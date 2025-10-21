Hà Nội ra lộ trình 100% cơ sở giết mổ ứng dụng công nghệ tiên tiến, khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh thú y và truy xuất nguồn gốc
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 20/10/2025 về quản lý giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030.
Theo đó, Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, 70% lượng động vật được giết mổ tập trung, công nghiệp; 100% cơ sở giết mổ công nghiệp, bán công nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến, khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh thú y và truy xuất nguồn gốc.
Toàn bộ các cơ s giết mổ khi hoạt động phải được cấp phép và kiểm soát trước khi sản phẩm lưu thông ra thị trường.
Hà Nội sẽ hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh, xây dựng, cải tạo và nâng cấp các cơ sở giết mổ tập trung, khép kín theo chuỗi; hình thành các khu giết mổ tập trung tạm thời phù hợp thực tiễn.
Đồng thời, xử lý dứt điểm tình trạng vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật không đúng quy định, tiến tới xây dựng các chuỗi liên kết khép kín từ chăn nuôi – giết mổ – chế biến – phân phối – tiêu dùng, cung cấp thực phẩm an toàn, ổn định cho nhân dân Thủ đô.
Kế hoạch được chia thành 3 giai đoạn như sau:
Giai đoạn 1 (10-12/2025): Rà soát, phân loại, lập phương án xử lý các cơ sở giết mổ hiện có.
Giai đoạn 2 (2026-2027): Cập nhật, điều chỉnh mạng lưới cơ sở giết mổ tập trung, khép kín và khu giết mổ tạm thời.
Giai đoạn 3 (2028-2030): Xử lý dứt điểm, hỗ trợ di dời các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, tự phát, không đảm bảo vệ sinh thú y.
Để thực hiện hiệu quả, Thành phố yêu cầu triển khai 06 nhóm giải pháp đồng bộ, gồm:
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng đơn vị, cá nhân; Phát triển hệ thống cơ sở giết mổ tập trung, khép kín, công nghiệp và tạm thời.
Phát triển thị trường, kiểm soát nguồn gốc sản phẩm, bảo đảm truy xuất và minh bạch;
Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật.
Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân và các tổ chức, cá nhân liên quan.
Đào tạo, tập huấn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ngành và UBND các cấp triển khai hiệu quả kế hoạch; tổng hợp danh sách cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, không đủ điều kiện để tham mưu giải pháp chấm dứt hoạt động.
Đồng thời, rà soát chợ đầu mối, chợ tiêu thụ lớn để bố trí lực lượng liên ngành kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc sản phẩm.
Sở cũng có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục đất đai, đầu tư xây dựng, vận hành cơ sở giết mổ đúng quy định; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông tin, phát triển các chuỗi liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ và lựa chọn doanh nghiệp đầu tàu đủ năng lực về vốn, công nghệ để dẫn dắt chuỗi giá trị ngành hàng thịt an toàn, bền vững.
