Làn da trắng nõn mịn màng ở tuổi 30 của diễn viên phim 'Mưa đỏ'

Thứ sáu, 15:06 22/08/2025 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lê Hạ Anh vào vai cô lái đò tên Hồng trong phim "Mưa đỏ". Ngoài tài năng diễn xuất của Lê Hạ Anh, khán giả còn rất yêu thích nhan sắc của cô.

Làn da trắng nõn mịn màng ở tuổi 30 của diễn viên phim 'Mưa đỏ' - Ảnh 2.

Lê Hạ Anh vào vai Hồng trong phim điện ảnh "Mưa đỏ". Trong phim này, nữ diễn viên là biểu tượng cho rất nhiều nữ thanh niên xung phong thời chiến. Cô gái nhỏ bé nhưng gan dạ, vượt mưa bom bão đạn, đưa các chiến sĩ sang sông. Hạ Anh được đạo diễn yêu cầu không trang điểm để mang đến cho khán giả những hình ảnh chân thực, mộc mạc nhất.

Làn da trắng nõn mịn màng ở tuổi 30 của diễn viên phim 'Mưa đỏ' - Ảnh 3.

Đời thực, nữ diễn viên 30 tuổi có sắc vóc trẻ trung và năng động. Dù sinh ra ở vùng đất Tây Nguyên nắng gió nhưng Lê Hạ Anh vẫn gây chú ý bởi làn da trắng nõn mịn màng.

Làn da trắng nõn mịn màng ở tuổi 30 của diễn viên phim 'Mưa đỏ' - Ảnh 4.

Để có làn da đẹp như vậy, Lê Hạ Anh có quy trình chăm sóc da kỹ càng. Với cô khâu tẩy da chết phải làm đúng và chuẩn.

Làn da trắng nõn mịn màng ở tuổi 30 của diễn viên phim 'Mưa đỏ' - Ảnh 5.

Cô khuyên các bạn gái chỉ tẩy tế bào chết 1-2 lần/tuần thôi nè. Tần suất này vừa giúp bạn loại bỏ hiệu quả lớp sừng cũ, bụi bẩn gây cảm giác da sần sùi, vừa giúp da thông thoáng nên dễ hấp thụ các thành phần dưỡng trắng hơn đó. Bạn có thể chọn sử dụng tẩy tế bào chết dạng gel hoặc bằng các nguyên liệu thiên nhiên như: trái cây, đường, dầu ô liu…

Làn da trắng nõn mịn màng ở tuổi 30 của diễn viên phim 'Mưa đỏ' - Ảnh 6.

Ngoài ra, trong việc chống nắng, Lê Hạ Anh khuyên mỗi khi ra ngoài cho dù trời không nắng, các bạn gái đừng quên che chắn cẩn thận và bôi kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên.

Làn da trắng nõn mịn màng ở tuổi 30 của diễn viên phim 'Mưa đỏ' - Ảnh 7.

Bên cạnh đó, cô khuyên phái nữ muốn có làn da đều màu thì nên dùng kem dưỡng trắng da phù hợp với loại da của mình.

Làn da trắng nõn mịn màng ở tuổi 30 của diễn viên phim 'Mưa đỏ' - Ảnh 8.

Nhờ việc chăm sóc chuẩn nên dù sinh ra ở vùng đất Tây Nguyên nắng gió nhưng Lê Hạ Anh vẫn có làn da trắng mịn màng.

Làn da trắng nõn mịn màng ở tuổi 30 của diễn viên phim 'Mưa đỏ' - Ảnh 9.

Cô tự tin khoe làn da đẹp của mình trong mọi khung hình.

Làn da trắng nõn mịn màng ở tuổi 30 của diễn viên phim 'Mưa đỏ' - Ảnh 10.

Hiện tại, nhờ hiệu ứng lớn của phim điện ảnh cách mạng "Mưa đỏ", Lê Hạ Anh được khán giả yêu mến và ủng hộ nhiệt tình.

Ảnh: FBNV

Đỗ Quyên
Tags:

Cùng chuyên mục

