Từng nghĩ giúp người là tốt, cho đến khi cuộc sống dạy tôi bài học cay đắng
GĐXH - Có một thực tế trong cuộc sống là khi bạn quá dễ dãi, người khác sẽ xem việc nhờ vả bạn là điều hiển nhiên.
Khi sự tốt bụng khiến cuộc sống trở nên mệt mỏi
Trong cuộc sống, có những người luôn ở trong trạng thái "sẵn sàng giúp đỡ".
Họ giống như một chiếc bình cứu hỏa, hễ ai gặp chuyện là tìm đến. Không phải vì họ rảnh rỗi, mà bởi họ quá dễ tính, quá ngại từ chối.
Nhưng chính điều đó lại khiến cuộc sống của họ dần trở nên áp lực và mệt mỏi.
Tốt bụng là điều đáng quý, nhưng nếu tốt bụng một cách mù quáng, bạn chưa chắc nhận lại được niềm vui, thậm chí còn là sự tổn thương.
Câu chuyện nửa đêm khiến tôi thay đổi cách nhìn về cuộc sống
Có một khoảng thời gian tôi còn làm trong ngành giáo dục, một đêm muộn, một người bạn học đã lâu không liên lạc bất ngờ nhắn tin nhờ giúp viết bài thuyết trình.
Dù trong lòng không muốn nhận lời, tôi vẫn đồng ý vì ngại từ chối. Ba buổi tối liên tiếp, tôi dành toàn bộ thời gian rảnh để tìm tài liệu, viết và chỉnh sửa từng câu chữ một cách cẩn thận.
Khi gửi bài xong, tôi nhận lại một câu nói khiến mình chững lại: "Ngày kia phải thuyết trình rồi, tớ tưởng cậu quên rồi cơ."
Một chút trách móc nhẹ, nhưng tôi vẫn bỏ qua. Cho đến khi sau đó, tôi nghe được những lời phàn nàn rằng tôi gửi bài quá muộn, khiến cậu ấy không có đủ thời gian chuẩn bị.
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra trong cuộc sống, giúp sai người đôi khi còn khiến bản thân bị tổn thương nhiều hơn.
Vì sao nhiều người không dám từ chối trong cuộc sống?
Trong cuộc sống, việc nói "không" không khó, nhưng tâm lý phía sau lại khiến nhiều người chùn bước.
Bạn sợ người khác thất vọng, lo bị đánh giá, thậm chí tự cảm thấy áy náy dù đối phương chưa chắc đã nghĩ nhiều. Vì vậy, dù không thực sự muốn, bạn vẫn gật đầu đồng ý.
Ở một góc độ khác, người không biết từ chối thường có xu hướng tìm kiếm sự công nhận. Khi người khác nhờ vả, họ gần như đã đồng ý ngay từ trong tiềm thức.
Nhưng điều quan trọng cần hiểu là giúp đỡ không phải nghĩa vụ trong cuộc sống. Bạn không cần phải làm hài lòng tất cả mọi người.
Học cách nói "không" để cuộc sống nhẹ nhõm hơn
Khi hiểu rõ giới hạn của bản thân, bạn sẽ thấy việc từ chối không hề đáng sợ. Ngược lại, nó giúp cuộc sống của bạn trở nên rõ ràng và dễ thở hơn.
Một lời từ chối hợp lý không khiến bạn trở thành người xấu. Nếu ai đó vì bị từ chối mà khó chịu, đó là vấn đề của họ, không phải của bạn.
Thay vì nhận lời trong miễn cưỡng, bạn nên thẳng thắn ngay từ đầu. Điều này giúp tránh những hiểu lầm và giữ được sự tôn trọng trong các mối quan hệ.
Nếu bạn sợ từ chối thẳng sẽ làm mất lòng, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cách nói khéo léo hơn.
Bạn có thể đưa ra lý do phù hợp hoặc gợi ý một giải pháp khác. Điều này vừa thể hiện thiện chí, vừa giúp đối phương hiểu rằng bạn không thể hỗ trợ trong thời điểm đó.
Điều quan trọng là sự rõ ràng. Trong cuộc sống, mập mờ thường dẫn đến kỳ vọng sai lệch và những mâu thuẫn không đáng có.
Đừng hạ thấp giới hạn, nếu không cuộc sống sẽ mất cân bằng
Có một thực tế trong cuộc sống: khi bạn quá dễ dãi, người khác sẽ xem việc nhờ vả bạn là điều hiển nhiên.
Họ nghĩ chỉ cần một lời cảm ơn là đủ để đổi lấy thời gian và công sức bạn bỏ ra. Nhưng giá trị của bạn không nằm ở việc bạn giúp được bao nhiêu người, mà ở việc bạn biết giữ giới hạn của mình.
Khi bạn hạ thấp giới hạn, bạn không khiến người khác trân trọng hơn, mà chỉ khiến họ dễ dàng vượt qua ranh giới đó nhiều lần hơn.
Và dần dần, cuộc sống của bạn sẽ mất đi sự cân bằng.
Biết từ chối: Kỹ năng quan trọng để sống thoải mái hơn
Đối xử tốt với người khác và sống quá tốt là hai điều hoàn toàn khác nhau. Trong cuộc sống, có những người nhận sự giúp đỡ quá nhiều đến mức quên cả việc biết ơn.
Nếu bạn cứ đóng vai "người tốt" mãi, người mệt mỏi nhất cuối cùng vẫn là bạn.
Vì vậy, học cách từ chối không phải là ích kỷ, mà là một kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân. Bạn vẫn có thể giúp người, nhưng hãy giúp trong giới hạn mà bạn cảm thấy thoải mái.
Đôi khi, chỉ cần một lời "không" đúng lúc, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
