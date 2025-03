Từng bật khóc trên sân khấu vì một người, HIEUTHUHAI sống trong không gian thế nào?

Được biết, ca khúc Không thể say nằm trong album đầu tay, được HIEUTHUHAI ra mắt năm 2023. Dựa theo lời bài hát, nhiều người đồn đoán đây là món quà nam rapper viết tặng người yêu cũ - M.N. Trong quá trình HIEUTHUHAI tham gia chương trình King of rap vào năm 2020, M.N thường xuyên xuất hiện, đồng hành bên cạnh nam rapper. Thời điểm quay MV Không thể say, HIEUTHUHAI từng xúc động bật khóc.