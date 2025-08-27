Mới nhất
Tùng Dương hoá chú 'bộ đội mũm mĩm’ ở MV mới khiến khán giả thích thú

Thứ tư, 07:39 27/08/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Ca sĩ Tùng Dương vừa ra mắt MV “Viết tiếp câu chuyện hoà bình”. Song, khán giả lại thích thú phân cảnh nam ca sĩ vào vai một chú bộ đội trấn thủ.

Ca sĩ Tùng Dương vừa trình làng MV "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" - một dự án âm nhạc giàu cảm xúc, nhằm tri ân thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập dân tộc, đồng thời truyền tải thông điệp về khát vọng hoà bình trong thời đại hôm nay.

Điều bất ngờ là bên cạnh sự xúc động, khán giả còn được một phen "cười nghiêng ngả" khi Tùng Dương xuất hiện trong vai một chú bộ đội trấn thủ mũm mĩm. Khác với hình ảnh bộ đội rắn rỏi thường thấy, nam ca sĩ diện bộ quân phục rộng thùng thình, khuôn mặt hiền hậu và phong thái có phần "ấm no" khiến netizen thi nhau để lại những bình luận hài hước.

Tùng Dương hoá chú 'bộ đội mũm mĩm’ ở MV mới khiến khán giả thích thú- Ảnh 1.

Một khán giả hào hứng để lại bình luận: “Sao chú bộ đội này mũm mĩm thế, bộ đội ngày ấy chắc chăm ăn lắm”. Câu nói nửa đùa nửa thật này khiến nhiều người khác cũng phải mỉm cười đồng tình, bởi sự đối lập giữa hình ảnh người lính thời chiến vốn quen thuộc với dáng vẻ rắn rỏi và một Tùng Dương trong bộ quân phục trông tròn trịa, phúc hậu.

Tùng Dương hoá chú 'bộ đội mũm mĩm’ ở MV mới khiến khán giả thích thú- Ảnh 2.

Không ít người còn tinh ý phát hiện những khoảnh khắc nghệ sĩ đứng giữa bối cảnh chiến trường mà như đang phải cố hóp bụng để “chuẩn form”. Một khán giả vui vẻ bình luận: “Chú bộ đội đứng giữa chiến trường mà cứ phải nhắc hóp bụng vào cho… chuẩn form".

Tùng Dương hoá chú 'bộ đội mũm mĩm’ ở MV mới khiến khán giả thích thú- Ảnh 3.

Bên cạnh sự trêu đùa, vẫn có những khán giả dành tình cảm chân thành cho hình ảnh bộ đội mà Tùng Dương thể hiện. Một bình luận xúc động chia sẻ “Yêu nhất chú bộ đội trấn thủ căng ních này, vừa hát bằng cả trái tim, vừa toát lên sự trân trọng và tự hào".

Tùng Dương hoá chú 'bộ đội mũm mĩm’ ở MV mới khiến khán giả thích thú- Ảnh 4.

Nam ca sĩ cũng dí dỏm ví mình giống NSND Trung Đức như hai giọt nước.

Tùng Dương hoá chú 'bộ đội mũm mĩm’ ở MV mới khiến khán giả thích thú- Ảnh 5.

Cũng có người kể rằng bản thân vừa khóc vì xúc động, vừa cười vì bất ngờ. “Xem MV mà khóc nấc vì xúc động, nhưng đến cảnh chú bộ đội mặc áo trấn thủ XL lại phải phì cười. Tuyệt đối mũm mĩm ạ".

Tùng Dương hoá chú 'bộ đội mũm mĩm’ ở MV mới khiến khán giả thích thú- Ảnh 6.

Đặc biệt, có bình luận gây chú ý khi khen rằng: “Chú bộ đội đã phúc hậu lại còn rất… sexy nữa. Không biết đã ai khen Tùng Dương như thế chưa nhỉ". Lời nhận xét táo bạo này lập tức khiến nhiều fan khác ùa vào thảo luận, vừa trêu đùa vừa gửi lời khen cho sự duyên dáng và biến hóa của nam ca sĩ.

Tùng Dương hoá chú 'bộ đội mũm mĩm’ ở MV mới khiến khán giả thích thú- Ảnh 7.

Một khán giả viết rằng: “Hình ảnh bộ đội trong MV vừa truyền cảm hứng, vừa dễ thương, đúng kiểu xem mà thương lắm nhưng cười cũng không kìm được".

Tùng Dương hoá chú 'bộ đội mũm mĩm’ ở MV mới khiến khán giả thích thú- Ảnh 8.

Tùng Dương đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với khán giả trong MV "Viết tiếp câu chuyện hoà bình".

Sự xuất hiện bất ngờ của Tùng Dương trong hình ảnh một người lính mũm mĩm, hiền hậu và đầy cảm xúc đã góp phần khiến MV "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết. 

Không chỉ mang đến thông điệp về sự tri ân, niềm tự hào dân tộc và khát vọng gìn giữ hòa bình, MV còn đem lại những phút giây gần gũi, đời thường và dí dỏm cho khán giả. Chính sự hòa quyện giữa chất nghệ sĩ bay bổng, tinh thần yêu nước và nét hài hước duyên dáng đã giúp sản phẩm lần này của Tùng Dương chinh phục đông đảo người xem, để lại dư âm vừa lắng đọng vừa đầy tiếng cười.

 

An Trần
Top