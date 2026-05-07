Từ sân cỏ nhỏ vươn tới giấc mơ lớn cùng Ngày hội Bóng đá nhí Nutifood 2026
Không phải mọi hành trình với trái bóng đều bắt đầu từ những sân tập chuyên nghiệp. Với nhiều đứa trẻ, đó đơn giản chỉ là những buổi chiều chạy trên sân cùng bạn bè để chia sẻ niềm yêu thích đuổi theo trái bóng tròn. Việc được trải nghiệm và gặp gỡ một người thầy cùng các ngôi sao sân cỏ đôi khi chỉ là "giấc mơ".
Tháng 5 này, Học viện Bóng đá Nutifood mang đến Hà Nội và TP.HCM một không gian như thế – nơi các bé có thể "biến giấc mơ thành hiện thực", thỏa sức thi thố và khám phá cũng như trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị.
Hành trình trải nghiệm đa giác quan cho gia đình
Khác với các kỳ tuyển sinh truyền thống như những lần trước, năm nay, Học viện Bóng đá Nutifood quyết tâm mang đến một "ngày hội", nơi không chỉ các bé trai đến để theo đuổi giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp mà còn là không gian để bất kỳ bạn nhỏ yêu thích bóng đá nào cũng có thể đến trải nghiệm cùng gia đình và bạn bè.
Bên cạnh khu vực tuyển sinh, các hoạt động sẽ được tổ chức liên tục với một quy trình trải nghiệm khép kín, kết hợp giữa thể thao và khoa học dinh dưỡng, bao gồm kiểm tra thể lực, tư vấn của các chuyên gia và chuỗi thử thách vận động.
Cụ thể, tại khu vực "Phòng Lab dinh dưỡng", trẻ sẽ được các chuyên gia đo lường các chỉ số thể trạng và tư vấn chế độ ăn uống tối ưu để phát triển chiều cao, sức bền. Những tư vấn trực tiếp từ các chuyên gia dinh dưỡng sẽ giúp phụ huynh có thêm góc nhìn cụ thể, thay vì chỉ dựa vào cảm nhận cá nhân.
Các khu vực tương tác như: "Đường hầm chuyển mình", "Thử thách sút bóng", "Thử thách Zic-zac" được thiết kế để kích thích sự đam mê và phản xạ tự nhiên của trẻ.
Bên cạnh đó, khu vực "Học viện dinh dưỡng" cũng được bố trí như một điểm dừng chân để phụ huynh và các em nhỏ tìm hiểu rõ hơn về hành trình phát triển, mô hình đào tạo và những thành tích nổi bật của Học viện Bóng đá Nutifood trong những năm qua. Không gian này mang đến góc nhìn trực quan, giúp phụ huynh hình dung rõ hơn về môi trường mà con mình sẽ theo học nếu trúng tuyển.
Tại sự kiện, "các chân sút nhí" còn có cơ hội gặp gỡ các thần tượng bóng đá của U23 và đội tuyển Việt Nam như: Nhật Minh, Quốc Việt, Quốc Cường. Ngoài ra, các em còn có cơ hội giao lưu, thi đấu cùng những học viên khóa 3 đang theo học tại Học viện.
Cơ hội vàng cho những tài năng nhí
Đối với những bé ôm ấp giấc mơ trở thành một trong 20 học viên khóa 4 của Học viện Bóng đá Nutifood, ngoài các hoạt động chung, các em sẽ dần bước vào những phần trải nghiệm mang tính chuyên môn hơn là kiểm tra kỹ năng. Dưới sự hướng dẫn của HLV Guillaume Graechen – thường được gọi bằng cái tên thân thuộc "thầy Giôm", người gắn bó nhiều năm với công tác đào tạo bóng đá trẻ tại Việt Nam – các bạn nhỏ sẽ được tiếp cận những bài kiểm tra kỹ năng được thiết kế phù hợp với lứa tuổi. Thầy Giôm cũng được biết đến là người thầy đứng sau nhiều thế hệ cầu thủ nổi bật của bóng đá Việt Nam, từ lứa U23 Thường Châu 2018 với những cái tên như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đến các cầu thủ trẻ hiện tại như Lý Đức, Nhật Minh, Quốc Việt, Quốc Cường.
Kết thúc ngày hội, những cá nhân xuất sắc nhất sẽ giành tấm vé bước vào vòng loại trực tiếp tại Gia Lai. Đây là bước đệm quan trọng để trở thành học viên chính thức, nhận học bổng đào tạo toàn phần từ Học viện Bóng đá Nutifood – nơi không chỉ đào tạo về kỹ năng chơi bóng mà còn chú trọng dinh dưỡng bài bản tại Việt Nam.
Đặc biệt, trong khuôn khổ ngày hội, các em nhỏ còn có cơ hội tham gia lớp học bóng đá quy mô lớn do thầy Giôm trực tiếp hướng dẫn. Hoạt động này không chỉ mang đến trải nghiệm tập luyện thực tế theo giáo án chuyên nghiệp mà còn hướng tới việc xác lập kỷ lục lớp học bóng đá đông nhất.
Ngày hội bóng đá Nutifood sẽ diễn ra vào ngày 9–10/5 tại sân vận động Thanh Trì (Ngõ 673 đường Ngọc Hồi, P. Thanh Trì, Hà Nội) và 16–17/5 tại sân vận động Hoa Lư (Số 2 Đinh Tiên Hoàng, P. Sài Gòn, TP.HCM). Tất cả hoàn toàn miễn phí. Hãy đến và trải nghiệm Ngày hội bóng đá nhí Nutifood 2026 ngay thôi.
Nutifood
Vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong: Khởi tố người mẹ để điều tra hành vi giết ngườiPháp luật - 9 phút trước
GĐXH - Liên quan vụ bé 4 tuổi bị bạo hành tử vong tại phường Phú Diễn (TP. Hà Nội), đối tượng Bàn Thị Tâm (SN 2006, trú tỉnh Tuyên Quang) mẹ đẻ của bé gái vừa bị khởi tố để điều tra hành vi giết người.
Những sinh viên ngành luật đầu tiên ở Huế được đào tạo song ngữ tốt nghiệpGiáo dục - 1 giờ trước
GĐXH - Hơn 800 sinh viên của khóa đào tạo đầu tiên chương trình đào tạo song ngữ Việt - Anh tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế chính thức tốt nghiệp.
Chỉ còn 9 ngày nữa, vi phạm một trong những điều này liên quan đến trẻ em bị phạt nặng đến 50 triệu đồngĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 16/5/2026, nhiều hành vi vi phạm liên quan đến trẻ em sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 98/2026/NĐ-CP.
Lại thêm một vụ bạo hành con riêng của vợ gây phẫn nộ dư luận ở TP.HCMThời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Công an phường Dĩ An (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ một thiếu niên bị cha dượng bạo hành gây bức xúc dư luận.
Hà Nội: Khởi tố đối tượng bạo hành bé gái 4 tuổi tử vong về tội giết ngườiPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 3/5 tại phường Phú Diễn (TP Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 1 bị can về tội Giết người.
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm cùng lời nhắn nhờ nuôi dưỡng trưởng thànhĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Một bé gái sơ sinh khoảng 6 ngày tuổi bị bỏ rơi bên đường trong đêm ở xã Xuân Lâm (Nghệ An) cùng lá thư tay nhờ người nhặt được “nuôi nấng trưởng thành”. Hiện chính quyền địa phương đang phát thông báo tìm thân nhân cho cháu bé theo quy định.
Hà Nội: Quyết liệt xử lý cơ bản 5 'điểm nghẽn' ngay trong các tháng đầu năm 2026Thời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 10 sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI ở phường Việt Hưng ngày 6/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Thủ đô không thể phát triển, chưa thể là nơi đáng sống nếu vẫn còn 5 "điểm nghẽn", đó là úng ngập, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự xây dựng và an toàn thực phẩm.
Bắt giữ, khởi tố 3 đối tượng sản xuất, buôn bán 3 tấn bột ngọt, hạt nêm giảPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Công an Tây Ninh khởi tố 3 đối tượng sản xuất, buôn bán bột ngọt, hạt nêm giả quy mô lớn.
Hà Nội: Xót xa bé gái 4 tuổi bị cha dượng bạo hành tử vongPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Sau 3 ngày nỗ lực cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu và ngừng tuần hoàn, bé gái 4 tuổi bị bạo hành tại phường Phú Diễn (TP Hà Nội) đã tử vong vào chiều 6/5. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra hành vi của người cha dượng hờ và sự thờ ơ của người mẹ đẻ trước thảm kịch này.
Phát hiện nhiều vi phạm tại cơ sở giết mổ lợn nghi thu mua lợn bệnh ở Ninh BìnhĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Liên quan phản ánh một cơ sở giết mổ lợn tại xã Bình Giang có dấu hiệu thu mua lợn ốm, lợn chết từ chợ đầu mối để giết mổ bán ra thị trường, UBND tỉnh Ninh Bình cho biết cơ sở này đã nhiều lần bị kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về thú y, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, đồng thời bị yêu cầu tạm dừng hoạt động để khắc phục vi phạm.
Hàng loạt nhà xưởng hoạt động trên đất nông nghiệp ở Quốc Oai: Người Hà Nội lo nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm kéo dàiThời sự
GĐXH - Bất chấp các chỉ đạo siết chặt quản lý đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy, nhiều nhà xưởng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm kéo dài vẫn đang tồn tại trên đất nông nghiệp tại Phượng Cách (Quốc Oai, Hà Nội). Tình trạng này khiến người dân bất an vì bị ảnh hưởng tới sức khỏe, đời sống sinh hoạt; đồng thời dấy lên nghi vấn về sự buông lỏng quản lý tại địa phương.