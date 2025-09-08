Mới nhất
Từ diễn viên 'ở ẩn' đến chỉ huy Thành 'Mưa đỏ': Hành trình đầy cảm hứng của Hiếu Nguyễn

Thứ hai, 09:59 08/09/2025 | Giải trí
GĐXH - Sau 4 năm "ở ẩn" khỏi làng giải trí để tìm lại cảm hứng, diễn viên Hiếu Nguyễn đã có sự trở lại đầy thuyết phục với vai chỉ huy Thành trong phim "Mưa đỏ".

Hiếu Nguyễn đã hóa thân thành công vào vai chỉ huy Thành trong "Mưa đỏ". Đây là nhân vật có thật trong chiến tranh bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Và vai diễn này được coi là bước ngoặt trong sự nghiệp 13 năm của Hiếu Nguyễn.

Nói về cơ duyên có được vai diễn chỉ huy Thành, Hiếu Nguyễn kể khi nghe tin Điện ảnh Quân đội casting ở TP.HCM, anh quyết đi thử vai bằng mọi giá. Nam diễn viên sinh năm 1990 chia sẻ: "Tôi phải đến casting bằng mọi giá, còn vai lớn hay nhỏ không quan trọng. Được góp mặt, được làm nghề với dự án là tôi vui lắm rồi".

Hiếu Nguyễn - chỉ huy Thành 'Mưa đỏ': Dừng đóng phim 4 năm, quay trở lại rực rỡ - Ảnh 2.

Hình ảnh Hiếu Nguyên khi vào vai chỉ huy Thành trong "Mưa đỏ".

Tuy nhiên, anh đã gặp thử thách về sức khỏe. Cụ thể, 2 ngày trước buổi thử, anh bị sốt, mắt đỏ, chảy nước mắt mũi nhưng vẫn được đạo diễn Đặng Thái Huyền chọn. Trong quá trình quay phim, để hóa thân vào nhân vật một cách đúng nhất, Hiếu Nguyễn đã nghiêm túc tập luyện và dụng công trong việc tìm tòi vai diễn. Cụ thể, anh dành thời gian gần một tháng tham gia huấn luyện tại Củ Chi. Ở đây, nam diễn viên sống và sinh hoạt như một chiến sĩ thực thụ, học tháo ráp và bắn nhiều loại súng khác nhau như súng lục, AK47, B51 và M4. Hiếu Nguyễn đã trải qua nhiều ngày tập luyện với "đạn mã tử" để có được những trải nghiệm chân thật nhất khi đứng trước ống kính.

Về tạo hình, Hiếu Nguyễn chỉ mất khoảng 30 phút, vì đa phần là để mặt tự nhiên, chỉ đắp lên người thêm bùn đất, máu giả để hóa thân thành nhân vật.

Hiếu Nguyễn - chỉ huy Thành 'Mưa đỏ': Dừng đóng phim 4 năm, quay trở lại rực rỡ - Ảnh 3.

Hiếu Nguyễn (ở giữa) cùng anh em trong tiểu đội 1 phim "Mưa đỏ" khi xuất hiện trên sân khấu.

Không chỉ vậy, để cảm nhận cái đói khổ của người lính ở chiến trường năm xưa, Hiếu Nguyễn đã tự mình nhịn ăn cả ngày. Diễn viên Hứa Vĩ Văn - người đóng vai bác sĩ Lê đã tiết lộ: "Trước mỗi cảnh quay trong 'Mưa đỏ', diễn viên Hiếu Nguyễn – người đảm nhận vai chỉ huy Thành đã chọn cách nhịn ăn cả ngày. Em muốn tự mình cảm nhận phần nào cái đói khát, kiệt sức mà những chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm xưa đã phải trải qua. Tôi có khuyên: 'Ăn chút gì lót dạ để còn làm việc, em nhé.' Hiếu chỉ cười: 'Ok anh.' Nhưng đến cuối ngày, tôi quay lại thì hai hộp cơm – bữa trưa và bữa tối – vẫn còn nguyên vẹn…".

Ngoài việc nhịn ăn để diễn ra sự chân thật của người lính trong hoàn cảnh khốc liệt, Hiếu Nguyễn còn trải nghiệm dầm mưa mùa đông lạnh giá. Nam diễn viên kể: "Trong một lần quay phim, thời tiết xuống còn 9-12 độ C, anh em phải bì bõm dưới hầm, mưa ngập quá gối. Dù lạnh, răng đánh cầm cập nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy vui".

Hiếu Nguyễn - chỉ huy Thành 'Mưa đỏ': Dừng đóng phim 4 năm, quay trở lại rực rỡ - Ảnh 4.

Hiếu Nguyễn ký tên cho một khán giả nhí.

Dù nhập vai trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhưng với Hiếu Nguyễn, đây là trải nghiệm khó quên trong đời và là hồi ức đẹp trong cuộc đời làm nghề của anh.

Hiếu Nguyễn từng dừng đóng phim 4 năm

Trước khi có vai diễn chỉ huy Thành để đời trong phim "Mưa đỏ", Hiếu Nguyễn cũng là một người được đào tạo nghề bài bản từ Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Anh được khán giả biết tới qua nhiều bộ phim điện ảnh như: Hương Ga, Quyên, Chuyện ba cô nàng, Lật mặt 2,…

Năm 2018, Hiếu Nguyễn bất ngờ dừng sự nghiệp phim ảnh. Anh từ chối lời mời của một số đạo diễn, nhà sản xuất có tiếng. Nói về việc tạm dừng diễn xuất trong thời gian qua, diễn viên 32 tuổi chia sẻ sau nhiều năm lăn lộn trên phim trường, thử sức ở nhiều vai diễn, anh muốn dừng lại để lấy cảm hứng trong công việc cũng như làm mới bản thân.

Hiếu Nguyễn - chỉ huy Thành 'Mưa đỏ': Dừng đóng phim 4 năm, quay trở lại rực rỡ - Ảnh 5.

Hiếu Nguyễn từng dành 4 năm để tìm cảm xúc tươi mới cho nghệ thuật.

Trong giai đoạn tạm hạn chế nhận phim để nghỉ ngơi, Hiếu Nguyễn cũng bắt đầu chuyển hướng sang kinh doanh. Nam diễn viên chia sẻ: "Nhờ có thời gian tĩnh tâm, tôi nhận ra mình muốn gì, làm gì và có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống, công việc. Trong thời gian này, tôi cũng đăng ký học thêm về quản trị kinh doanh và tập tành khởi nghiệp ở một lĩnh vực mới mẻ. Tôi chung vốn cùng bạn bè mở một nhà hàng và thương hiệu bánh ngọt tại TP.HCM".

Tuy nhiên, công việc không như ý vì dịch COVID-19 bùng phát, anh tiết lộ cũng lỗ vài tỷ đồng. Hiếu Nguyễn không nản lòng vì vấn đề này. Anh vẫn tiếp tục cố gắng duy trì công việc và sau 4 năm, anh trở lại làng giải trí với vai trò MC cho chương trình "Hoa hậu Trái đất Việt Nam". Sau đó, anh còn tham gia làm giám đốc điều hành một quỹ thiện nguyện.

Hiếu Nguyễn - chỉ huy Thành 'Mưa đỏ': Dừng đóng phim 4 năm, quay trở lại rực rỡ - Ảnh 6.

Ngoài ra, Hiếu Nguyễn còn là một doanh nhân.

Trong buổi ra mắt quỹ thiện nguyện vào tháng 3/2025, Hiếu Nguyễn cũng tiết lộ một chút về đời tư với khán giả. Hiện tại, nam diễn viên đã có bạn gái. Nhưng cả hai chấp nhận yêu xa vì công việc. Với Hiếu Nguyễn, thời điểm này, anh muốn tập trung hết sức cho công việc và sẽ kín tiếng chuyện riêng tư.

Những hình ảnh của Hiếu Nguyễn vai chỉ huy Thành (Trung tá Trần Thành ) trong Mưa đỏ.

Đỗ Quyên
