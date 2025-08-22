Mới nhất
Những sai lầm thường gặp khi trang điểm và cách khắc phục

Thứ sáu, 19:00 22/08/2025 | Đẹp
GĐXH - Trang điểm không chỉ đơn thuần là việc sử dụng mỹ phẩm để che khuyết điểm mà còn là nghệ thuật thể hiện cá tính và phong cách riêng của mỗi người.

Lỗi trang điểm phổ biến

Trang điểm là kỹ năng giúp phái đẹp thể hiện phong cách và sự tự tin. Tuy nhiên, không ít người vẫn mắc phải những lỗi cơ bản khiến lớp trang điểm trở nên kém tự nhiên, nhanh trôi hoặc thậm chí khiến gương mặt trông "dừ" hơn tuổi thật. Dưới đây là các lỗi trang điểm phổ biến cùng giải pháp thực tế giúp bạn khắc phục dễ dàng.

Bỏ qua bước dưỡng da hoặc dưỡng không đúng cách

Da chưa được cấp ẩm đầy đủ hoặc bôi quá nhiều lớp dưỡng khiến lớp nền dễ trôi, không bám vào da hoặc tạo cảm giác dày cộm.

Cách khắc phục: Hãy đảm bảo da được làm sạch, cân bằng và dưỡng bằng một lớp mỏng nhẹ phù hợp với loại da của bạn. Sau bước dưỡng, nên đợi khoảng 5 - 10 phút để sản phẩm thấm hoàn toàn trước khi trang điểm.

Chọn sai màu kem nền

Kem nền sáng hơn hoặc tối hơn da thật khiến gương mặt mất tự nhiên, lệch tông với vùng cổ và tai.

Những sai lầm thường gặp khi trang điểm và cách khắc phục - Ảnh 2.

Hãy ưu tiên tông màu gần nhất với da thật để có lớp nền đồng đều, tiệp màu và không gây hiệu ứng "mặt nạ".

Cách khắc phục: Thử kem nền trực tiếp trên đường viền hàm hoặc cổ dưới ánh sáng tự nhiên. Hãy ưu tiên tông màu gần nhất với da thật để có lớp nền đồng đều, tiệp màu và không gây hiệu ứng "mặt nạ".

Dặm phấn phủ quá tay

Bạn sử dụng quá nhiều phấn phủ khiến lớp nền khô, dày, dễ bong tróc hoặc lộ rãnh nhăn.

Cách khắc phục: Dùng cọ phấn loại lông mềm, phủ nhẹ một lớp mỏng ở vùng tiết dầu như trán, mũi và cằm. Tránh dùng bông mút chà xát mạnh sẽ khiến lớp nền mất đi độ mịn tự nhiên.

Kẻ chân mày quá đậm hoặc sai dáng

Chân mày không đều nhau, đường kẻ quá sắc hoặc màu quá đậm khiến tổng thể gương mặt trở nên cứng và thiếu tự nhiên.

Những sai lầm thường gặp khi trang điểm và cách khắc phục - Ảnh 3.

Chọn màu chì tiệp với màu tóc để giữ vẻ mềm mại và cân đối.

Cách khắc phục: Kẻ mày theo hướng lông mọc tự nhiên, bắt đầu từ nhạt đến đậm và dùng cọ chải lại để màu tán đều. Chọn màu chì tiệp với màu tóc để giữ vẻ mềm mại và cân đối.

Đánh mắt, má và môi không hài hòa

Dùng phấn mắt quá đậm nhưng lại chọn má hồng hoặc son môi lệch tông, gây mất cân đối tổng thể.

Cách khắc phục: Hãy xác định điểm nhấn chính (mắt, má hoặc môi), từ đó điều chỉnh các phần còn lại để tạo sự hài hòa. Ví dụ, nếu mắt được trang điểm sắc sảo, hãy tiết chế phần má và chọn son nhẹ nhàng.

Tạo khối và highlight quá tay

Quá chú trọng vào tạo khối, đánh highlight sai vị trí hoặc quá lấp lánh khiến khuôn mặt trông nặng nề, mất tự nhiên.

Những sai lầm thường gặp khi trang điểm và cách khắc phục - Ảnh 4.

Trong khi tạo khối cần được tán kỹ để tránh ranh giới rõ nét.

Cách khắc phục: Tán nhẹ tay và chọn tông màu gần với màu da. Highlight nên đánh ở các điểm bắt sáng như đỉnh gò má, sống mũi, nhân trung, trong khi tạo khối cần được tán kỹ để tránh ranh giới rõ nét.

Không tẩy trang kỹ sau khi trang điểm

Lớp trang điểm sót lại trên da có thể gây bít tắc lỗ chân lông, nổi mụn và làm da lão hóa nhanh hơn.

Cách khắc phục: Sử dụng nước tẩy trang dịu nhẹ hoặc dầu tẩy trang phù hợp với loại da, kết hợp với sữa rửa mặt để làm sạch sâu. Sau đó, tiếp tục chu trình dưỡng da để phục hồi và nuôi dưỡng làn da.

Huyền Trang (T/h)
