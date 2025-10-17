Đa dạng thị trường quà tặng ngày 20/10: Siêu thị bó rau củ 'xanh' tặng khách nữ, người tiêu dùng ưu tiên tìm quà 'xanh'

Giá bạc hôm nay ngày 17/10: Giá bạc quốc tế tăng giữa đêm, thị trường trong nước chạm mốc 57 triệu đồng/kg GĐXH - Giá bạc quốc tế chốt phiên đêm qua (16/10, theo giờ Việt Nam) đã vượt mốc 54 USD/oz, kéo theo thị trường trong nước sáng nay (17/10) đồng loạt tăng mạnh, chính thức chạm vùng 57 triệu đồng/kg.

Tuy nhiên, điểm dễ nhận thấy là xu hướng tiêu dùng và quà tặng ngày 20/10 (Ngày Phụ nữ Việt Nam) đã có sự thay đổi rõ rệt là người mua ưu tiên những món quà "xanh – thiết thực – ý nghĩa" hơn là cầu kỳ, phô trương. Trong khi đó, một số siêu thị cũng chuẩn bị quà tặng "chuẩn xanh" để tặng khách hàng.

Ghi nhận của phóng viên trước thềm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) tại siêu thị Aeon Mall Hà Đông ( Hà Nội) cho thấy, khu vực quầy trái cây và thực phẩm tươi sống được trang trí rực rỡ với hàng trăm giỏ quà được đóng sẵn, bày biện bắt mắt.

Các mẫu giỏ trái cây năm nay đa dạng về kích cỡ và giá cả, dao động từ 300.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/giỏ, tùy loại trái cây nhập khẩu hoặc nội địa.

Theo nhân viên quầy hàng, khách hàng có xu hướng chọn giỏ trái cây sẵn vì vừa tiện lợi, vừa thể hiện sự tinh tế và sức khỏe. "Năm nay khách hàng đặt trước nhiều hơn, đặc biệt là các giỏ gồm táo, nho, lê Hàn Quốc, kết hợp cùng hoa tươi hoặc phụ kiện trang trí thân thiện môi trường," nhân viên chia sẻ.

Video: Đa dạng thị trường quà tặng ngày 20/10: Người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn "xanh" và thiết thực

Chị Nguyễn Thu Trang (35 tuổi, trú tại Hà Đông) cho biết, năm nay, chị ưu tiên chọn quà "xanh" như trái cây, thực phẩm dinh dưỡng, sản phẩm chăm sóc cá nhân để tặng mẹ.

Chị Trang cho biết: "Trước đây tôi hay tặng hoa, nhưng tôi thấy các sản phẩm như trái cây, mỹ phẩm, sản phẩm dinh dưỡng vừa tiết kiệm chi phí, vừa phù hợp với xu hướng sống lành mạnh, an toàn. Tặng mẹ món quà như vậy cảm giác ý nghĩa hơn, không lãng phí".

Cùng chung quan điểm, anh Lê Văn Tài (nhân viên văn phòng tại Hà Nội) chọn mua một giỏ trái cây trị giá 800.000 đồng làm quà cho vợ.

"Mấy năm nay tôi chuyển sang tặng quà thực tế, vừa đảm bảo sức khỏe, vừa hợp xu hướng sống xanh," anh Tài chi hay.

Thị trường quà tặng dịp 20/10 năm nay trở nên sôi động với nhiều lựa chọn đa dạng, từ hoa tươi, trái cây, mỹ phẩm, thực phẩm dinh dưỡng đến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Bảo Loan

Tại hệ thống Co.opmart và Co.opXtra, các sản phẩm quà tặng hướng đến tiêu chí "thiết thực – an toàn – ý nghĩa" cũng được triển khai, áp dụng từ 16/10 đến 29/10. Theo đó, sản phẩm dành cho nhóm khách hàng nữ bao gồm thực phẩm dinh dưỡng, sản phẩm xanh và giỏ quà cá nhân hóa được thiết kế tinh tế.

Co.opmart cũng áp dụng nhiều ưu đãi hấp dẫn như giảm giá đến 50%, tặng điểm thưởng, e-voucher và quà tặng hữu dụng – thể hiện định hướng mang đến "giá trị thật – trải nghiệm thật" cho người tiêu dùng.

Đáng chú ý, ngày 19/10, hệ thống Co.opmart và Co.opXtra sẽ tặng miễn phí 2.500 bó hoa rau củ "chuẩn xanh" cho khách hàng nữ trên toàn quốc.

Món quà độc đáo này không chỉ truyền tải thông điệp sống xanh, mà còn thay thế hình ảnh bó hoa truyền thống bằng sự sáng tạo, gần gũi và thân thiện môi trường.

Các mẫu quà tặng kèm ưu đãi lớn sẵn sàng phục vụ chị em Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10). Ảnh: Bảo Loan

Song song đó, nhiều hoạt động trải nghiệm cũng được tổ chức như workshop soi da, chăm sóc tóc cùng các thương hiệu Dove, Tresemmé, Sunsilk, Pond's, Simple… mang đến không gian mua sắm sinh động và cơ hội để phụ nữ tự chăm sóc bản thân theo hướng tự nhiên, bền vững hơn.

Đại diện Saigon Co.op chia sẻ: "Dịp 20/10 không chỉ là ngày tôn vinh phụ nữ Việt mà còn là cơ hội để lan tỏa những giá trị tích cực về lối sống xanh và hạnh phúc bền vững. Chúng tôi mong rằng mỗi món quà giản dị, tinh tế – từ bó hoa rau củ đến giỏ quà dinh dưỡng – sẽ mang đến niềm vui nhẹ nhàng và ý nghĩa cho khách hàng".

Với các chương trình khuyến mại và hoạt động tri ân mang đậm tính nhân văn, Co.opmart tiếp tục khẳng định hình ảnh "bạn của mọi nhà", nơi mỗi món quà được trao đi không chỉ thể hiện sự quan tâm, sẻ chia mà còn góp phần lan tỏa lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong cộng đồng.

