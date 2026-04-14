Tỷ giá USD hôm nay 14/4: USD tự do giảm sâu, thị trường trong nước giữ ổn định

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá USD tự do giảm sâu

Theo ghi nhận, tỷ giá USD trên thị trường tự do giao dịch quanh mức 26.670 – 26.790 đồng/USD, giảm 40 đồng ở chiều mua vào và 60 đồng ở chiều bán ra so với phiên trước.

Diễn biến này cho thấy áp lực trên thị trường tự do đang dần hạ nhiệt sau giai đoạn biến động mạnh trước đó.

Tỷ giá USD trung tâm đi ngang

Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mức 25.106 đồng/USD.

Với biên độ giao dịch ±5%, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết trong khoảng 23.851 – 26.361 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối hiện ở mức 24.901 – 26.311 đồng/USD, tăng nhẹ 1 đồng ở cả hai chiều.

Giá USD ngân hàng thương mại điều chỉnh nhẹ

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại cho thấy tỷ giá USD biến động không đáng kể:

Vietcombank: 26.111 – 26.361 đồng/USD (tăng 10 đồng chiều mua) BIDV: 25.131 – 26.361 đồng/USD (ổn định) Techcombank: 26.075 – 26.361 đồng/USD (tăng nhẹ chiều mua) ACB: 26.130 – 26.361 đồng/USD (giảm nhẹ chiều mua)

Nhìn chung, mặt bằng tỷ giá trong hệ thống ngân hàng vẫn duy trì ổn định, phản ánh nguồn cung – cầu ngoại tệ không có biến động lớn.

Giá USD thế giới suy yếu, tâm lý thận trọng gia tăng

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY) giảm về quanh 98,1 điểm, cho thấy đồng USD tiếp tục suy yếu.

Theo khảo sát của Bank of America, nhiều nhà đầu tư cho rằng đà tăng của USD thời gian qua chủ yếu mang tính ngắn hạn, xuất phát từ yếu tố địa chính trị. Trong trung và dài hạn, kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế chậm lại và khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tạo áp lực lên đồng bạc xanh.

Bên cạnh đó, các yếu tố như biến động giá năng lượng, tình hình vận tải qua eo biển Hormuz hay những rủi ro địa chính trị vẫn đang là biến số quan trọng chi phối thị trường tài chính toàn cầu.