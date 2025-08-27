Tùng Dương hoá chú 'bộ đội mũm mĩm’ ở MV mới khiến khán giả thích thú
GĐXH - Ca sĩ Tùng Dương vừa ra mắt MV “Viết tiếp câu chuyện hoà bình”. Song, khán giả lại thích thú phân cảnh nam ca sĩ vào vai một chú bộ đội trấn thủ.
Ca sĩ Tùng Dương vừa trình làng MV "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" - một dự án âm nhạc giàu cảm xúc, nhằm tri ân thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc, đồng thời truyền tải thông điệp về khát vọng hoà bình trong thời đại hôm nay.
Điều bất ngờ là bên cạnh sự xúc động, khán giả còn được một phen "cười nghiêng ngả" khi Tùng Dương xuất hiện trong vai một chú bộ đội trấn thủ mũm mĩm. Khác với hình ảnh bộ đội rắn rỏi thường thấy, nam ca sĩ diện bộ quân phục rộng thùng thình, khuôn mặt hiền hậu và phong thái có phần "ấm no" khiến netizen thi nhau để lại những bình luận hài hước.
Sự xuất hiện bất ngờ của Tùng Dương trong hình ảnh một người lính mũm mĩm, hiền hậu và đầy cảm xúc đã góp phần khiến MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.
Không chỉ mang đến thông điệp về sự tri ân, niềm tự hào dân tộc và khát vọng gìn giữ hòa bình, MV còn đem lại những phút giây gần gũi, đời thường và dí dỏm cho khán giả. Chính sự hòa quyện giữa chất nghệ sĩ bay bổng, tinh thần yêu nước và nét hài hước duyên dáng đã giúp sản phẩm lần này của Tùng Dương chinh phục đông đảo người xem, để lại dư âm vừa lắng đọng vừa đầy tiếng cười.
Vườn chuối bị phá, chủ tịch xã gây áp lực với Thiếu tá HuyXem - nghe - đọc - 48 phút trước
GĐXH - Trong tập 19 "Có anh, nơi ấy bình yên", cả xã Tiên Phong lại thêm rúng động vì vườn chuối nhà ông Vui bị kẻ xấu chặt phá.
Oanh thất nghiệp, vay tiền mẹ đóng học cho bé KhoaiXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tập 25 "Cầu vồng ở phía chân trời", Oanh không có việc làm đành phải gọi điện về quê để vay tiền mẹ đóng học cho con.
Diva Hồng Nhung run khi hát 'Bài ca Hà Nội' gắn liền tên tuổi NSND Lê DungXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
Ca sĩ Hồng Nhung lần đầu thể hiện "Bài ca Hà Nội" tại Điều còn mãi 2025. Chị thừa nhận "rất run" khi hát tác phẩm nhạc sĩ Vũ Thanh từng giúp NSND Lê Dung tạo dấu ấn.
Khai mạc Không gian "Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025"Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Ngày 28/8, trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh).
Bé Quyên, Yu Dương hóa thân làm ma nữ trong ‘Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại’Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Phim "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" với sự xuất hiện của diễn viên Nguyễn Xuân Thắng, Bé Quyên, Yu Dương, Hứa Vĩ Văn hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả nhiều bất ngờ.
Mỹ Anh tiếp tục 'đụng độ' phụ huynh cậy quyền thếXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Trong tập 9 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh vui vì bé Minh được vào trường như mong muốn, nhưng rồi lại gặp phải phụ huynh khó ưa của lớp con.
Chưa xong vụ cá chết, Thiếu tá Huy tiếp tục điều tra hàng loạt vườn chuối bị phá hoạiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 19 "Có anh, nơi ấy bình yên", người dân xã Tiên Phong lại bị phá hoại chuối, mâu thuẫn giữa chính quyền và bà con tiếp tục căng thẳng.
'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Chủ tịch xã Thứ bất an, lo sợ 'mất ghế'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 18 "Có anh, nơi ấy bình yên", sự căng thẳng của người dân tiếp tục gia tăng khi chính quyền chưa có kết luận cụ thể.
Hình ảnh NSƯT Hoài Linh khỏe mạnh, tươi tắn khi ra Hà NộiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Khác xa với những hình ảnh trên mạng xã hội, NSƯT Hoài Linh ở đời thực khỏe khoắn và tinh thần vui vẻ. Anh còn tự mình đóng cảnh phim hành động khiến đồng nghiệp ngỡ ngàng.
Phát hiện ra bị chơi xấu, Kim Ngân thẳng tay tát đồng nghiệpXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 9 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân phát hiện mình bị chơi xấu nên đã tát nữ đồng nghiệp...
Tùng Dương hoá chú 'bộ đội mũm mĩm’ ở MV mới khiến khán giả thích thúXem - nghe - đọc
GĐXH - Ca sĩ Tùng Dương vừa ra mắt MV “Viết tiếp câu chuyện hoà bình”. Song, khán giả lại thích thú phân cảnh nam ca sĩ vào vai một chú bộ đội trấn thủ.