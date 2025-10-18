Đa dạng thị trường quà tặng ngày 20/10: Mặt hàng chăn ga gối nệm giảm sâu chưa từng có

Ghi nhận của phóng viên tại một số hệ thống bán lẻ lớn cho thấy, cùng với hoa, trái cây hay mỹ phẩm giảm giá sâu để kích cầu tiêu dùng dịp 20/10, nhóm hàng chăn, ga, gối, nệm cũng đang nằm trong "đường đua" khuyến mại.

Tại hệ thống siêu thị Saigon Co.op, chương trình "Bedding Fair – Chăn gối êm, giá cực mềm" được triển khai đồng loạt trên toàn quốc, tập trung vào các sản phẩm chăn, drap, gối – những mặt hàng gắn liền với giấc ngủ và thường được thay mới theo mùa.

Chị Nguyễn Thị Thu, nhân viên Saigon Co.op Hà Nội cho biết, thời điểm này, miền Bắc bắt đầu bước vào mùa se lạnh, nhu cầu mua chăn cũng bắt đầu có dấu hiệu tăng, trong khi miền Nam lại ưu tiên chất liệu mỏng, thoáng để ứng phó thời tiết oi bức. Nắm bắt xu hướng tiêu dùng theo vùng miền, hệ thống tung ra ưu đãi giảm giá 40 – 50% cho các sản phẩm từ nhung, tencel, cotton, kate, cùng ruột gối cao su cao cấp.

Ghi nhận của phóng viên tại một số hệ thống bán lẻ lớn cho thấy, cùng với hoa, trái cây hay mỹ phẩm giảm giá sâu để kích cầu tiêu dùng dịp 20/10, nhóm hàng chăn, ga, gối, nệm cũng đang nằm trong "đường đua" khuyến mãi. Video: Khánh Dương

"Chương trình vừa giúp khách hàng đổi mới không gian sống với chi phí hợp lý, vừa góp phần kích cầu tiêu dùng mùa cuối năm," chị Thu chia sẻ.

Cùng thời điểm, thương hiệu Everon cũng ra mắt loạt bộ sưu tập chăn ga gối nệm mang thông điệp yêu thương, tinh tế, phù hợp làm quà tặng phái đẹp trong dịp đặc biệt này.

Các sản phẩm Everon Tencel được thiết kế với họa tiết hoa đào, mẫu đơn – biểu tượng cho tình yêu viên mãn, giá dao động 1,35 – 4,5 triệu đồng, thích hợp dành tặng người vợ lâu năm như lời nhắn "tình yêu vẫn nở hoa rực rỡ".

Nắm bắt xu hướng tiêu dùng theo vùng miền, các đơn vị bán lẻ đang "tung" ra ưu đãi giảm giá 40 – 50% cho các sản phẩm từ nhung, tencel, cotton, kate, cùng ruột gối cao su cao cấp. Ảnh: Khánh Dương

Với các cặp đôi trẻ, dòng Everon Satin Premium bằng satin cao cấp – mịn như lụa, sáng nhẹ, sang trọng – mang lại cảm giác ấm áp, lãng mạn như trong khách sạn 5 sao. Trong khi đó, nhóm sản phẩm Bamboo, Tencel, Modal lại được yêu thích nhờ chất liệu tự nhiên, kháng khuẩn, thân thiện với làn da nhạy cảm, hướng đến phong cách sống xanh.

Với những ai thực tế, Everon Classic Cotton – giá chỉ từ 1,49 triệu đồng – được xem là lựa chọn tiết kiệm mà vẫn đầy chân thành. Dịp này, Everon ưu đãi giảm đến 30% cho chăn ga, 20% cho đệm các loại, kèm quà tặng cao cấp và thiệp chúc yêu thương. Toàn bộ sản phẩm đều có tem chống hàng giả, bảo hành chính hãng, giúp người mua yên tâm lựa chọn.

Với mức giảm sâu chưa từng có, từ sản phẩm thiết yếu đến các dòng cao cấp, chăn ga gối nệm đang trở thành xu hướng quà tặng mới dịp 20/10 – vừa thiết thực, vừa gửi gắm thông điệp chăm sóc giấc ngủ và hạnh phúc gia đình.

Cận kề Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thị trường quà tặng trở nên sôi động với nhiều lựa chọn phong phú – từ hoa tươi, mỹ phẩm, thời trang cho đến những món quà thiết thực hơn như chăn ga gối nệm. Ảnh: Khánh Dương

Không chỉ dừng ở nhóm hàng chăm sóc giấc ngủ, nhiều siêu thị như GO! Thăng Long, Aone Mall Hà Đông cũng tung ra hàng loạt chương trình khuyến mãi lớn cho hơn 1.000 mặt hàng trong tháng 10.

Cụ thể, thực phẩm tươi sống như cá diêu hồng, thịt gà, rau mồng tơi, cam Úc, dưa hấu… giảm 10 - 20%; thực phẩm chế biến, gia vị, đồ uống giảm 15 – 33%, nhiều sản phẩm áp dụng "mua 2 tặng 1".

Thị trường quà tặng 20/10 năm nay không chỉ rộn ràng sắc hoa, mà còn ấm áp hơn với những món quà mang giá trị tinh thần – nơi mỗi chiếc chăn, chiếc gối đều được gửi gắm lời tri ân, chăm sóc và yêu thương đến những người phụ nữ thân yêu.

