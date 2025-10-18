Đa dạng thị trường quà tặng ngày 20/10: Mặt hàng chăn ga gối nệm giảm sâu chưa từng có
GĐXH - Cận kề Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thị trường quà tặng trở nên sôi động với nhiều lựa chọn phong phú – từ hoa tươi, mỹ phẩm, thời trang cho đến những món quà thiết thực hơn như chăn ga gối nệm. Năm nay, bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, người tiêu dùng đặc biệt quan tâm đến các sản phẩm gắn với sức khỏe và giấc ngủ – biểu tượng cho sự chăm sóc và yêu thương bền lâu.
Ghi nhận của phóng viên tại một số hệ thống bán lẻ lớn cho thấy, cùng với hoa, trái cây hay mỹ phẩm giảm giá sâu để kích cầu tiêu dùng dịp 20/10, nhóm hàng chăn, ga, gối, nệm cũng đang nằm trong "đường đua" khuyến mại.
Tại hệ thống siêu thị Saigon Co.op, chương trình "Bedding Fair – Chăn gối êm, giá cực mềm" được triển khai đồng loạt trên toàn quốc, tập trung vào các sản phẩm chăn, drap, gối – những mặt hàng gắn liền với giấc ngủ và thường được thay mới theo mùa.
Chị Nguyễn Thị Thu, nhân viên Saigon Co.op Hà Nội cho biết, thời điểm này, miền Bắc bắt đầu bước vào mùa se lạnh, nhu cầu mua chăn cũng bắt đầu có dấu hiệu tăng, trong khi miền Nam lại ưu tiên chất liệu mỏng, thoáng để ứng phó thời tiết oi bức. Nắm bắt xu hướng tiêu dùng theo vùng miền, hệ thống tung ra ưu đãi giảm giá 40 – 50% cho các sản phẩm từ nhung, tencel, cotton, kate, cùng ruột gối cao su cao cấp.
"Chương trình vừa giúp khách hàng đổi mới không gian sống với chi phí hợp lý, vừa góp phần kích cầu tiêu dùng mùa cuối năm," chị Thu chia sẻ.
Cùng thời điểm, thương hiệu Everon cũng ra mắt loạt bộ sưu tập chăn ga gối nệm mang thông điệp yêu thương, tinh tế, phù hợp làm quà tặng phái đẹp trong dịp đặc biệt này.
Các sản phẩm Everon Tencel được thiết kế với họa tiết hoa đào, mẫu đơn – biểu tượng cho tình yêu viên mãn, giá dao động 1,35 – 4,5 triệu đồng, thích hợp dành tặng người vợ lâu năm như lời nhắn "tình yêu vẫn nở hoa rực rỡ".
Với các cặp đôi trẻ, dòng Everon Satin Premium bằng satin cao cấp – mịn như lụa, sáng nhẹ, sang trọng – mang lại cảm giác ấm áp, lãng mạn như trong khách sạn 5 sao. Trong khi đó, nhóm sản phẩm Bamboo, Tencel, Modal lại được yêu thích nhờ chất liệu tự nhiên, kháng khuẩn, thân thiện với làn da nhạy cảm, hướng đến phong cách sống xanh.
Với những ai thực tế, Everon Classic Cotton – giá chỉ từ 1,49 triệu đồng – được xem là lựa chọn tiết kiệm mà vẫn đầy chân thành. Dịp này, Everon ưu đãi giảm đến 30% cho chăn ga, 20% cho đệm các loại, kèm quà tặng cao cấp và thiệp chúc yêu thương. Toàn bộ sản phẩm đều có tem chống hàng giả, bảo hành chính hãng, giúp người mua yên tâm lựa chọn.
Với mức giảm sâu chưa từng có, từ sản phẩm thiết yếu đến các dòng cao cấp, chăn ga gối nệm đang trở thành xu hướng quà tặng mới dịp 20/10 – vừa thiết thực, vừa gửi gắm thông điệp chăm sóc giấc ngủ và hạnh phúc gia đình.
Không chỉ dừng ở nhóm hàng chăm sóc giấc ngủ, nhiều siêu thị như GO! Thăng Long, Aone Mall Hà Đông cũng tung ra hàng loạt chương trình khuyến mãi lớn cho hơn 1.000 mặt hàng trong tháng 10.
Cụ thể, thực phẩm tươi sống như cá diêu hồng, thịt gà, rau mồng tơi, cam Úc, dưa hấu… giảm 10 - 20%; thực phẩm chế biến, gia vị, đồ uống giảm 15 – 33%, nhiều sản phẩm áp dụng "mua 2 tặng 1".
Thị trường quà tặng 20/10 năm nay không chỉ rộn ràng sắc hoa, mà còn ấm áp hơn với những món quà mang giá trị tinh thần – nơi mỗi chiếc chăn, chiếc gối đều được gửi gắm lời tri ân, chăm sóc và yêu thương đến những người phụ nữ thân yêu.
GĐXH - Thị trường quà tặng dịp 20/10 năm nay trở nên sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, từ hoa tươi, trái cây, mỹ phẩm, thực phẩm dinh dưỡng đến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.
GĐXH - Chiều 14/10, Bộ Công thương đã thông tin về 'siêu' Hội chợ Mùa Thu 2025. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia mang quy mô và tầm vóc lớn nhất từ trước tới nay.
GĐXH - Nhiều doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, SJC đã đồng loạt đưa ra thông báo quan trọng liên quan đến hoạt động mua bán vàng.
Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Dịch vụ Nghiên cứu & Tư vấn, Savills Hà Nội đánh giá, bất động sản Hà Nội giai đoạn tới sẽ chứng kiến sự phân hóa rõ rệt theo khu vực và chất lượng dự án. Do đó, cần tiếp tục theo dõi và đánh giá thay vì đưa ra kết luận sớm về xu hướng giá nhà tại thời điểm hiện tại.
Cứ đến mùa mưa, nhiều người lại lo "phố hóa sông", trong khi đó môi giới lại tranh thủ thời điểm này quảng cáo bán nhà không ngập lụt nhằm hút khách.
GĐXH - Không chỉ dừng lại ở việc “mua nhanh – gọn – lẹ”, người tiêu dùng 4.0 còn đặt trái tim vào lựa chọn xanh: mang hộp cá nhân, dùng túi vải, nói “không” với nilon. Những hành động nhỏ đang tạo nên làn sóng tiêu dùng bền vững, định hình chuẩn mực mới trong các siêu thị thông minh.
GĐXH - Trước tình hình mưa lớn, lũ dâng cao trên diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ do hoàn lưu bão số 11, Bộ Công Thương ban hành công điện khẩn yêu cầu toàn ngành chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn hồ đập, hệ thống điện và nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân.
GĐXH - Vào ngày mưa lớn, nhiều người lại lo 'phố hóa sông', trong khi đó môi giới lại tranh thủ thời điểm này quảng cáo bán nhà không ngập lụt nhằm hút khách.
GĐXH - Trước khi bão số 11 đổ bộ, Sở Công thương TP Hà Nội yêu cầu các địa phương và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại tăng cường kiểm tra, đảm bảo phòng, chống cháy nổ, an toàn về người, tài sản, hàng hóa...
GĐXH - Ngày 1/10/2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ký, ban hành Công điện số 7492/CĐ-BCT yêu cầu bảo đảm nguồn cung hàng hóa, bình ổn thị trường trong mùa mưa bão và giai đoạn cao điểm cuối năm.
