Diễn biến mới nhất về vụ phụ huynh Hà Nội phát hiện thịt ôi, trứng bốc mùi tại bếp ăn trường tiểu học Cự Khê
GĐXH - Hôm nay (21/10), dù Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nhật Anh – đơn vị tổ chức bếp ăn tại Trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, TP Hà Nội) đã bị xử phạt nhưng nhiều phụ huynh vẫn bày tỏ bức xúc, cho rằng Ban Giám hiệu nhà trường chưa thể hiện tinh thần trách nhiệm sau sự cố phát hiện trứng cút luộc bốc mùi, chảy nước tại bếp ăn bán trú.
Hàng loạt thịt lợn ôi thiu, trứng cút luộc sẵn bốc mùi, chảy nước, có dấu hiệu phân hủy được các phụ huynh phát hiện trong khu vực bếp ăn của Trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, TP Hà Nội) đã và đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận những ngày qua.
Ngày 21/10, trao đổi với phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), ông Nguyễn Đăng Việt - Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết, xã vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nhật Anh - đơn vị cung cấp suất ăn cho Trường Tiểu học Cự Khê 40 triệu đồng, do vi phạm nghiêm trọng về điều kiện vệ sinh và quy trình tổ chức bữa ăn cho học sinh.
Theo kết luận kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành (gồm Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội và UBND xã Bình Minh), bếp ăn đặt tại Trường Tiểu học Cự Khê do Công ty Nhật Anh phụ trách có nhiều vi phạm nghiêm trọng về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tại khu vực nấu và chia thức ăn được bố trí chung với khu vực rửa, tiềm ẩn nguy cơ cao gây nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và chín; vệ sinh môi trường kém; hệ thống thoát nước không được che kín; bị ứ đọng, bốc mùi hôi; khu sơ chế, chế biến có côn trùng xuất hiện.
Dù toàn trường có khoảng 1.450 suất ăn mỗi ngày, nhưng chỉ có 2 bàn inox để chia thức ăn. Điều này là không đáp ứng đủ yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm.
Ngoài ra, bếp ăn của Công ty Nhật Anh còn vi phạm quy trình kiểm thực. Cụ thể, trong ngày kiểm tra (16/10), nhân viên không thực hiện ghi chép sổ kiểm thực ba bước theo quy định.
Mặc dù Công ty Nhật Anh bị xử phạt 40 triệu đồng và buộc tạm dừng hoạt động tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Cự Khê nhưng các phụ huynh có con theo học tại đây vẫn bày tỏ sự bức xúc và cho rằng Ban Giám hiệu nhà trường chưa thể hiện tinh thần trách nhiệm sau sự cố phát hiện trứng cút luộc bốc mùi, chảy nước tại bếp ăn bán trú.
Chị H., một phụ huynh có con theo học tại Trường Tiểu học Cự Khê cho biết, sự việc xảy ra là điều không mong muốn và phụ huynh muốn người đứng đầu nhà trường phải công khai xin lỗi và chịu trách nhiệm về sự việc vừa qua. Đặc biệt là việc xử phạt người chịu trách nhiệm trong nhà trường.
Bởi theo chị H, hầu hết, các phụ huynh đều đồng tình rằng, sự việc này không chỉ là vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm mà còn là vấn đề về tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý và chăm lo bữa ăn bán trú cho học sinh.
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 20/10/2025 về quản lý giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030.
GĐXH - Bên cạnh mặt hàng hoa tươi và mỹ phẩm áp dụng nhiều ưu đãi lớn nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), năm nay, nhóm hàng hóa mỹ phẩm thiết yếu như sữa tắm, dầu gội, nước giặt, nước xả… cũng đồng loạt "vào mùa giảm giá", vừa khuyến mại sâu vừa tặng quà hấp dẫn, khiến người tiêu dùng tranh thủ mua sắm, tích trữ dùng dần.
GĐXH - Càng cận kề ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thị trường hoa tươi tại Hà Nội càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều cửa hàng ghi nhận lượng đơn tăng gấp 2–3 lần so với ngày thường, giá hoa tươi tăng rõ rệt. Dù không khuyến mại, đơn đặt vẫn tăng ầm ầm.
GĐXH - Cận kề Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thị trường quà tặng trở nên sôi động với nhiều lựa chọn phong phú – từ hoa tươi, mỹ phẩm, thời trang cho đến những món quà thiết thực hơn như chăn ga gối nệm. Năm nay, bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, người tiêu dùng đặc biệt quan tâm đến các sản phẩm gắn với sức khỏe và giấc ngủ – biểu tượng cho sự chăm sóc và yêu thương bền lâu.
GĐXH - Thị trường quà tặng dịp 20/10 năm nay trở nên sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, từ hoa tươi, trái cây, mỹ phẩm, thực phẩm dinh dưỡng đến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.
GĐXH - Chiều 14/10, Bộ Công thương đã thông tin về 'siêu' Hội chợ Mùa Thu 2025. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia mang quy mô và tầm vóc lớn nhất từ trước tới nay.
GĐXH - Nhiều doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, SJC đã đồng loạt đưa ra thông báo quan trọng liên quan đến hoạt động mua bán vàng.
GĐXH - Không chỉ dừng lại ở việc “mua nhanh – gọn – lẹ”, người tiêu dùng 4.0 còn đặt trái tim vào lựa chọn xanh: mang hộp cá nhân, dùng túi vải, nói “không” với nilon. Những hành động nhỏ đang tạo nên làn sóng tiêu dùng bền vững, định hình chuẩn mực mới trong các siêu thị thông minh.
