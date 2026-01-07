Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Từ 2026, người lao động có 1 người phụ thuộc thì có thu nhập bao nhiêu mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Thứ tư, 15:31 07/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hiện nay, việc sử dụng cách đăng ký giảm trừ người phụ thuộc là một trong những cách tối ưu nhất để giảm thuế thu nhập cá nhân.

Năm 2025 đã khép lại, cũng chỉ còn vài tháng nữa là đến thời điểm thực hiện quyết toán  thuế thu nhập cá nhân đối với các tổ chức, cá nhân. Hiện nay, bên cạnh những trường hợp người lao động tham gia làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị thì doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho người lao động sẽ có trách nhiệm quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho người lao động theo ủy quyền của người lao động.

Còn lại cũng có khá nhiều lao động đang làm việc tự do, có mức thu nhập đủ để đóng thuế. Theo Luật thuế thu nhập cá nhân, những trường hợp này đều phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế. đối với người có mức lương trên 15,5 triệu đồng/tháng tức 186 triệu đồng/năm khi đã trừ hết những khoản được miễn hoặc giảm trừ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế,... thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Để giảm trừ thuế thu nhập cá nhân tối ưu nhất, nhiều người đã lựa chọn cách đăng ký giảm trừ người phụ thuộc. Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân, mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc hiện nay là 6,2 triệu đồng/tháng. Như vậy, trong trường hợp người lao động có 1 người phụ thuộc thì mức lương phải trên 21,7 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế.

Như vậy nếu có 1 người phụ thuộc, người lao động phải có mức thu nhập hàng tháng trên 21,7 triệu đồng mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Mức này tăng lên đáng kể so với quy định cũ (tức người có mức lương trên 11 triệu đồng/tháng tức 132 triệu đồng/năm và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng).

Người nộp thuế nên đăng ký giảm trừ  người phụ thuộc ngay từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng để được giảm số tiền thuế thu nhập cá nhân phải đóng ngay từ tháng phát sinh, thay vì chờ đến thời điểm quyết toán.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2026Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2026

GĐXH - Bước sang năm 2026, chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) có thay đổi quan trọng khi mức giảm trừ gia cảnh chính thức được điều chỉnh tăng. Điều này giúp giảm đáng kể số thuế phải nộp cho người lao động, nhất là những người có thu nhập trung bình và có người phụ thuộc.

Thuế thu nhập cá nhân từ năm 2026: Giảm số bậc, hạ thuế suất, cách tính có gì thay đổi?Thuế thu nhập cá nhân từ năm 2026: Giảm số bậc, hạ thuế suất, cách tính có gì thay đổi?

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, biểu thuế thu nhập cá nhân được điều chỉnh theo hướng giảm số bậc và hạ một số mức thuế suất. Dù vậy, phương pháp tính thuế từ tiền lương, tiền công vẫn giữ nguyên, giúp người lao động dễ dàng áp dụng và chủ động tính toán nghĩa vụ thuế của mình.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Từ 2026, người lao động có 2 người phụ thuộc thì có thu nhập bao nhiêu mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Từ 2026, người lao động có 2 người phụ thuộc thì có thu nhập bao nhiêu mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2026

Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2026

Thuế thu nhập cá nhân từ năm 2026: Giảm số bậc, hạ thuế suất, cách tính có gì thay đổi?

Thuế thu nhập cá nhân từ năm 2026: Giảm số bậc, hạ thuế suất, cách tính có gì thay đổi?

Vì sao Bộ Tài chính muốn nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng?

Vì sao Bộ Tài chính muốn nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng?

Kiểm tra ngay 3 điều kiện này, nếu không thể hoàn thuế thuế thu nhập cá nhân tự động

Kiểm tra ngay 3 điều kiện này, nếu không thể hoàn thuế thuế thu nhập cá nhân tự động

Cùng chuyên mục

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 7/1/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 7/1/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 37 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 7/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Yêu cầu Nestlé Việt Nam rà soát, ngừng kinh doanh nếu lưu hành lô sữa bột trẻ em chứa độc tố

Yêu cầu Nestlé Việt Nam rà soát, ngừng kinh doanh nếu lưu hành lô sữa bột trẻ em chứa độc tố

Bảo vệ người tiêu dùng - 48 phút trước

GĐXH - Cục An toàn thực phẩm đề nghị các sàn TMĐT gỡ bán sữa bột Beba, Alfamino nếu lưu hành; yêu cầu Nestlé Việt Nam rà soát công bố, báo cáo số lượng nhập, bán và phương án xử lý.

Ngân hàng tung lãi tới 8,2% khi gửi kỳ hạn 6 tháng: Bất ngờ số tiền nhận về khi gửi tiết kiệm 500 triệu đồng

Ngân hàng tung lãi tới 8,2% khi gửi kỳ hạn 6 tháng: Bất ngờ số tiền nhận về khi gửi tiết kiệm 500 triệu đồng

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng trong hệ thống ngân hàng đang dao động khoảng từ 3 - 8,2%/năm.

Hà Nội điều chỉnh dừng chạy tàu qua nội đô: Người dân ủng hộ, tiểu thương băn khoăn

Hà Nội điều chỉnh dừng chạy tàu qua nội đô: Người dân ủng hộ, tiểu thương băn khoăn

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 giờ trước

GĐXH - Nhiều người dân mong mỏi đề xuất điều chỉnh tổ chức chạy tàu qua khu vực nội đô sớm thực thi nhằm giảm nguy cơ tai nạn đường sắt, nhất là khi lượng du khách tụ tập đông, thiếu kiểm soát và giảm ồn, rung chấn từ tàu khách, cải thiện chất lượng sống.

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm kỷ lục, rẻ nhất phân khúc sedan cỡ B, cạnh tranh gay gắt với Toyota Vios và Honda City về doanh số

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm kỷ lục, rẻ nhất phân khúc sedan cỡ B, cạnh tranh gay gắt với Toyota Vios và Honda City về doanh số

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent cực kỳ hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 1/2026, sẽ mang tới thách thức cực lớn cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Toyota Vios hay Honda City.

Giá nhà phố thương mại tại huyện Gia Lâm cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng – Bát Tràng, Thuận An hay Phù Đổng?

Giá nhà phố thương mại tại huyện Gia Lâm cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng – Bát Tràng, Thuận An hay Phù Đổng?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Tại thời điểm đầu năm mới 2026, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 4 xã mới thuộc huyện Gia Lâm cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 7 - 11/1/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày một số khu dân cư

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 7 - 11/1/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày một số khu dân cư

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng

Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà mặt phố tại 4 xã mới: Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Xe máy điện giá 35 triệu đồng của Honda trang bị pin rời, công nghệ an toàn, động cơ mạnh rẻ chỉ như Vision

Xe máy điện giá 35 triệu đồng của Honda trang bị pin rời, công nghệ an toàn, động cơ mạnh rẻ chỉ như Vision

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện Honda gây chú ý với mức giá khoảng 35 triệu đồng, pin có thể đổi nhanh tại trạm hoặc sạc tại nhà, hứa hẹn phù hợp xu hướng giao thông xanh đô thị.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) tuần này (từ 7 - 11/1/2026): Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện liên tục

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) tuần này (từ 7 - 11/1/2026): Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện liên tục

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

Xem nhiều

Giá xe Honda Air Blade giảm mạnh, rẻ nhất lịch sử, khách đua chốt đơn thay vì Lead, SH Mode

Giá xe Honda Air Blade giảm mạnh, rẻ nhất lịch sử, khách đua chốt đơn thay vì Lead, SH Mode

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá xe Honda Air Blade 125/160 tại đại lý đang giảm mạnh nhằm thu hút khách Việt trước Tết Nguyên đán, hiện chênh giá rất ít so với niêm yết.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 6/1/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 6/1/2026

Sản phẩm - Dịch vụ
SUV cỡ nhỏ giá 360 triệu đồng nội thất sang xịn, 6 túi khí an toàn, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn sẽ được lòng khách hàng Việt

SUV cỡ nhỏ giá 360 triệu đồng nội thất sang xịn, 6 túi khí an toàn, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn sẽ được lòng khách hàng Việt

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 7/1: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay 7/1: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, PNJ, Phú Quý điều chỉnh ra sao?

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá 35 triệu đồng của Honda trang bị pin rời, công nghệ an toàn, động cơ mạnh rẻ chỉ như Vision

Xe máy điện giá 35 triệu đồng của Honda trang bị pin rời, công nghệ an toàn, động cơ mạnh rẻ chỉ như Vision

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top