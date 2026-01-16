Mới nhất
Tuổi xế chiều 'không đòi hỏi' của nữ NSƯT đóng vai bà mẹ có con hy sinh trong 'Không giới hạn'

Thứ sáu, 16:00 16/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - NSƯT Thanh Quý mới đây đã vào vai bà mẹ có con hy sinh trong phim "Không giới hạn". Trên phim, bà chuyên những vai khắc khổ, còn ở ngoài đời bà lựa chọn sống đơn giản, bình yên lúc tuổi xế chiều.


Hoàng Long - Sen của "Mưa đỏ" chia sẻ ảnh hiếm trong hậu trường, kể câu chuyện xúc động với NSƯT Thanh QuýHoàng Long - Sen của 'Mưa đỏ' chia sẻ ảnh hiếm trong hậu trường, kể câu chuyện xúc động với NSƯT Thanh Quý

GĐXH - Hoàng Long vào vai Sen trong "Mưa đỏ" và được đạo diễn Đặng Thái Huyền cùng khán giả đánh giá rất cao. Mới đây, anh chia sẻ một bức ảnh hậu trường gây ám ảnh và tiết lộ câu chuyện cùng NSƯT Thanh Quý.

NSƯT Thanh Quý trở lại với phim "Không giới hạn"

NSƯT Thanh Quý sau "Cuộc đời vẫn đẹp sao" mới đây đã trở lại trong một dự án phim trọng điểm của VFC. Bộ phim mang tên "Không giới hạn", trong phim, bà vào vai người mẹ có con hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Chia sẻ về cảm xúc khi hóa thân vào nhân vật, nữ nghệ sĩ gạo cội không giấu được sự xúc động: "Mỗi khi bước vào một ngôi nhà, nhìn thấy di ảnh liệt sĩ, lòng tôi lại quặn thắt. Tôi thương xót khôn nguôi cho những người mẹ, người vợ, người cha đã hiến dâng những người thân yêu nhất của mình cho Tổ quốc".

Tuổi xế chiều 'không đòi hỏi' của nữ NSƯT đóng vai bà mẹ có con hy sinh trong 'Không giới hạn' - Ảnh 2.

NSƯT Thanh Quý trở lại giản dị với phim "Không giới hạn".

NSƯT Thanh Quý còn cho biết, việc tham gia "Không giới hạn" không chỉ là đóng một vai diễn, mà là một sự tri ân. Bà dành trọn tình cảm cho người con còn lại và Kiên – người bạn thân của đứa con đã mất.

Qua vai diễn, NSƯT Thanh Quý muốn gửi gắm sự an ủi đến những người phụ nữ cùng cảnh ngộ, đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi được làm "mẹ" của những chiến sĩ anh hùng trên màn ảnh.

Với nữ nghệ sĩ gạo cội vai diễn này là một trải nghiệm đẹp ở tuổi xế chiều của bà. Bởi dù đã ở tuổi U70 nhưng bà vẫn rất hạnh phúc khi được làm công việc diễn xuất. Ở thời điểm hiện tại, NSƯT Thanh Quý không đặt ra bất kỳ tham vọng nào về vai diễn. Bà chỉ mong mỗi lần được mời, mình còn đủ sức để làm tròn nhân vật. Bà bộc bạch: "Tôi chỉ xin sức khỏe để làm tốt vai. Được phục vụ khán giả, được thấy con người yêu thương nhau hơn, thế là đủ".

Tuổi xế chiều 'không đòi hỏi' của nữ NSƯT đóng vai bà mẹ có con hy sinh trong 'Không giới hạn' - Ảnh 3.

Nữ nghệ sĩ gạo cội mong muốn có sức khỏe để làm nghề.

Bà cũng thẳng thắn bày tỏ nỗi lo rất thật của một nghệ sĩ lâu năm: Sợ khán giả chán mình. Nhưng nếu còn được tin tưởng, bà vẫn sẵn sàng tiếp tục. "Còn làm được thì tôi còn làm. Không phải để chứng minh điều gì, mà là để sống cho trọn với nghề", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

NSƯT Thanh Quý sống đơn giản ở tuổi xế chiều

NSƯT Thanh Quý là một trong nghệ sĩ thập niên 80-90, bà nổi tiếng màn ảnh qua những tác phẩm như: Không có đường chân trời, Chuyện tình bên dòng sông, Chuyện tình trong ngõ hẹp, Cây xương rồng trên cát, Người đàn bà bị săn đuổi... Những năm 2000 khi phim điện ảnh miền Bắc đi xuống, NSƯT Thanh Quý chuyển sang đóng phim truyền hình. Một loạt các tác phẩm hay có bà tham gia như: Mùa lá rụng, Ban mai xanh, Chuyện phố phường, Luật đời, Đầm lầy bạc... đều ghi dấu ấn của nữ nghệ sĩ.

Tuổi xế chiều 'không đòi hỏi' của nữ NSƯT đóng vai bà mẹ có con hy sinh trong 'Không giới hạn' - Ảnh 4.

NSƯT Thanh Quý được 'chọn mặt gửi vàng' trong nhiều dự án phim trọng điểm của VFC.

Cách đây ít năm, nghệ sĩ Thanh Quý còn tham gia dự án phim "Người phán xử". Vai diễn vợ ông trùm Phan Quân của bà tạo được điểm nhấn đặc biệt. Sau đó, nghệ sĩ gạo cội Hà thành những năm gần đây lại thể hiện tài năng tuyệt vời trong nghề qua phim: Thương ngày nắng về, Cuộc đời vẫn đẹp sao...

Sau những hào quang phim ảnh, hiện tại ở tuổi xế chiều, NSƯT Thanh Quý chọn cách buông bỏ để sống bình yên với thực tại. Thay vì phải trăn trở chuyện nọ chuyện kia, nghệ sĩ Thanh Quý sống giản đơn với cuộc sống bên con gái và cháu ngoại. Bà chọn cuộc sống năng động với đủ việc từ chăm sóc gia đình đến tham gia những bộ phim tâm huyết.

Vậy nên, dù đã về hưu, bà vẫn rực rỡ trên màn ảnh với những vai diễn cá tính và nổi bật. Ngoài thời gian cho gia đình, cho công việc, nữ nghệ sĩ cũng dành khoảng lặng cho riêng mình. Đó là ngồi một góc cafe yên tĩnh, hưởng thụ khoảnh khắc tự tại nhìn ngắm mọi thứ trôi qua.

Tuổi xế chiều 'không đòi hỏi' của nữ NSƯT đóng vai bà mẹ có con hy sinh trong 'Không giới hạn' - Ảnh 5.

NSƯT Thanh Quý lại chọn cho mình một tâm thế sống rất nhẹ ở tuổi xế chiều.

Bà thừa nhận mình có những nỗi sợ rất đời thường: Sợ đám đông, sợ độ cao, sợ đi xa, thậm chí sợ di chuyển nhiều. "Nhiều cái sợ lắm. Đi ra chỗ đông người cũng ngại, đi máy bay cũng sợ. Nhìn vậy thôi chứ sức khỏe mình ảnh hưởng nhiều rồi", nữ nghệ sĩ gạo cội trải lòng.

Ở tuổi xế chiều, NSƯT Thanh Quý lại chọn cho mình một tâm thế sống rất nhẹ: không đòi hỏi, không kỳ vọng, cũng không oán trách. Bà nói: "Giờ còn mong muốn gì nữa. Tôi không đòi hỏi gì cả, theo cả nghĩa vật chất lẫn tinh thần. Thấy mình đang ổn là được rồi. Đời người thì chẳng ai nói trước được ngày mai sẽ ra sao".

Bà nói điều khiến mình thấy yên lòng nhất là không làm phiền đến ai, kể cả trong những suy nghĩ về tuổi già. "Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ mong mọi thứ thật nhanh, không làm phiền, không ảnh hưởng đến người khác. Một phút, một giây cũng được".

Cứ thế, bà chọn cho mình lối sống giản dị, độc lập và nhẹ nhàng. Nhờ thế nữ nghệ sĩ gạo cội của làng phim miền Bắc mới thật sự được an yên.

NSƯT Thanh Quý tuổi U70 diễn xuất thăng hoa nhưng không hợp cuộc sống gia đìnhNSƯT Thanh Quý tuổi U70 diễn xuất thăng hoa nhưng không hợp cuộc sống gia đình

GĐXH - NSƯT Thanh Quý có sự nghiệp điện ảnh rực rỡ nhưng cuộc sống riêng không được suôn sẻ. Sau hai lần kết hôn, nghệ sĩ chọn sống độc thân vui vẻ vì “có lẽ tôi không hợp sống ràng buộc với ai đó”.

Tin vui của nữ chính trong phim "Cha tôi người ở lại"

Tin vui của nữ chính trong phim "Cha tôi người ở lại"

Thế giới showbiz - 1 giờ trước

GĐXH - Ngọc Huyền thủ vai nữ chính Hà An trong "Cha tôi người ở lại" đã nhận được tin vui lớn trong giải "Cánh Diều 2025". Đây là phần thưởng cho sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng của người đẹp.

Cuộc sống của Vũ Ngọc Anh và Cường Seven sau 3 năm kết hôn

Cuộc sống của Vũ Ngọc Anh và Cường Seven sau 3 năm kết hôn

Câu chuyện văn hóa - 1 giờ trước

Gần 3 năm về chung nhà, Vũ Ngọc Anh và Cường Seven vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ khi luôn đồng hành cùng nhau trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Tin vui của NSƯT quê Hưng Yên đóng vai bố Bình trong 'Cha tôi người ở lại'

Tin vui của NSƯT quê Hưng Yên đóng vai bố Bình trong 'Cha tôi người ở lại'

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - NSƯT Thái Sơn đã chia sẻ niềm vui khi giành được giải thưởng lớn trong Lễ trao giải "Cánh Diều 2025". Với những đóng góp hết mình cho khán giả, nam nghệ sĩ quê Hưng Yên đã giành được thành quả xứng đáng.

'Táo bà' Vân Dung từng lọt Top 15 Hoa hậu Việt Nam, tuổi U60 sống bình yên bên con trai là 'hotboy' phim VTV

'Táo bà' Vân Dung từng lọt Top 15 Hoa hậu Việt Nam, tuổi U60 sống bình yên bên con trai là 'hotboy' phim VTV

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ Vân Dung có nhiều cống hiến cho sân khấu lẫn phim ảnh, ở tuổi U60 chị đang có cuộc sống bình yên bên gia đình.

Danh ca hải ngoại ly hôn ở tuổi U80 là ai?

Danh ca hải ngoại ly hôn ở tuổi U80 là ai?

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Danh ca Tuấn Ngọc mới đây đã khiến dư luận sốc khi thông báo ly hôn vợ - Thái Thảo ở tuổi U80. Sau hơn 3 thập kỷ chung sống, họ đã đường ai nấy đi.

Con trai và con gái Hà Kiều Anh thu hút sự chú ý

Con trai và con gái Hà Kiều Anh thu hút sự chú ý

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Hà Kiều Anh khiến nhiều người bất ngờ khi khoe ảnh con trai và con gái trên trang cá nhân.

Hành động ý nghĩa của vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền trong lần đầu đến Hải Phòng sau đám cưới

Hành động ý nghĩa của vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền trong lần đầu đến Hải Phòng sau đám cưới

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền rơi nước mắt khi tham gia "Mái ấm gia đình Việt" ghi hình tại Hải Phòng mới đây.

'Thanh âm vượt đại dương', 'Tử chiến trên không' được chiếu phục vụ nhân dân tại Bắc Ninh

'Thanh âm vượt đại dương', 'Tử chiến trên không' được chiếu phục vụ nhân dân tại Bắc Ninh

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Tuần phim được tổ chức tại Bắc Ninh sẽ chiếu phục vụ nhân dân là những phim đạt giải thưởng Bông sen Vàng, Bông sen Bạc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24.

Sau thất bại ở Mỹ, Trương Minh Cường về nước làm lại từ đầu ở tuổi U50

Sau thất bại ở Mỹ, Trương Minh Cường về nước làm lại từ đầu ở tuổi U50

Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước

Diễn viên Trương Minh Cường trở lại với dự án điện ảnh sau "Lật mặt 7: Một điều ước" với vai diễn ông trùm phản diện. Ở tuổi U50, nam diễn viên lựa chọn bắt đầu lại hành trình chinh phục màn ảnh rộng, kiên trì tìm kiếm “đỉnh cao lần hai”.

Lệ Quyên đi nghỉ dưỡng cùng Lâm Bảo Châu, khoe lưng trần nuột nà

Lệ Quyên đi nghỉ dưỡng cùng Lâm Bảo Châu, khoe lưng trần nuột nà

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Lệ Quyên mới đây khoe lưng ong nuột nà khi đi chơi cùng bạn trai Lâm Bảo Châu ở Phú Quốc. Cặp đôi tận hưởng những ngày nghỉ yên bình bên nhau.

