Bị cho là khó tính, tôi rời nhà con để giữ tuổi già bình yên
GĐXH - Sống chung với con cái một thời gian và nhận ra nhiều bất tiện, cụ ông đã chuyển đến viện dưỡng lão. Một năm sau, ông khẳng định đây là lựa chọn sáng suốt giúp tuổi già nhẹ nhõm hơn.
Tuổi già, quyết định chuyển đến viện dưỡng lão
Ông Hồng năm nay 80 tuổi. Sau khi nghỉ hưu, ông sống một mình vì vợ đã mất từ vài năm trước. Những ngày tháng tuổi già tuy có phần cô đơn nhưng ông vẫn cảm thấy thoải mái, tự do trong sinh hoạt.
Thế nhưng, tuổi tác ngày càng lớn khiến ông nhận ra mình không còn đủ sức tự chăm sóc bản thân. Lo lắng cho sức khỏe của bố, con trai đã đón ông về sống chung.
Những ngày đầu, mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi. Con cháu quan tâm, chăm sóc, ông cũng thấy ấm áp hơn so với việc sống một mình.
Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian, những khác biệt trong lối sống dần xuất hiện. Ông Hồng bị mất ngủ, thường đến gần sáng mới chợp mắt.
Trong khi đó, đúng giờ ấy vợ chồng con trai chuẩn bị đi làm, sinh hoạt buổi sáng khiến ông khó ngủ lại.
Không chỉ vậy, ông và con dâu cũng khác nhau trong thói quen sinh hoạt. Ông quen tiết kiệm, thường cất thức ăn thừa vào tủ lạnh để hôm sau dùng tiếp, nhưng con dâu lại không đồng ý và thường bỏ đi.
Những chuyện nhỏ nhặt lặp đi lặp lại khiến ông cảm thấy không thoải mái.
Buổi tối, mỗi người trong nhà lại bận rộn với điện thoại riêng. Không có nhiều thời gian trò chuyện, ông Hồng chỉ biết xem tivi cho đỡ buồn.
Dù sống cùng con cháu, ông vẫn cảm thấy cô đơn. Sau một năm suy nghĩ, ông quyết định chuyển tới sống tại viện dưỡng lão.
Cuộc sống thay đổi tích cực sau khi rời nhà con
Đến nay, ông Hồng đã sống ở viện dưỡng lão được bốn năm. Ông cho biết mình cảm thấy nhẹ nhõm và hài lòng với quyết định này.
Tại đây, ông được chăm sóc sức khỏe định kỳ, ăn uống đúng giờ và hợp khẩu vị.
Điều quan trọng hơn cả là ông có nhiều bạn đồng trang lứa để trò chuyện. Những buổi đi dạo, chơi cờ, tập thể dục giúp cuộc sống của ông trở nên vui vẻ hơn.
Con cháu vẫn thường xuyên đến thăm, nhờ vậy tình cảm gia đình không hề xa cách mà còn trở nên trân trọng hơn.
Ông Hồng cho rằng, nếu có điều kiện, người cao tuổi hoàn toàn có thể cân nhắc sống ở viện dưỡng lão.
Môi trường này giúp giảm bớt mâu thuẫn thế hệ, đồng thời tạo không gian phù hợp với nhu cầu sinh hoạt của người già.
Việc không sống chung cũng giúp các thành viên giữ được sự tôn trọng và thoải mái trong mối quan hệ.
Tuổi già, nên sống cùng con cái hay ở viện dưỡng lão?
Theo ông Hồng, quyết định này không có đáp án chung cho tất cả. Mỗi gia đình cần cân nhắc dựa trên nhiều yếu tố khác nhau.
Trước hết là điều kiện kinh tế. Viện dưỡng lão thường đi kèm chi phí nhất định, vì vậy người cao tuổi cần có sự chuẩn bị tài chính. Nếu điều kiện hạn chế, sống cùng con cái vẫn là lựa chọn phù hợp hơn.
Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng rất quan trọng. Nếu giữa các thế hệ tồn tại nhiều khác biệt dễ phát sinh mâu thuẫn, sống riêng đôi khi lại là cách giữ hòa khí tốt nhất.
Ngoài ra, ý kiến của con cái cũng cần được tôn trọng. Việc người cao tuổi chuyển đến viện dưỡng lão nên được bàn bạc trước để tránh hiểu lầm rằng con cháu thiếu trách nhiệm. Khi mọi người đồng thuận, quyết định sẽ nhẹ nhàng hơn.
Cuối cùng, mong muốn của chính người lớn tuổi là yếu tố quan trọng nhất. Tuổi già là giai đoạn cần sự bình yên, vì vậy lựa chọn nào khiến họ cảm thấy thoải mái thì đó mới là quyết định phù hợp.
Hiếu thảo với cha mẹ không nhất thiết phải sống chung dưới một mái nhà. Điều quan trọng là sự quan tâm, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau.
Dù ở viện dưỡng lão hay sống cùng con cháu, khi các thành viên biết nghĩ cho nhau, tuổi già vẫn có thể trọn vẹn và hạnh phúc.
Bài tâm sự đăng tải trên trang 163 đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc.
