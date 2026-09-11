Hồng Đăng gây chú ý khi gọi Mạnh Trường là 'em gái'

Hồng Đăng gây chú ý khi đưa vợ con du lịch xuyên Việt 21 ngày GĐXH - Hồng Đăng cùng gia đình khám phá Việt Nam trong 21 ngày với những điểm đến nổi tiếng. Từ Đồng Hới đến vịnh Vĩnh Hy hay Đà Lạt mỗi khoảnh khắc gia đình đều tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

Mới đây, nhân dịp sinh nhật người bạn thân thiết, Hồng Đăng gây chú ý khi chia sẻ một bức ảnh cũ cùng Mạnh Trường kèm lời chúc ngắn gọn: "Chúc mừng sinh nhật em gái nha".

Điều khiến nhiều người thích thú là bức ảnh được Hồng Đăng lựa chọn chúc mừng. Trong ảnh, Mạnh Trường có phần nhỏ bé diện áo cao cổ họa tiết hoa, trong khi Hồng Đăng diện áo phông đen nam tính. Khi bị đàn anh gọi là "em gái", Mạnh Trường đáp: "Hồi này mơn mởn thật, giờ anh em vẫn thế". Hồng Đăng tiếp tục trêu chọc đàn em: "Giờ vẫn tươi trẻ, xinh xắn như thế".

Không chỉ gây chú ý với màn tương tác thú vị của 2 nam diễn viên, ngay dưới bài đăng, bà xã của Hồng Đăng và Mạnh Trường cũng tham gia góp vui. Bà xã Hồng Đăng nhắc tên vợ Mạnh Trường và bình luận: "2 chị em nhà này ổn nhỉ". Đáp lại, vợ Mạnh Trường viết: "Quá là lộ liễu luôn chị ơi".

Hồng Đăng gây chú ý khi đăng bài chúc mừng sinh nhật Mạnh Trường.

Hồng Đăng và Mạnh Trường là đôi bạn thân thiết, gắn bó lâu năm trên màn ảnh "giờ vàng" khiến các đồng nghiệp VFC còn hào hứng gắn cho họ biệt danh là "người yêu". Cả hai từng hợp tác chung trong phim: Zippo, mù tạt và em; Cả một đời ân oán. Ngoài đời thực, cả hai cũng thân thiết vì có chung sở thích về công nghệ, chơi game...

Trong cuộc sống, bà xã và các con của hai nam diễn viên cũng trở thành bạn bè nhờ những buổi tụ tập, đi chơi chung cùng nhau.

Hồng Đăng và Mạnh Trường là đôi bạn thân thiết từ phim ra đời thực.

Mạnh Trường sinh năm 1985, từng giành giải ăn ảnh tại cuộc thi Siêu mẫu 2004 nhưng thành công hơn với nghiệp diễn. Hình tượng lịch lãm, phong độ giúp anh thường được lựa chọn cho các vai nam chính trên sóng giờ vàng, điển hình như: Cả một đời ân oán, Ngược chiều nước mắt, Tình yêu và tham vọng, Hương vị tình thân,...

Ở tuổi 40, Mạnh Trường vẫn hoạt động diễn xuất đều đặn. Anh cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên vợ con trên trang cá nhân.

Hồng Đăng từng có nhiều năm song hành với Mạnh Trường trên màn ảnh. Anh ghi dấu ấn qua: Cầu vồng tình yêu, Tuổi thanh xuân, Zippo, Mù tạt và Em, Người phán xử, Cả một đời ân oán, Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng...

Những năm gần đây, Hồng Đăng không còn xuất hiện thường xuyên trong các dự án phim truyền hình và dành thời gian cho công việc kinh doanh. Dù khác hướng phát triển sự nghiệp, anh và Mạnh Trường vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết ngoài đời.