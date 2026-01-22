2 cách tra cứu nợ thuế nhanh chóng, dễ dàng năm 2026

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Năm 2025, cơ quan thuế ban hành hơn 91.600 thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân và người đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế kéo dài (Theo số liệu từ Cục Thuế, Bộ Tài chính). Thực tế, hiện nay nhiều cá nhân không biết mình nằm trong diện phải nộp thuế. Để tránh phát sinh tiền chậm nộp, theo dõi nghĩa vụ thuế, các cá nhân có thể dễ dàng tra cứu bằng 2 cách dưới đây.

1. Tra cứu nợ thuế trên ứng dụng eTax Mobile

Với ứng dụng eTax Mobile, người nộp thuế có thể dễ dàng tra cứu các thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế, thông qua các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng eTax Mobile bằng tài khoản đã đăng ký hoặc tài khoản định danh điện tử.

Bước 2: Nhấn vào mục "Tra cứu nghĩa vụ thuế"

Bước 3: Tiếp tục chọn chức năng "Thông tin nghĩa vụ thuế"

Bước 4: Nhấn nút "Tra cứu" để kiểm tra kết quả, có thể được hoàn thuế hoặc phải nộp thêm thuế và cụ thể số tiền bao nhiêu.

2. Tra cứu nợ thuế trên website chính thức của Cục Thuế

Bên cạnh ứng dụng eTax Mobile, thuận tiện tra cứu trên điện thoại thông minh, ứng dụng cũng được nhiều người sử dụng tra cứu hiện nay là Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế. Việc tra cứu cũng không có gì phức tạp với 3 bước sau:

Bước 1: Người nộp thuế truy cập website chính thức của Tổng cục Thuế tại đường link https://thuedientu.gdt.gov.vn/

Bước 2: Đăng nhập và tra cứu thông tin

Bước 3: Chọn mục "Tra cứu", sau đó chọn "Tra cứu nghĩa vụ thuế"

Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin cơ bản như tình trạng hoạt động của người nộp thuế, các khoản thuế còn nợ (nếu có), bao gồm cả tiền thuế gốc và tiền chậm nộp.

