Tuần lễ nông sản Việt chính thức khai mạc, người tiêu dùng tiếp cận đặc sản các địa phương bằng nhiều cách
GĐXH - Chiều 24/10, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý và Phát triển thị trường chính thức khai mạc Tuần lễ Nông sản Việt 2025, nhằm quảng bá, kết nối và thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt.
Theo đó, Tuần lễ Nông sản Việt 2025 có 5 khu trưng bày được bố trí thành 5 khu vực theo vùng địa lý với các sản phẩm tiêu biểu là đặc sản vùng miền của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Nhiều sản phẩm đã khẳng định thương hiệu trên thị trường như chè Thái Nguyên, cam Hòa Bình, cà phê Buôn Ma Thuột, mật ong Tây Nguyên, gạo ST25, cùng nhiều sản vật đặc trưng vùng miền khác.
Không gian triển lãm được thiết kế như một bức tranh thu nhỏ về sự phong phú, đa dạng của nông sản Việt, từ rau củ quả tươi, thủy sản, sản phẩm chế biến đến những đặc sản mang đậm hương vị vùng miền.
Người dân Thủ đô sẽ có cơ hội khám phá, thưởng thức và tìm hiểu về hành trình từ nông trại đến bàn ăn của những sản phẩm "Made in Vietnam".
Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt "Bản đồ nông sản Việt", sáng kiến của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước. Đây là công cụ trực quan, giúp người tiêu dùng, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu sản phẩm đặc sản của từng địa phương, tìm hiểu nguồn gốc, xuất xứ, thông tin liên hệ và vùng sản xuất của từng sản phẩm..
Giai đoạn đầu, Bản đồ Nông sản Việt sẽ giới thiệu một số nông sản tiêu biểu của từng tỉnh, thành phố, đại diện cho lợi thế, bản sắc và giá trị kinh tế đặc trưng của địa phương.
Cùng với đó, một số hoạt động trong chương trình sẽ sử dụng hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt với những ưu đãi hấp dẫn từ Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam nhằm góp phần thực hiện hiệu quả tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ giao dịch không dùng tiền mặt đạt khoảng 80%.
Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh, Tuần lễ Nông sản Việt 2025 không chỉ là hoạt động trưng bày và tôn vinh nông sản Việt, mà còn là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, góp phần thúc đẩy tiêu thụ nội địa, mở rộng thương mại điện tử và quảng bá thương hiệu nông sản Việt trên thị trường.
"Thông qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn nông sản Việt không chỉ đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước, mà còn được nhận diện rõ hơn về chất lượng và giá trị, khẳng định vị thế trên bản đồ nông sản thế giới," đại diện Cục chia sẻ.
Hoạt động được kỳ vọng tạo không khí sôi động, góp phần quảng bá và kết nối tiêu thụ nông sản Việt, đồng thời khẳng định hướng đi mới trong ứng dụng nền tảng số vào xúc tiến thương mại nội địa.
Một số hình ảnh ghi tại Tuần lễ Nông sản Việt 2025:
Vietcombank cảnh báo nóng thủ đoạn lừa đảo mới nhằm chiếm đoạt thông tin thẻ khiến khách hàng mất sạch tiền trong tài khoản sau ít phútBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Vietcombank ghi nhận trường hợp khách hàng phản ánh mất tiền trong tài khoản sau khi nhận thẻ mới do có người mạo danh ngân hàng tiếp cận.
Vụ thịt ôi, trứng mốc ở trường tiểu học Cự Khê Hà Nội: Mới xử lý đơn vị cung ứng thực phẩm, Ban Giám hiệu nhà trường và các nhân sự liên quan chỉ dừng ở lời xin lỗi?Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Theo phụ huynh có con em học tại trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, TP Hà Nội), hiện các phụ huynh mới chỉ tạm yên tâm khi nhà trường bố trí bếp ăn bán trú, đến khi có nhà thầu mới, phụ huynh mới thực sự yên tâm.
Bản đồ Nông sản Việt cung cấp thông tin gì cho người tiêu dùng?Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Bản đồ Nông sản Việt sẽ giới thiệu sản phẩm nông sản tiêu biểu của 34 tỉnh, thành, giúp cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng dễ dàng tra cứu thông tin về sản phẩm, nhà sản xuất và phân phối.
Vụ phát hiện thịt ôi, trứng bốc mùi ở bếp ăn trường tiểu học Hà Nội: Đã có đơn vị tổ chức bếp ăn bán trú mớiBảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Hiện Trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, TP. Hà Nội) đã có đơn vị tổ chức bếp ăn bán trú mới, sau sự việc phát hiện thịt ôi, trứng bốc mùi tại bếp ăn bán trú thu hút sự quan tâm dư luận những ngày qua.
Diễn biến mới nhất về vụ phụ huynh Hà Nội phát hiện thịt ôi, trứng bốc mùi tại bếp ăn trường tiểu học Cự KhêBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Hôm nay (21/10), dù Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nhật Anh – đơn vị tổ chức bếp ăn tại Trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, TP Hà Nội) đã bị xử phạt nhưng nhiều phụ huynh vẫn bày tỏ bức xúc, cho rằng Ban Giám hiệu nhà trường chưa thể hiện tinh thần trách nhiệm sau sự cố phát hiện trứng cút luộc bốc mùi, chảy nước tại bếp ăn bán trú.
Hà Nội ra lộ trình 100% cơ sở giết mổ ứng dụng công nghệ tiên tiến, khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh thú y và truy xuất nguồn gốcBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 20/10/2025 về quản lý giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030.
Ngày 20/10 sắp kết thúc, cả loạt hóa mỹ phẩm vẫn vừa giảm giá, vừa tặng quà – người tiêu dùng tranh thủ mua dùng dầnBảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Bên cạnh mặt hàng hoa tươi và mỹ phẩm áp dụng nhiều ưu đãi lớn nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), năm nay, nhóm hàng hóa mỹ phẩm thiết yếu như sữa tắm, dầu gội, nước giặt, nước xả… cũng đồng loạt "vào mùa giảm giá", vừa khuyến mại sâu vừa tặng quà hấp dẫn, khiến người tiêu dùng tranh thủ mua sắm, tích trữ dùng dần.
Đa dạng thị trường quà tặng ngày 20/10: Hoa tươi tăng giá, cửa hàng tăng giờ làm để kịp trả đơnBảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Càng cận kề ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thị trường hoa tươi tại Hà Nội càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều cửa hàng ghi nhận lượng đơn tăng gấp 2–3 lần so với ngày thường, giá hoa tươi tăng rõ rệt. Dù không khuyến mại, đơn đặt vẫn tăng ầm ầm.
Đa dạng thị trường quà tặng ngày 20/10: Mặt hàng chăn ga gối nệm giảm sâu chưa từng cóBảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Cận kề Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thị trường quà tặng trở nên sôi động với nhiều lựa chọn phong phú – từ hoa tươi, mỹ phẩm, thời trang cho đến những món quà thiết thực hơn như chăn ga gối nệm. Năm nay, bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, người tiêu dùng đặc biệt quan tâm đến các sản phẩm gắn với sức khỏe và giấc ngủ – biểu tượng cho sự chăm sóc và yêu thương bền lâu.
Đa dạng thị trường quà tặng ngày 20/10: Siêu thị bó rau củ 'xanh' tặng khách nữ, người tiêu dùng ưu tiên tìm quà 'xanh'Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Thị trường quà tặng dịp 20/10 năm nay trở nên sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, từ hoa tươi, trái cây, mỹ phẩm, thực phẩm dinh dưỡng đến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.
Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, SJC đồng loạt ra thông báo liên quan đến việc mua bán vàngBảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Nhiều doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, SJC đã đồng loạt đưa ra thông báo quan trọng liên quan đến hoạt động mua bán vàng.