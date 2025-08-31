Vẫn còn 2 đợt diễn tập sự kiện A80, xem ở đâu?

Mỗi dịp Quốc khánh 2/9, hàng vạn người dân lại háo hức mong chờ được chứng kiến trực tiếp lễ duyệt binh và diễu binh. Tuy nhiên, với quy mô lớn và yêu cầu an ninh nghiêm ngặt, việc theo dõi trực tiếp tại khu vực trung tâm Thủ đô không phải là điều dễ dàng đối với tất cả mọi người. Không ít người dân phải thức trắng đêm, chen chúc từ rạng sáng để có một vị trí quan sát thuận lợi, song vẫn có nhiều trường hợp không thể tiếp cận được khu vực chính.

Hào hùng từng bước chân duyệt binh tại Hòa Lạc.

Trong bối cảnh đó, thông tin về các đợt diễn tập A80 ngay tại Hòa Lạc đang thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên, phụ huynh và người dân. Đây được coi là "cơ hội vàng" để những ai không thể tham dự trực tiếp ngày 2/9 vẫn có dịp tận mắt chứng kiến không khí hào hùng, trang nghiêm của lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong quá trình hợp luyện.

Cơ hội "xem trước" không khí duyệt binh

Những ngày này, Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tại Hòa Lạc trở thành điểm tập trung của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ. Tại đây, các khối lực lượng đang bước vào giai đoạn luyện tập nước rút, nhằm bảo đảm sự chính xác, đồng bộ và khí thế trong ngày lễ chính thức. Từng hàng quân đều đặn, từng bước đi mạnh mẽ, dứt khoát cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các khối đã tạo nên bầu không khí rực lửa, để lại nhiều ấn tượng mạnh đối với những người có dịp theo dõi.

Tập luyện nghiêm túc, chuẩn bị chu đáo trước ngày Quốc khánh.

Theo kế hoạch, người dân sẽ có thể tham dự và quan sát các buổi diễn tập vào hai khung thời gian quan trọng:

Sáng 31/8 (7h00 – 10h00): Tại Khu đô thị ĐHQGHN Hòa Lạc. Chiều cùng ngày, Khu công nghệ cao Hòa Lạc cũng sẽ có hợp luyện cụm của các khối Quân đội nhân dân.

Sáng 01/9 (6h00 – 9h00): Tiếp tục có diễn tập tại cả Khu đô thị ĐHQGHN và Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Như vậy, ngay cả khi không thể vào trung tâm Hà Nội trong sáng 2/9, người dân vẫn còn ít nhất hai cơ hội để "sống trong không khí duyệt binh", tận mắt thấy những màn hợp luyện quy củ, trang nghiêm.

Không gian rộng rãi, điều kiện thuận lợi cho người dân

Khác với khu vực nội đô vốn thường xuyên quá tải trong các sự kiện lớn, Khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc sở hữu không gian rộng rãi, thoáng mát, nhiều cây xanh. Đây là điều kiện thuận lợi để phụ huynh, sinh viên và người dân thoải mái theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ mà không lo tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Người dân háo hức ghi lại khoảnh khắc đặc biệt của A80.

Đáng chú ý, công tác bảo đảm an ninh và phân luồng giao thông cũng đã được tính toán kỹ lưỡng. Cán bộ an ninh của Trung tâm Quản lý đô thị đại học sẽ phối hợp cùng lực lượng chức năng hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong suốt thời gian diễn tập. Điều này vừa giúp giữ gìn trật tự, vừa mang lại sự yên tâm cho những ai có kế hoạch tới xem.

Trải nghiệm ý nghĩa trước thềm Quốc khánh

Không chỉ đơn thuần là một màn trình diễn quân sự, các buổi diễn tập còn mang ý nghĩa đặc biệt: tái hiện tinh thần kỷ luật, sức mạnh và niềm tự hào dân tộc. Việc trực tiếp chứng kiến những bước chân đều tăm tắp, những khối quân hùng dũng tiến qua quảng trường tập luyện sẽ đem lại cho người xem cảm xúc khó quên - một phần không khí của ngày lễ trọng đại đang đến gần.

Người dân và sinh viên hòa mình vào không khí A80.

Trong bối cảnh nhu cầu theo dõi trực tiếp ngày 2/9 luôn vượt xa khả năng đáp ứng, việc tổ chức diễn tập mở tại Hòa Lạc đã mở ra cơ hội công bằng hơn cho đông đảo quần chúng. Đây cũng là cách để nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, được tiếp cận gần gũi hơn với hình ảnh người chiến sĩ trong thời bình: kỷ luật, trách nhiệm và đầy khí thế.

Ban tổ chức trân trọng kính mời toàn thể nhân dân, phụ huynh và sinh viên tới theo dõi, cổ vũ tại các buổi diễn tập ở Hòa Lạc. Đây sẽ là dịp để mọi người vừa được sống trong bầu không khí đặc biệt của sự kiện A80, vừa có trải nghiệm thoải mái, an toàn thay vì phải thức đêm, chen chúc trong ngày lễ chính.

Từng hàng quân ngay ngắn, kỷ luật.

Với hai đợt diễn tập sắp tới, người dân hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình một thời điểm phù hợp để cùng hòa nhịp với khí thế hào hùng trước thềm Quốc khánh.