Làn da trắng nõn mịn màng ở tuổi 30 của diễn viên phim 'Mưa đỏ'

Lê Hạ Anh vào vai Hồng trong phim điện ảnh "Mưa đỏ". Trong phim này, nữ diễn viên là biểu tượng cho rất nhiều nữ thanh niên xung phong thời chiến. Cô gái nhỏ bé nhưng gan dạ, vượt mưa bom bão đạn, đưa các chiến sĩ sang sông. Hạ Anh được đạo diễn yêu cầu không trang điểm để mang đến cho khán giả những hình ảnh chân thực, mộc mạc nhất.