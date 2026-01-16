Tuổi xế chiều 'không đòi hỏi' của nữ NSƯT đóng vai bà mẹ có con hy sinh trong 'Không giới hạn'
GĐXH - NSƯT Thanh Quý mới đây đã vào vai bà mẹ có con hy sinh trong phim "Không giới hạn". Trên phim, bà chuyên những vai khắc khổ, còn ở ngoài đời bà lựa chọn sống đơn giản, bình yên lúc tuổi xế chiều.
NSƯT Thanh Quý trở lại với phim "Không giới hạn"
NSƯT Thanh Quý sau "Cuộc đời vẫn đẹp sao" mới đây đã trở lại trong một dự án phim trọng điểm của VFC. Bộ phim mang tên "Không giới hạn", trong phim, bà vào vai người mẹ có con hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Chia sẻ về cảm xúc khi hóa thân vào nhân vật, nữ nghệ sĩ gạo cội không giấu được sự xúc động: "Mỗi khi bước vào một ngôi nhà, nhìn thấy di ảnh liệt sĩ, lòng tôi lại quặn thắt. Tôi thương xót khôn nguôi cho những người mẹ, người vợ, người cha đã hiến dâng những người thân yêu nhất của mình cho Tổ quốc".
NSƯT Thanh Quý còn cho biết, việc tham gia "Không giới hạn" không chỉ là đóng một vai diễn, mà là một sự tri ân. Bà dành trọn tình cảm cho người con còn lại và Kiên – người bạn thân của đứa con đã mất.
Qua vai diễn, NSƯT Thanh Quý muốn gửi gắm sự an ủi đến những người phụ nữ cùng cảnh ngộ, đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi được làm "mẹ" của những chiến sĩ anh hùng trên màn ảnh.
Với nữ nghệ sĩ gạo cội vai diễn này là một trải nghiệm đẹp ở tuổi xế chiều của bà. Bởi dù đã ở tuổi U70 nhưng bà vẫn rất hạnh phúc khi được làm công việc diễn xuất. Ở thời điểm hiện tại, NSƯT Thanh Quý không đặt ra bất kỳ tham vọng nào về vai diễn. Bà chỉ mong mỗi lần được mời, mình còn đủ sức để làm tròn nhân vật. Bà bộc bạch: "Tôi chỉ xin sức khỏe để làm tốt vai. Được phục vụ khán giả, được thấy con người yêu thương nhau hơn, thế là đủ".
Bà cũng thẳng thắn bày tỏ nỗi lo rất thật của một nghệ sĩ lâu năm: Sợ khán giả chán mình. Nhưng nếu còn được tin tưởng, bà vẫn sẵn sàng tiếp tục. "Còn làm được thì tôi còn làm. Không phải để chứng minh điều gì, mà là để sống cho trọn với nghề", nữ nghệ sĩ chia sẻ.
NSƯT Thanh Quý sống đơn giản ở tuổi xế chiều
NSƯT Thanh Quý là một trong nghệ sĩ thập niên 80-90, bà nổi tiếng màn ảnh qua những tác phẩm như: Không có đường chân trời, Chuyện tình bên dòng sông, Chuyện tình trong ngõ hẹp, Cây xương rồng trên cát, Người đàn bà bị săn đuổi... Những năm 2000 khi phim điện ảnh miền Bắc đi xuống, NSƯT Thanh Quý chuyển sang đóng phim truyền hình. Một loạt các tác phẩm hay có bà tham gia như: Mùa lá rụng, Ban mai xanh, Chuyện phố phường, Luật đời, Đầm lầy bạc... đều ghi dấu ấn của nữ nghệ sĩ.
Cách đây ít năm, nghệ sĩ Thanh Quý còn tham gia dự án phim "Người phán xử". Vai diễn vợ ông trùm Phan Quân của bà tạo được điểm nhấn đặc biệt. Sau đó, nghệ sĩ gạo cội Hà thành những năm gần đây lại thể hiện tài năng tuyệt vời trong nghề qua phim: Thương ngày nắng về, Cuộc đời vẫn đẹp sao...
Sau những hào quang phim ảnh, hiện tại ở tuổi xế chiều, NSƯT Thanh Quý chọn cách buông bỏ để sống bình yên với thực tại. Thay vì phải trăn trở chuyện nọ chuyện kia, nghệ sĩ Thanh Quý sống giản đơn với cuộc sống bên con gái và cháu ngoại. Bà chọn cuộc sống năng động với đủ việc từ chăm sóc gia đình đến tham gia những bộ phim tâm huyết.
Vậy nên, dù đã về hưu, bà vẫn rực rỡ trên màn ảnh với những vai diễn cá tính và nổi bật. Ngoài thời gian cho gia đình, cho công việc, nữ nghệ sĩ cũng dành khoảng lặng cho riêng mình. Đó là ngồi một góc cafe yên tĩnh, hưởng thụ khoảnh khắc tự tại nhìn ngắm mọi thứ trôi qua.
Bà thừa nhận mình có những nỗi sợ rất đời thường: Sợ đám đông, sợ độ cao, sợ đi xa, thậm chí sợ di chuyển nhiều. "Nhiều cái sợ lắm. Đi ra chỗ đông người cũng ngại, đi máy bay cũng sợ. Nhìn vậy thôi chứ sức khỏe mình ảnh hưởng nhiều rồi", nữ nghệ sĩ gạo cội trải lòng.
Ở tuổi xế chiều, NSƯT Thanh Quý lại chọn cho mình một tâm thế sống rất nhẹ: không đòi hỏi, không kỳ vọng, cũng không oán trách. Bà nói: "Giờ còn mong muốn gì nữa. Tôi không đòi hỏi gì cả, theo cả nghĩa vật chất lẫn tinh thần. Thấy mình đang ổn là được rồi. Đời người thì chẳng ai nói trước được ngày mai sẽ ra sao".
Bà nói điều khiến mình thấy yên lòng nhất là không làm phiền đến ai, kể cả trong những suy nghĩ về tuổi già. "Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ mong mọi thứ thật nhanh, không làm phiền, không ảnh hưởng đến người khác. Một phút, một giây cũng được".
Cứ thế, bà chọn cho mình lối sống giản dị, độc lập và nhẹ nhàng. Nhờ thế nữ nghệ sĩ gạo cội của làng phim miền Bắc mới thật sự được an yên.
