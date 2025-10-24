Tuần lễ nông sản Việt chính thức khai mạc, người tiêu dùng tiếp cận đặc sản các địa phương bằng nhiều cách

Những loại nông sản 'Made in Việt Nam' có giá hơn 10.000 đồng/kg, người tiêu dùng vẫn được trừ thêm tiền khi thanh toán điện tử GĐXH - Nhằm khuyến khích tiêu dùng và tôn vinh nông sản "Made in Việt Nam", trong khuôn khổ Tuần lễ Nông sản Việt Nam do Cục Quản lý và Phát triển thị trường (Bộ Công thương) phát động, nhiều hệ thống siêu thị lớn tại Hà Nội như GO!, Tops Market... đồng loạt bán các mặt hàng nông sản nội địa với mức giá ưu đãi, dễ tiếp cận.

Theo đó, Tuần lễ Nông sản Việt 2025 có 5 khu trưng bày được bố trí thành 5 khu vực theo vùng địa lý với các sản phẩm tiêu biểu là đặc sản vùng miền của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Nhiều sản phẩm đã khẳng định thương hiệu trên thị trường như chè Thái Nguyên, cam Hòa Bình, cà phê Buôn Ma Thuột, mật ong Tây Nguyên, gạo ST25, cùng nhiều sản vật đặc trưng vùng miền khác.

Không gian triển lãm được thiết kế như một bức tranh thu nhỏ về sự phong phú, đa dạng của nông sản Việt, từ rau củ quả tươi, thủy sản, sản phẩm chế biến đến những đặc sản mang đậm hương vị vùng miền.

Người dân Thủ đô sẽ có cơ hội khám phá, thưởng thức và tìm hiểu về hành trình từ nông trại đến bàn ăn của những sản phẩm "Made in Vietnam".

Điểm nhấn của Tuần lễ Nông sản Việt 2025 là lễ ra mắt "Bản đồ nông sản Việt", đây là công cụ trực quan, giúp người tiêu dùng, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu sản phẩm đặc sản của từng địa phương, tìm hiểu nguồn gốc, xuất xứ, thông tin liên hệ và vùng sản xuất của từng sản phẩm.

Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt "Bản đồ nông sản Việt", sáng kiến của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước. Đây là công cụ trực quan, giúp người tiêu dùng, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu sản phẩm đặc sản của từng địa phương, tìm hiểu nguồn gốc, xuất xứ, thông tin liên hệ và vùng sản xuất của từng sản phẩm..

Giai đoạn đầu, Bản đồ Nông sản Việt sẽ giới thiệu một số nông sản tiêu biểu của từng tỉnh, thành phố, đại diện cho lợi thế, bản sắc và giá trị kinh tế đặc trưng của địa phương.

Cùng với đó, một số hoạt động trong chương trình sẽ sử dụng hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt với những ưu đãi hấp dẫn từ Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam nhằm góp phần thực hiện hiệu quả tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ giao dịch không dùng tiền mặt đạt khoảng 80%.

Theo đó, Tuần lễ Nông sản Việt 2025 có 5 khu trưng bày được bố trí thành 5 khu vực theo vùng địa lý với các sản phẩm tiêu biểu là đặc sản vùng miền của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh, Tuần lễ Nông sản Việt 2025 không chỉ là hoạt động trưng bày và tôn vinh nông sản Việt, mà còn là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, góp phần thúc đẩy tiêu thụ nội địa, mở rộng thương mại điện tử và quảng bá thương hiệu nông sản Việt trên thị trường.

"Thông qua sự kiện này, chúng tôi mong muốn nông sản Việt không chỉ đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước, mà còn được nhận diện rõ hơn về chất lượng và giá trị, khẳng định vị thế trên bản đồ nông sản thế giới," đại diện Cục chia sẻ.

Hoạt động được kỳ vọng tạo không khí sôi động, góp phần quảng bá và kết nối tiêu thụ nông sản Việt, đồng thời khẳng định hướng đi mới trong ứng dụng nền tảng số vào xúc tiến thương mại nội địa.

Một số hình ảnh ghi tại Tuần lễ Nông sản Việt 2025:



Cận cảnh khu vực trưng bày các nông sản là đặc sản đến từ Ninh Bình.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh, nông sản Việt không chỉ đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước, mà còn được nhận diện rõ hơn về chất lượng và giá trị, khẳng định vị thế trên bản đồ nông sản thế giới.



Đặc sản Cốm Hà Nội và các sản phẩm được chế biến từ Cốm.

Gian hàng nông sản tiêu biểu của tỉnh Nghệ An.

Gian hàng nông sản tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp.

Tuần lễ Nông sản Việt 2025 thu hút đông đảo người dân tham gia trải nghiệm các gian hàng và đặc sản của từng địa phương.

Thông qua Tuần lễ Nông sản Việt 2025, người dân Thủ đô sẽ có cơ hội khám phá, thưởng thức và tìm hiểu về hành trình từ nông trại đến bàn ăn của những sản phẩm "Made in Vietnam".

Hoạt động được kỳ vọng tạo không khí sôi động, góp phần quảng bá và kết nối tiêu thụ nông sản Việt, đồng thời khẳng định hướng đi mới trong ứng dụng nền tảng số vào xúc tiến thương mại nội địa.

Bản đồ Nông sản Việt cung cấp thông tin gì cho người tiêu dùng? GĐXH - Bản đồ Nông sản Việt sẽ giới thiệu sản phẩm nông sản tiêu biểu của 34 tỉnh, thành, giúp cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng dễ dàng tra cứu thông tin về sản phẩm, nhà sản xuất và phân phối.