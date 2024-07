Từ 15/9, điện thoại cục gạch sử dụng thuê bao 2G chính thức bị ‘khai tử’

Cụ thể, tới ngày 15/9 Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chính thức dừng cấp lại băng tần 900MHz, 1800MHz cho các nhà mạng đang sử dụng. Chính vì vậy các nhà mạng sẽ buộc phải tắt sóng 2G theo lộ trình đã được đưa ra.

Theo số liệu thống kê của các nhà mạng, hiện vẫn còn hơn chục triệu thuê bao 2G. Như vậy từ sau 15/9 người dùng các thiết bị hỗ trợ mạng 2G (điện thoại cục gạch, điện thoại đời cũ) sẽ không thể sử dụng dịch vụ này nữa.

Nhà mạng cũng không thể can thiệp do giấy phép băng tần 900/1800 MHz - vốn là tần số chính dùng cho dịch vụ 2G tại Việt Nam - khi đó sẽ hết hạn. Bộ sẽ không cấp phép lại các băng tần 900/1800 MHz, doanh nghiệp phải có phương án đảm bảo không còn thuê bao sử dụng thiết bị đầu cuối chỉ hỗ trợ 2G Only.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2024-9/2026, hệ thống mạng 2G vẫn duy trì nhưng không phát triển thêm thuê bao mới.