trên phần doanh thu vượt ngưỡng 500 triệu đồng.
2. Thuế giá trị gia tăng áp dụng mức 5% trên toàn bộ doanh thu, không trừ phần được miễn.
Chẳng hạn, với doanh thu 600 triệu đồng/năm, hộ kinh doanh phải nộp 5 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân và 30 triệu đồng thuế giá trị gia tăng.
Cơ quan thuế cũng nhấn mạnh, miễn thuế không đồng nghĩa với miễn khai thuế. Hộ, cá nhân cho thuê nhà vẫn phải khai báo đầy đủ, trung thực doanh thu tại cơ quan thuế quản lý nơi có bất động sản cho thuê. Trường hợp bên thuê trả tiền trước nhiều năm, doanh thu sẽ được phân bổ theo từng năm dương lịch để xác định nghĩa vụ thuế.
Ngoài ra, doanh thu chịu thuế được xác định là toàn bộ số tiền thực tế phát sinh, không phân biệt đã thu hay chưa đến hạn. Nếu hộ kinh doanh vừa cho thuê nhà vừa có hoạt động kinh doanh khác, doanh thu để xác định ngưỡng chịu thuế là tổng doanh thu của tất cả các hoạt động.
Đáng lưu ý, theo Nghị định 310/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ 16.1.2026, nộp chậm hồ sơ khai thuế có thể bị xử phạt từ cảnh cáo đến phạt tiền lên tới hàng chục triệu đồng, kèm theo tiền chậm nộp. Do đó, các hộ kinh doanh cho thuê nhà cần chủ động cập nhật quy định, kê khai đúng và đủ để tránh rủi ro pháp lý không đáng có.
