Những sai lầm thường gặp khi trang điểm và cách khắc phục
GĐXH - Trang điểm không chỉ đơn thuần là việc sử dụng mỹ phẩm để che khuyết điểm mà còn là nghệ thuật thể hiện cá tính và phong cách riêng của mỗi người.
Lỗi trang điểm phổ biến
Trang điểm là kỹ năng giúp phái đẹp thể hiện phong cách và sự tự tin. Tuy nhiên, không ít người vẫn mắc phải những lỗi cơ bản khiến lớp trang điểm trở nên kém tự nhiên, nhanh trôi hoặc thậm chí khiến gương mặt trông "dừ" hơn tuổi thật. Dưới đây là các lỗi trang điểm phổ biến cùng giải pháp thực tế giúp bạn khắc phục dễ dàng.
Bỏ qua bước dưỡng da hoặc dưỡng không đúng cách
Da chưa được cấp ẩm đầy đủ hoặc bôi quá nhiều lớp dưỡng khiến lớp nền dễ trôi, không bám vào da hoặc tạo cảm giác dày cộm.
Cách khắc phục: Hãy đảm bảo da được làm sạch, cân bằng và dưỡng bằng một lớp mỏng nhẹ phù hợp với loại da của bạn. Sau bước dưỡng, nên đợi khoảng 5 - 10 phút để sản phẩm thấm hoàn toàn trước khi trang điểm.
Chọn sai màu kem nền
Kem nền sáng hơn hoặc tối hơn da thật khiến gương mặt mất tự nhiên, lệch tông với vùng cổ và tai.
Cách khắc phục: Thử kem nền trực tiếp trên đường viền hàm hoặc cổ dưới ánh sáng tự nhiên. Hãy ưu tiên tông màu gần nhất với da thật để có lớp nền đồng đều, tiệp màu và không gây hiệu ứng "mặt nạ".
Dặm phấn phủ quá tay
Bạn sử dụng quá nhiều phấn phủ khiến lớp nền khô, dày, dễ bong tróc hoặc lộ rãnh nhăn.
Cách khắc phục: Dùng cọ phấn loại lông mềm, phủ nhẹ một lớp mỏng ở vùng tiết dầu như trán, mũi và cằm. Tránh dùng bông mút chà xát mạnh sẽ khiến lớp nền mất đi độ mịn tự nhiên.
Kẻ chân mày quá đậm hoặc sai dáng
Chân mày không đều nhau, đường kẻ quá sắc hoặc màu quá đậm khiến tổng thể gương mặt trở nên cứng và thiếu tự nhiên.
Cách khắc phục: Kẻ mày theo hướng lông mọc tự nhiên, bắt đầu từ nhạt đến đậm và dùng cọ chải lại để màu tán đều. Chọn màu chì tiệp với màu tóc để giữ vẻ mềm mại và cân đối.
Đánh mắt, má và môi không hài hòa
Dùng phấn mắt quá đậm nhưng lại chọn má hồng hoặc son môi lệch tông, gây mất cân đối tổng thể.
Cách khắc phục: Hãy xác định điểm nhấn chính (mắt, má hoặc môi), từ đó điều chỉnh các phần còn lại để tạo sự hài hòa. Ví dụ, nếu mắt được trang điểm sắc sảo, hãy tiết chế phần má và chọn son nhẹ nhàng.
Tạo khối và highlight quá tay
Quá chú trọng vào tạo khối, đánh highlight sai vị trí hoặc quá lấp lánh khiến khuôn mặt trông nặng nề, mất tự nhiên.
Cách khắc phục: Tán nhẹ tay và chọn tông màu gần với màu da. Highlight nên đánh ở các điểm bắt sáng như đỉnh gò má, sống mũi, nhân trung, trong khi tạo khối cần được tán kỹ để tránh ranh giới rõ nét.
Không tẩy trang kỹ sau khi trang điểm
Lớp trang điểm sót lại trên da có thể gây bít tắc lỗ chân lông, nổi mụn và làm da lão hóa nhanh hơn.
Cách khắc phục: Sử dụng nước tẩy trang dịu nhẹ hoặc dầu tẩy trang phù hợp với loại da, kết hợp với sữa rửa mặt để làm sạch sâu. Sau đó, tiếp tục chu trình dưỡng da để phục hồi và nuôi dưỡng làn da.
Làn da trắng nõn mịn màng ở tuổi 30 của diễn viên phim 'Mưa đỏ'Đẹp - 6 giờ trước
GĐXH - Lê Hạ Anh vào vai cô lái đò tên Hồng trong phim "Mưa đỏ". Ngoài tài năng diễn xuất của Lê Hạ Anh, khán giả còn rất yêu thích nhan sắc của cô.
Cách chăm sóc tóc rễ tre đúngĐẹp - 7 giờ trước
GĐXH - Chăm sóc tóc rễ tre cần kiên nhẫn và đúng phương pháp. Dưới đây là những nguyên tắc cơ bản.
Một ca sĩ U40 đã là mẹ 2 con không thua kém khi đọ sắc cùng 2 đàn em gen ZThời trang - 11 giờ trước
GĐXH - Đông Nhi hơn đàn em Thanh Thủy, Đoàn Thiên Ân cả giáp vẫn không hề lép vế khi đứng chung khung hình mới đây.
Muốn làn da vùng nách không bị hôi, thâm, hãy dùng mẹo sauĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ cần dùng một số thực phẩm phổ biến có sẵn tại nhà là bạn có thể loại bỏ những vết thâm đen dưới nách, giúp nách sáng mịn lên rõ rệt.
Hòa Minzy tự tin khoe mặt mộc với fan, ai cũng khen vì quá mịn màngChăm sóc da - 1 ngày trước
GĐXH - Hòa Minzy không ngại chia sẻ những khoảnh khắc đời thường khi ở nhà, đặc biệt mỗi lần tẩy trang, cô khiến fan chú ý bởi gương mặt mộc bóng khỏe.
Bạn đang sở hữu tóc ngắn nhưng lại muốn tóc nhanh dài, hãy dùng các cách sauĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Tóc không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp mà còn phản ánh sức khỏe tổng thể. Nhiều mẹo dân gian như ủ tóc với dầu dừa, chuối, hay tinh dầu bưởi được truyền tai nhau với lời quảng cáo rằng có thể giúp tóc dài nhanh chóng.
Bí quyết sở hữu gương mặt thon gọn chỉ sau một tuầnĐẹp - 1 ngày trước
Một gương mặt thon gọn, không chỉ mang lại diện mạo trẻ trung, gương mặt hài hòa còn giúp tăng sự tự tin trong giao tiếp. Thay vì can thiệp bằng phẫu thuật thẩm mỹ, nhiều người lựa chọn những phương pháp tự nhiên, an toàn để cải thiện đường nét khuôn mặt.
Khổng Tú Quỳnh diện bikini 'bé xíu' khoe body nóng bỏng ở tuổi U40Đẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Vóc dáng của Khổng Tú Quỳnh trong loạt ảnh diện đồ tắm mới đây không khỏi khiến fan trầm trồ.
Hoa hậu Kỳ Duyên mặc váy cướiThời trang - 2 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Kỳ Duyên thu hút spotlight khi sải bước vedette trong trang phục váy cưới đầy lôi cuốn.
Nhà thiết kế Việt Nam giúp 2 người đẹp quốc tế đăng quang hoa hậu 2 ngày liên tiếpThời trang - 3 ngày trước
GĐXH - NTK Song Toàn trong 2 ngày liên tiếp đã giúp đỡ 2 người đẹp giành được vương miện cao quý.
Mặt mộc tuổi 44 của Hiền ThụcChăm sóc da
GĐXH - Hiền Thục ở tuổi 44 nhưng cô tự tin khoe mặt mộc với làn da đều màu khỏe mạnh. Khán giả tò mò bí quyết chăm sóc da của nữ ca sĩ này.