Những loại nông sản 'Made in Việt Nam' có giá hơn 10.000 đồng/kg, người tiêu dùng vẫn được trừ thêm tiền khi thanh toán điện tử

Nông sản Việt dễ dàng truy xuất, giá bán chỉ từ 13.000 đồng/kg

Ngày 24/10, trong khuôn khổ Tuần lễ Nông sản Việt của Cục Quản lý và Phát triển thị trường (Bộ Công thương) phát động, ghi nhận của phóng viên cho thấy, các loại nông sản của Việt Nam được bày bán tại một số siêu thị đều có giá bán rất tốt, chỉ hơn 10.000 đồng/kg. Mức giá này khiến không ít người tiêu dùng bất ngờ.

Tại siêu thị GO! Thăng Long (Cầu Giấy, Hà Nội), sản phẩm Cam sành Đồng Tháp có giá sau giảm chỉ 16.000 đồng/kg; Ổi giống Đài Loan trồng tại Hải Dương có giá bán chỉ 13.000 đồng/kg; Dưa hấu ruột đỏ được trồng tại Quảng Ngãi và Bình Định có giá niêm yết 17.200 đồng nhưng giá sau giảm chỉ còn 15.600 đồng/kg; Chuối Hải Dương, Sơn La có giá bán sau giảm 18.900 đồng/kg…

Video: Điểm danh những loại nông sản 'Made in Việt Nam' có giá bán rất rẻ, người tiêu dùng vừa giảm giá trên sản phẩm, vừa giảm tiền khi thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngoài ra, một số sản phẩm nông sản có giá bán dưới 30.000 đồng/kg, bao gồm: Dưa hấu không hạt Cần Thơ 21.200 đồng/kg; dưa hấu ruột vàng 25.900 đồng/kg; Cam lòng vàng Phú Thọ 29.000 đồng/kg; Thanh long Bình Thuận 28.000 đồng/kg.

Chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc (29 tuổi, trú tại phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) không khỏi bất ngờ khi chính sản phẩm nông sản "made in Việt Nam" tại siêu thị lại có giá bán rẻ hơn không ít quầy hàng trái cây ở chợ dân sinh.

Chị Ngọc cho biết: "Mới hôm qua tôi mua một cân ổi ở chợ Nam Trung Yên với mức giá 25.000 – 27.000 đồng/kg, thậm chí có quầy hàng có giá bán đến 30.000 đồng/kg, tùy mã đẹp nhưng hôm nay ghé qua siêu thị, giá bán chỉ 13.000 đồng/kg. Quá rẻ và tiết kiệm nhưng bất ngờ hơn các thao tác quét mã QR từ truy xuất nguồn gốc đến khâu thanh toán mà không cần sử dụng đến tiền mặt".

Hiện nay, ở Hà Nội nhiều siêu thị đang thực hiện theo chủ trương của ngành Công thương, tôn vinh nông sản Việt bằng phương thức vừa áp dụng giảm giá trên từng sản phẩm hàng hóa, vừa áp dụng giảm tiền mặt thông qua phương thức thanh toán bằng mã QR code (thanh toán không dùng tiền mặt) nên thời điểm này, người tiêu dùng vừa mua được hàng hóa giảm giá, vừa được giảm thêm chị phí khi thanh toán bằng mã QR có mức thành toán đạt quý định các siêu thị đề ra.

Ngoài những mặt hàng nông sản "Made in Việt Nam" có giá bán tốt nói trên, chiến dịch tôn vinh sản phẩm Việt cũng được áp dụng với các loại mặt hàng gạo Việt như Gạo ST 25 ruộng rươi (Tp. Hải Phòng), gạo giống Thái đỏ đặc biệt (Điện Biên), gạo nếp cái hoa vàng (Bắc Ninh), gạo lứt tím than (Long An); gạo nếp Tú Lệ (Lào Cai), gạo lứt đặc sản (Điện Biên), gạo giống Nhật (Đồng Tháp), gạo Điện Biên gặt non (Điện Biên), gạo Séng Cù (Lào Cai & Lai Châu) và các sản phẩm khác như nấm hương khô, nấm rơm, miến đao Giới Phiên, miến đậu xanh, măng nứa rừng khô, kẹo dừa…

Người tiêu dùng dễ dàng tự thanh toán thông qua hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Tại siêu thị Aone Mall Hà Đông và hệ thống siêu thị Co.op mart Hà Nội cũng chung "cuộc đua" kích cầu tiêu dùng các sản phẩm nông sản Việt. Theo đó, từ ngày 30/10 tới đây, siêu thị Co.op mart Hà Nội phân phối mận hồng đào (roi) với giá chỉ từ 19.900 đồng/kg; củ sắn non 15.000 đồng/kg; chanh dây 20.900 đồng/túi…ổi trân châu ruột đỏ 24.500 đồng/kg, ổi nữ hoàng 31.500 đồng/kg…

Ngoài ra, người tiêu dùng mua dưa hấu tại Co.op mart Hà Nội còn được tặng thêm 1 túi đường tinh luyện cùng nhiều ưu đãi khác.

Đây là những sản phẩm được canh tác nội địa và đều có mặt tại bản đồ Nông sản Việt mà người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc.

Kích cầu nông sản Việt thông qua thanh toán không dùng tiền mặt

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đăng Hùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, hành vi tiêu dùng đang thay đổi từng ngày thì người tiêu dùng hiện đại không chỉ mong muốn sự tiện lợi, nhanh chóng mà còn đặt kỳ vọng vào tính an toàn, minh bạch và trải nghiệm liền mạch trong suốt hành trình mua sắm".

"Do đó, chúng tôi triển khai dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại các siêu thị không chỉ giúp người tiêu dùng đơn giản hóa việc thanh toán chỉ với một thao tác quét mã trên ứng dụng mobile banking của các ngân hàng hoặc ví điện tử, mà còn giúp phía đơn vị bán lẻ quản lý doanh thu tức thời, minh bạch thông tin hàng hoá - dịch vụ…", ông Hùng cho hay.

Chuối Hải Dương, Sơn La có giá bán sau giảm 18.900 đồng/kg… Ảnh: Bảo Loan

"Đồng thời, dần tiến tới mục tiêu đến năm 2025 là 80% người trưởng thành có tài khoản thanh toán, 90-100% siêu thị, trung tâm thương mại chấp nhận thanh toán điện tử theo Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021–2025 của Chính phủ, nhằm nhằm hiện đại hóa nền kinh tế, minh bạch hóa giao dịch và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia", ông Hùng cho hay.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết, thời gian qua, các bộ, ngành và địa phương, trong đó có Bộ Công Thương, luôn ưu tiên phát triển thị trường nội địa. Triển khai Viet QR pay và tôn vinh sản phẩm Việt sẽ góp phần kích cầu tiêu dùng, phát huy hiệu quả của Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thông qua đó góp phần khuyến khích triển khai thanh toán số tại thị trường bán lẻ nội địa.

Người tiêu dùng dễ dàng truy xuất nguồn gốc các loại nông sản Việt bằng mã QR gắn trên mỗi loại nông sản. Ảnh: Bảo Loan

"Tôi đặc biệt quan tâm đến việc làm sao các thương hiệu Việt, sản xuất tại Việt Nam có thể đến tay người tiêu dùng trong nước với mức giá tốt nhất. Người dân xứng đáng được mua những sản phẩm chất lượng cao, đáng tin cậy. Thực tế, chất lượng hàng Việt ngày càng tiệm cận với nhu cầu và kỳ vọng của người tiêu dùng. Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ, nơi việc tích hợp thanh toán không tiền mặt qua mã QR code ngày càng trở nên phổ biến bởi sự nhanh gọn, tiện lợi, an toàn", ông Linh cho hay.

Cũng theo ông Linh, khi áp dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, đơn vị bán lẻ cũng dễ dàng có thêm lợi thế trong việc nắm bắt nhu cầu, thói quen mua sắm của khách hàng, từ đó mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người tiêu dùng.

