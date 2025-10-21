Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội ra lộ trình 100% cơ sở giết mổ ứng dụng công nghệ tiên tiến, khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh thú y và truy xuất nguồn gốc

Thứ ba, 11:31 21/10/2025 | Bảo vệ người tiêu dùng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 20/10/2025 về quản lý giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030.

Hà Nội triển khai lộ trình 100 % cơ sở giết mổ ứng dụng công nghệ tiên tiến - Ảnh 1.Vụ Công ty C.P. Việt Nam bị 'tố' dùng lợn bệnh: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 'truy' trách nhiệm công tác kiểm soát giết mổ

GĐXH - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, cơ quan quản lý nhà nước về chăn nuôi và thú y có quyền xử phạt, có quyền thu hồi giấy phép cơ sở giết mổ vi phạm, chứ không chờ đến khi có sự vào cuộc của Bộ Công an.

Theo đó, Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, 70% lượng động vật được giết mổ tập trung, công nghiệp; 100% cơ sở giết mổ công nghiệp, bán công nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến, khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh thú y và truy xuất nguồn gốc.

Toàn bộ các cơ s giết mổ khi hoạt động phải được cấp phép và kiểm soát trước khi sản phẩm lưu thông ra  thị trường.

Hà Nội sẽ hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh, xây dựng, cải tạo và nâng cấp các cơ sở giết mổ tập trung, khép kín theo chuỗi; hình thành các khu giết mổ tập trung tạm thời phù hợp thực tiễn. 

Đồng thời, xử lý dứt điểm tình trạng vận chuyển, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật không đúng quy định, tiến tới xây dựng các chuỗi liên kết khép kín từ chăn nuôi – giết mổ – chế biến – phân phối – tiêu dùng, cung cấp thực phẩm an toàn, ổn định cho nhân dân Thủ đô.

Hà Nội triển khai lộ trình 100 % cơ sở giết mổ ứng dụng công nghệ tiên tiến - Ảnh 2.

Hà Nội ra lộ trình 100% cơ sở giết mổ ứng dụng công nghệ tiên tiến, khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh thú y và truy xuất nguồn gốc

Kế hoạch được chia thành 3 giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1 (10-12/2025): Rà soát, phân loại, lập phương án xử lý các cơ sở giết mổ hiện có.

Giai đoạn 2 (2026-2027): Cập nhật, điều chỉnh mạng lưới cơ sở giết mổ tập trung, khép kín và khu giết mổ tạm thời.

Giai đoạn 3 (2028-2030): Xử lý dứt điểm, hỗ trợ di dời các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, tự phát, không đảm bảo vệ sinh thú y.

Để thực hiện hiệu quả, Thành phố yêu cầu triển khai 06 nhóm giải pháp đồng bộ, gồm:

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng đơn vị, cá nhân; Phát triển hệ thống cơ sở giết mổ tập trung, khép kín, công nghiệp và tạm thời.

Phát triển thị trường, kiểm soát nguồn gốc sản phẩm, bảo đảm truy xuất và minh bạch; 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật.

Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đào tạo, tập huấn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ngành và UBND các cấp triển khai hiệu quả kế hoạch; tổng hợp danh sách cơ sở  giết mổ nhỏ lẻ, không đủ điều kiện để tham mưu giải pháp chấm dứt hoạt động.

Đồng thời, rà soát chợ đầu mối, chợ tiêu thụ lớn để bố trí lực lượng liên ngành kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc sản phẩm.

Sở cũng có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục đất đai, đầu tư xây dựng, vận hành cơ sở giết mổ đúng quy định; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông tin, phát triển các chuỗi liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ và lựa chọn doanh nghiệp đầu tàu đủ năng lực về vốn, công nghệ để dẫn dắt chuỗi giá trị ngành hàng thịt an toàn, bền vững.

Hà Nội triển khai lộ trình 100 % cơ sở giết mổ ứng dụng công nghệ tiên tiến - Ảnh 3.Bộ Công thương sắp tổ chức 'siêu' hội chợ Quốc gia, mức giảm giá hàng hóa lên tới 100%

GĐXH - Chiều 14/10, Bộ Công thương đã thông tin về 'siêu' Hội chợ Mùa Thu 2025. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia mang quy mô và tầm vóc lớn nhất từ trước tới nay.

Hà Nội triển khai lộ trình 100 % cơ sở giết mổ ứng dụng công nghệ tiên tiến - Ảnh 4.Không để thiếu hàng, mất điện, mất an toàn hồ đập do bão số 11

GĐXH - Trước tình hình mưa lớn, lũ dâng cao trên diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ do hoàn lưu bão số 11, Bộ Công Thương ban hành công điện khẩn yêu cầu toàn ngành chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn hồ đập, hệ thống điện và nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân.

KHÁNH DƯƠNG
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hàng loạt tuyến đường ở Hà Nội được lắp đặt camera AI để siết chặt quản lý vi phạm giao thông

Hàng loạt tuyến đường ở Hà Nội được lắp đặt camera AI để siết chặt quản lý vi phạm giao thông

Khối không khí lạnh mạnh sắp tràn về, Hà Nội và miền Bắc rét nhất bao nhiêu độ?

Khối không khí lạnh mạnh sắp tràn về, Hà Nội và miền Bắc rét nhất bao nhiêu độ?

Tin sáng 18/10: Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão, vào Biển Đông khi không khí lạnh tràn về; Hà Nội đề xuất lắp đặt cân tải trọng tự động tại những vị trí nào?

Tin sáng 18/10: Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh thành bão, vào Biển Đông khi không khí lạnh tràn về; Hà Nội đề xuất lắp đặt cân tải trọng tự động tại những vị trí nào?

Hà Nội đề xuất lắp đặt cân tải trọng tự động tại những vị trí nào?

Hà Nội đề xuất lắp đặt cân tải trọng tự động tại những vị trí nào?

Khối không khí lạnh tăng cường lại sắp tràn về, Hà Nội và miền Bắc có rét đậm?

Khối không khí lạnh tăng cường lại sắp tràn về, Hà Nội và miền Bắc có rét đậm?

Cùng chuyên mục

Ngày 20/10 sắp kết thúc, cả loạt hóa mỹ phẩm vẫn vừa giảm giá, vừa tặng quà – người tiêu dùng tranh thủ mua dùng dần

Ngày 20/10 sắp kết thúc, cả loạt hóa mỹ phẩm vẫn vừa giảm giá, vừa tặng quà – người tiêu dùng tranh thủ mua dùng dần

Bảo vệ người tiêu dùng - 18 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh mặt hàng hoa tươi và mỹ phẩm áp dụng nhiều ưu đãi lớn nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), năm nay, nhóm hàng hóa mỹ phẩm thiết yếu như sữa tắm, dầu gội, nước giặt, nước xả… cũng đồng loạt "vào mùa giảm giá", vừa khuyến mại sâu vừa tặng quà hấp dẫn, khiến người tiêu dùng tranh thủ mua sắm, tích trữ dùng dần.

Đa dạng thị trường quà tặng ngày 20/10: Hoa tươi tăng giá, cửa hàng tăng giờ làm để kịp trả đơn

Đa dạng thị trường quà tặng ngày 20/10: Hoa tươi tăng giá, cửa hàng tăng giờ làm để kịp trả đơn

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Càng cận kề ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thị trường hoa tươi tại Hà Nội càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều cửa hàng ghi nhận lượng đơn tăng gấp 2–3 lần so với ngày thường, giá hoa tươi tăng rõ rệt. Dù không khuyến mại, đơn đặt vẫn tăng ầm ầm.

Đa dạng thị trường quà tặng ngày 20/10: Mặt hàng chăn ga gối nệm giảm sâu chưa từng có

Đa dạng thị trường quà tặng ngày 20/10: Mặt hàng chăn ga gối nệm giảm sâu chưa từng có

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước

GĐXH - Cận kề Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thị trường quà tặng trở nên sôi động với nhiều lựa chọn phong phú – từ hoa tươi, mỹ phẩm, thời trang cho đến những món quà thiết thực hơn như chăn ga gối nệm. Năm nay, bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, người tiêu dùng đặc biệt quan tâm đến các sản phẩm gắn với sức khỏe và giấc ngủ – biểu tượng cho sự chăm sóc và yêu thương bền lâu.

Đa dạng thị trường quà tặng ngày 20/10: Siêu thị bó rau củ 'xanh' tặng khách nữ, người tiêu dùng ưu tiên tìm quà 'xanh'

Đa dạng thị trường quà tặng ngày 20/10: Siêu thị bó rau củ 'xanh' tặng khách nữ, người tiêu dùng ưu tiên tìm quà 'xanh'

Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước

GĐXH - Thị trường quà tặng dịp 20/10 năm nay trở nên sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, từ hoa tươi, trái cây, mỹ phẩm, thực phẩm dinh dưỡng đến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Bộ Công thương sắp tổ chức 'siêu' hội chợ Quốc gia, mức giảm giá hàng hóa lên tới 100%

Bộ Công thương sắp tổ chức 'siêu' hội chợ Quốc gia, mức giảm giá hàng hóa lên tới 100%

Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước

GĐXH - Chiều 14/10, Bộ Công thương đã thông tin về 'siêu' Hội chợ Mùa Thu 2025. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia mang quy mô và tầm vóc lớn nhất từ trước tới nay.

Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, SJC đồng loạt ra thông báo liên quan đến việc mua bán vàng

Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, SJC đồng loạt ra thông báo liên quan đến việc mua bán vàng

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Nhiều doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, SJC đã đồng loạt đưa ra thông báo quan trọng liên quan đến hoạt động mua bán vàng.

Giá chung cư Hà Nội có tiếp tục "lập đỉnh" trong thời gian tới?

Giá chung cư Hà Nội có tiếp tục "lập đỉnh" trong thời gian tới?

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Dịch vụ Nghiên cứu & Tư vấn, Savills Hà Nội đánh giá, bất động sản Hà Nội giai đoạn tới sẽ chứng kiến sự phân hóa rõ rệt theo khu vực và chất lượng dự án. Do đó, cần tiếp tục theo dõi và đánh giá thay vì đưa ra kết luận sớm về xu hướng giá nhà tại thời điểm hiện tại.

Giữa mùa mưa bão, môi giới đua nhau quảng cáo bán nhà 'không ngập lụt'

Giữa mùa mưa bão, môi giới đua nhau quảng cáo bán nhà 'không ngập lụt'

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

Cứ đến mùa mưa, nhiều người lại lo "phố hóa sông", trong khi đó môi giới lại tranh thủ thời điểm này quảng cáo bán nhà không ngập lụt nhằm hút khách.

Người Việt bắt nhịp xu hướng tiêu dùng 4.0: Mua sắm thông minh, sống xanh thời công nghệ

Người Việt bắt nhịp xu hướng tiêu dùng 4.0: Mua sắm thông minh, sống xanh thời công nghệ

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Không chỉ dừng lại ở việc “mua nhanh – gọn – lẹ”, người tiêu dùng 4.0 còn đặt trái tim vào lựa chọn xanh: mang hộp cá nhân, dùng túi vải, nói “không” với nilon. Những hành động nhỏ đang tạo nên làn sóng tiêu dùng bền vững, định hình chuẩn mực mới trong các siêu thị thông minh.

Không để thiếu hàng, mất điện, mất an toàn hồ đập do bão số 11

Không để thiếu hàng, mất điện, mất an toàn hồ đập do bão số 11

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

GĐXH - Trước tình hình mưa lớn, lũ dâng cao trên diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ do hoàn lưu bão số 11, Bộ Công Thương ban hành công điện khẩn yêu cầu toàn ngành chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn hồ đập, hệ thống điện và nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân.

Xem nhiều

Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, SJC đồng loạt ra thông báo liên quan đến việc mua bán vàng

Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, SJC đồng loạt ra thông báo liên quan đến việc mua bán vàng

Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Nhiều doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, SJC đã đồng loạt đưa ra thông báo quan trọng liên quan đến hoạt động mua bán vàng.

Hơn 300 chuyến bay phải đổi đường bay, gần 100 chuyến buộc hủy vì bão số 10

Hơn 300 chuyến bay phải đổi đường bay, gần 100 chuyến buộc hủy vì bão số 10

Bảo vệ người tiêu dùng
Bộ Công thương sắp tổ chức 'siêu' hội chợ Quốc gia, mức giảm giá hàng hóa lên tới 100%

Bộ Công thương sắp tổ chức 'siêu' hội chợ Quốc gia, mức giảm giá hàng hóa lên tới 100%

Bảo vệ người tiêu dùng
Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đưa hàng Việt về vùng sâu vùng xa, hải đảo

Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, đưa hàng Việt về vùng sâu vùng xa, hải đảo

Bảo vệ người tiêu dùng
Giá chung cư Hà Nội có tiếp tục "lập đỉnh" trong thời gian tới?

Giá chung cư Hà Nội có tiếp tục "lập đỉnh" trong thời gian tới?

Bảo vệ người tiêu dùng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top