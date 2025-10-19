Đa dạng thị trường quà tặng ngày 20/10: Hoa tươi tăng giá, cửa hàng tăng giờ làm để kịp trả đơn

Đa dạng thị trường quà tặng ngày 20/10: Mặt hàng chăn ga gối nệm giảm sâu chưa từng có GĐXH - Cận kề Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thị trường quà tặng trở nên sôi động với nhiều lựa chọn phong phú – từ hoa tươi, mỹ phẩm, thời trang cho đến những món quà thiết thực hơn như chăn ga gối nệm. Năm nay, bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, người tiêu dùng đặc biệt quan tâm đến các sản phẩm gắn với sức khỏe và giấc ngủ – biểu tượng cho sự chăm sóc và yêu thương bền lâu.

Theo ghi nhận của phóng viên tại thời điểm trước thềm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), giá các loại hoa tươi tại các chợ đầu mối như Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) đã tăng mạnh, trung bình từ 20 - 40% so với đầu tuần.

Trong đó, hoa hồng Đà Lạt, baby trắng và cúc mẫu đơn là những loại tăng giá rõ rệt nhất.

Giá nhập các loại hoa tại chợ đầu mối tăng nên thành phẩm giao đến khách hàng không thể thấp hơn so với ngày thường.

Video: Càng cận kề ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thị trường hoa tươi tại Hà Nội càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Chị Đặng Thị Đào, chủ cửa hàng hoa tươi Đặng Đào (tại Cầu Giấy, Hà Nội), cho biết: "Khoảng ba ngày nay giá hoa tăng nhanh, nhất là hồng nhập và baby. Tuy nhiên, đơn đặt hàng vẫn dồn dập, chủ yếu là khách doanh nghiệp và khách đặt online. Cửa hàng phải làm việc xuyên trưa, thậm chí đến đêm để kịp trả đơn cho khách".

Chị Đào cho biết, ngoài những đơn hàng khách mua trực tiếp tại cửa hàng, cửa hàng của chị Đào cũng tiếp nhận đơn đặt hàng trực tuyến và giao hàng trực tiếp với bán kinh từ 10km trở xuống tại khu vực Hà Nội.

Dù giá hoa tăng nhưng từ đêm ngày 17/10 đến đêm 18/10, cửa hàng của chị Đào đã phải tăng thêm giờ làm để chuẩn bị các lãng hoa, sẵn sàng phục vụ khách hàng khi cần.

Dù giá hoa tươi tăng, song, các thương hiệu lớn như hệ thống Dalat Hasfarm vẫn tung chương trình giảm giá để tăng kích cầu dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Theo đó, hệ thống này áp dụng mức giảm giá trực tiếp trên mỗi hóa đơn từ 400.000, 600.000 đến hóa đơn giá trị từ 1,2 đến 2 triệu đồng, với mức giảm tương ứng là 20.000 đồng, 50.000 đồng đến 150.000 đồng.

Ghi nhận của phóng viên cho thhấy, hiện các bó và lẵng hoa tại Dalat Hasfarm có giá từ 300.000 đồng đến gần 3 triệu đồng/lẵng, tập trung vào những loài hoa biểu tượng cho tình yêu như lavender tím, hồng vàng, hoa hồng đỏ...

Các giỏ hoa cũng được đặt tên mang ý nghĩa riêng như "Yêu thương đậm sâu", "Yêu thương gắn kết", "Ánh dương rực rỡ", "Yêu thương nồng ấm"… như một thông điệp tôn vinh phái đẹp.

Theo đại diện cửa hàng Dalat Hasfarm Hà Đông, năm nay, khách hàng có xu hướng chọn bó hoa phối tone nhẹ, bền dáng như hoa khô mix tươi hoặc hoa nhập trưng được lâu.

Nhiều cửa hàng cho biết nam giới chiếm tỷ lệ đặt hoa lớn, thường chọn hoa hồng và lavender làm quà tặng vợ, mẹ hoặc đồng nghiệp.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 hằng năm là dịp để tri ân, tôn vinh những người mẹ, người vợ, người chị đã và đang góp phần quan trọng vào gia đình và xã hội. Hình ảnh những bó hoa tươi thắm không chỉ là món quà, mà còn là lời cảm ơn, lời yêu thương được gửi gắm một cách tinh tế nhất. Dù giá hoa tăng, dù thị trường nhộn nhịp, ý nghĩa của ngày 20/10 vẫn nguyên vẹn – tôn vinh một nửa thế giới bằng những điều giản dị nhưng chân thành.

