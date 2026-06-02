Tỷ giá USD hôm nay 2/6: Đồng Đô la Mỹ đảo chiều tăng

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Tuần trước, đồng Đô la Mỹ có dấu hiệu suy yếu trên thị trường tiền tệ thế giới. Khi chỉ số USD Index (DXY) có thời điểm đã giảm xuống 98,85 điểm. Sang tuần này, đồng Đô la Mỹ đã có sự phục hồi, hai phiên đầu tuần, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đã phục hồi về ngưỡng 99 điểm, ghi nhận sáng nay, chỉ số DXY đã nhích nhẹ lên mức 21 điểm, tăng nhẹ 0,01%.

Tỷ giá ngoại tệ thế giới, tỷ giá đồng EURO so với đồng USD giảm nhẹ 0,02% ở mức 0,8595 EUR/USD; Tỷ giá đồng Bảng Anh cũng giảm nhẹ 0,01%, duy trì ở mức 0,7431 GBP/USD. Tỷ giá USD/CNY giao dịch quanh mức 6,765. Đối với đồng Yen Nhật, tỷ giá giao dịch quanh 159,66 USD/JPY, không biến động đáng kể, tiếp tục neo ở vùng cao.

Thị trường tài chính toàn cầu đang theo dõi sát căng thẳng tại Trung Đông khi Iran và các đồng minh được cho là lên kế hoạch phong tỏa eo biển Hormuz, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng và đẩy giá dầu lên cao. Bất ổn địa chính trị tiếp tục hỗ trợ đồng USD nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn, trong khi đồng yên Nhật chịu áp lực do Nhật Bản phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng. Nhà đầu tư hiện chờ các dữ liệu lao động Mỹ, đặc biệt là báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (NFP), để đánh giá triển vọng chính sách lãi suất của Fed trong thời gian tới.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 2/6, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đã tăng 3 đồng so với những phiên trước đó, ở mức 25.141 đồng/USD.

Các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.883,95 - 26.398,05 VND/USD, với biên độ giao dịch 5%.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 2/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 2/6/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 2/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 2/6/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 2/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 2/6/2026.

Ở khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD hôm nay đang có diễn biến trái chiều. Cụ thể, Vietcombank đang niêm yết giá mua và bán ra ở vùng 26,088 - 26,398 đồng/USD, tăng 4 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên cuối tuần trước. Tại VietinBank, giá USD tăng 23 đồng chiều mua và tăng 4 đồng chiều bán so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.132 - 26.398 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh giảm 7 đồng chiều mua và tăng 3 đồng chiều bán so với phiên trước đó, ở mức giá 26,118 - 26,398 đồng/USD mua vào và bán ra.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 2/6/2026, khảo sát lúc 9h43 phút đang ghi nhận ở vùng 26.235 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.335 đồng/USD, ổn định so với giá cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tỷ giá EUR hôm nay 2/6, tại nhiều ngân hàng đã giảm nhẹ. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán so đang niêm yết ở mức 29,849.50 - 26,398 đồng/EUR, giảm 7 chiều mua và giảm 32 đồng chiều bán. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 30.134 - 31.494 đồng/EUR; giảm 6 đồng cả chiều mua vào và chiều bán. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 30,161 - 31,505 đồng/EUR, giảm 13 đồng chiều mua vào và giảm 16 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 2/6/2026, khảo sát lúc 09h49 phút đang không thay đổi so với giá cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 30.555 và bán ra là 30.655 đồng/EUR.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank có sự điều chỉnh giảm nhẹ so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 159.75 - 169.90 đồng/JPY; VietinBank giảm nhẹ giá mua vào và giữ nguyên mức giá bán ra so với phiên trước đó, ở mức 160,39 - 169,89 đồng/JPY mua vào và bán ra. Tại BIDV đồng Yen có sự điều giảm về vùng 160.67 - 170.03 đồng/JPY.

Tỷ giá USD hôm nay 1/6: Đồng Đô la Mỹ giảm cả khối ngân hàng và chợ đen GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 1/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.