Từ Quang Anh The Voice Kids lột xác thành 'anh trai' Rhyder, cuộc sống hiện tại của trò cưng Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh ra sao?

Quang Anh Rhyder trên sân khấu Anh trai say hi.

Rhyder "thừa thắng xông lên", tham gia chương trình 'Anh trai say hi' quy tụ loạt 30 anh trai của Vbiz. Rhyder dường như đã tiến bộ và trưởng thành hơn rất nhiều trước khi bước vào chương trình này. Từ các nam nghệ sĩ đến khán giả đều kháo nhau rằng đội nào có Rhyder đều sẽ dễ dàng lên top 1! Sau chương trình này, anh chia sẻ hạnh phúc vì được khán giả đón nhận, ủng hộ sau Anh trai say hi.