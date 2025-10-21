Diễn biến mới nhất về vụ phụ huynh Hà Nội phát hiện thịt ôi, trứng bốc mùi tại bếp ăn trường tiểu học Cự Khê

Hàng loạt thịt lợn ôi thiu, trứng cút luộc sẵn bốc mùi, chảy nước, có dấu hiệu phân hủy được các phụ huynh phát hiện trong khu vực bếp ăn của Trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, TP Hà Nội) đã và đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận những ngày qua.

Ngày 21/10, trao đổi với phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), ông Nguyễn Đăng Việt - Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết, xã vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nhật Anh - đơn vị cung cấp suất ăn cho Trường Tiểu học Cự Khê 40 triệu đồng, do vi phạm nghiêm trọng về điều kiện vệ sinh và quy trình tổ chức bữa ăn cho học sinh.

Theo kết luận kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành (gồm Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội và UBND xã Bình Minh), bếp ăn đặt tại Trường Tiểu học Cự Khê do Công ty Nhật Anh phụ trách có nhiều vi phạm nghiêm trọng về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại khu vực nấu và chia thức ăn được bố trí chung với khu vực rửa, tiềm ẩn nguy cơ cao gây nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và chín; vệ sinh môi trường kém; hệ thống thoát nước không được che kín; bị ứ đọng, bốc mùi hôi; khu sơ chế, chế biến có côn trùng xuất hiện.

Dù toàn trường có khoảng 1.450 suất ăn mỗi ngày, nhưng chỉ có 2 bàn inox để chia thức ăn. Điều này là không đáp ứng đủ yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ngoài ra, bếp ăn của Công ty Nhật Anh còn vi phạm quy trình kiểm thực. Cụ thể, trong ngày kiểm tra (16/10), nhân viên không thực hiện ghi chép sổ kiểm thực ba bước theo quy định.

Mặc dù Công ty Nhật Anh bị xử phạt 40 triệu đồng và buộc tạm dừng hoạt động tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Cự Khê nhưng các phụ huynh có con theo học tại đây vẫn bày tỏ sự bức xúc và cho rằng Ban Giám hiệu nhà trường chưa thể hiện tinh thần trách nhiệm sau sự cố phát hiện trứng cút luộc bốc mùi, chảy nước tại bếp ăn bán trú.

Chị H., một phụ huynh có con theo học tại Trường Tiểu học Cự Khê cho biết, sự việc xảy ra là điều không mong muốn và phụ huynh muốn người đứng đầu nhà trường phải công khai xin lỗi và chịu trách nhiệm về sự việc vừa qua. Đặc biệt là việc xử phạt người chịu trách nhiệm trong nhà trường.

Bởi theo chị H, hầu hết, các phụ huynh đều đồng tình rằng, sự việc này không chỉ là vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm mà còn là vấn đề về tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý và chăm lo bữa ăn bán trú cho học sinh.

