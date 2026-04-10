Tỷ giá USD hôm nay 10/4: USD thế giới giằng co, thị trường trong nước biến động nhẹ
GĐXH - Sáng 10/4, thị trường ngoại tệ ghi nhận diễn biến trái chiều khi tỷ giá USD trong nước chỉ biến động nhẹ, trong khi đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế tiếp tục giằng co ở vùng thấp do nhà đầu tư thận trọng chờ thêm các dữ liệu.
USD thế giới neo thấp, chờ tín hiệu từ dữ liệu lạm phát Mỹ
Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY) – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt – hiện dao động quanh 98,7 điểm, tiếp tục duy trì ở vùng thấp.
Giới phân tích cho rằng đồng USD đang gặp khó trong quá trình phục hồi khi tâm lý thị trường vẫn chịu tác động từ những diễn biến địa chính trị phức tạp tại Trung Đông. Bên cạnh đó, nhà đầu tư đang hướng sự chú ý tới báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 của Mỹ, dự kiến công bố trong tuần này, nhằm đánh giá thêm triển vọng lạm phát và định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Theo dự báo, lạm phát tại Mỹ có thể tăng tốc lên khoảng 3,3%, mức cao nhất trong gần hai năm, qua đó tiếp tục ảnh hưởng đến kỳ vọng điều hành lãi suất thời gian tới.
Tỷ giá USD trung tâm tăng nhẹ
Trong nước, sáng nay Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.105 đồng/USD, tăng 3 đồng so với phiên trước.
Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép dao động trong khoảng 23.850 – 26.360 đồng/USD.
Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối hiện ở mức 24.897 – 26.307 đồng/USD, giảm 4 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.
Giá USD tại ngân hàng và thị trường tự do điều chỉnh nhẹ
Khảo sát tại một số ngân hàng thương mại lớn cho thấy tỷ giá USD sáng nay biến động trong biên độ hẹp:
Vietcombank: 26.100 – 26.360 đồng/USD BIDV: 25.130 – 26.360 đồng/USD Techcombank: 26.060 – 26.360 đồng/USD ACB: 26.110 – 26.357 đồng/USD
Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ, hiện giao dịch quanh mức 26.706 – 26.846 đồng/USD, giảm 28 đồng ở chiều mua và 8 đồng ở chiều bán so với hôm qua.
Diễn biến này cho thấy thị trường ngoại tệ trong nước đang khá ổn định, dù vẫn chịu ảnh hưởng từ những biến động trên thị trường tài chính quốc tế.
