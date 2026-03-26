Từng phải vay 60 triệu làm đám cưới nhưng giờ nhạc sĩ Minh Khang có cuộc sống giàu có khó tưởng tượng

Thứ năm, 15:01 26/03/2026 |
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Vợ chồng nhạc sĩ Minh Khang sống trong căn biệt thự hai mặt tiền thiết kế theo phong cách tân cổ điển, xung quanh là khu sân vườn xanh mát.

Thúy Hạnh - Minh Khang là cặp đôi được ngưỡng mộ trong làng giải trí khi có cuộc hôn nhân bền vững, kéo dài tới hơn thập kỷ. Gần 15 năm chung sống, tổ ấm của của họ vẫn hạnh phúc như những ngày đầu tiên.

Để có được một cuộc sống viên mãn như ngày hôm nay, cả Thúy Hạnh và Minh Khang đã phải trải qua vô vàn khó khăn trong quá khứ.

Tuy nhiên, để có được một cuộc sống viên mãn như ngày hôm nay, cả Thúy Hạnh và Minh Khang đã phải trải qua vô vàn khó khăn trong quá khứ. Thời điểm trước khi làm đám cưới, nam nhạc sĩ không có nổi một đồng dính túi. Đến khi quyết định nên duyên, anh đã phải đi vay bạn 60 triệu đồng, dùng toàn bộ số đó để làm chi phí tổ chức kết hôn.

Hạnh phúc viên mãn hiện tại của gia đình Minh Khang.

Khi đã về chung một nhà, cuộc sống của cặp vợ chồng nổi tiếng lại càng khó khăn hơn nữa. Cả hai quyết định thuê nhà trọ sống. Khi đã sinh hạ con gái đầu lòng, gia sản của Thúy Hạnh - Minh Khang vẫn chỉ là một con số không. Để duy trì sự sống, nam nhạc sĩ tâm sự đã phải khui tiền trong ống heo của con lấy làm phí sinh hoạt.

Sau nhiều thăng trầm, khó khăn trong cuộc sống, cặp vợ chồng nổi tiếng đã nỗ lực xây dựng được một cuộc sống nhiều người ao ước với biệt thự, xe sang và hạnh phúc gia đình viên mãn.

Gia đình Minh Khang - Thúy Hạnh chuyển về căn biệt thự ở Thủ Đức được 10 năm. Trước đó, họ sống trong khu chung cư sang trọng tại trung tâm TP HCM nhưng quyết định thay đổi để có không gian rộng rãi hơn. Thúy Hạnh từng cho biết nhà cô nằm ở vị trí góc, hai mặt tiền. Năm 2016, bất động sản này được định giá khoảng 11 tỷ đồng.

Cặp nghệ sĩ thường khoe không gian sống vào các dịp lễ, Tết - thời điểm họ dành nhiều thời gian để trang trí nhà cửa. Căn biệt thự ba tầng với tông trắng chủ đạo trở nên rực rỡ và nổi bật hơn khi được điểm tô điểm những dải ruy băng đỏ trong dịp Tết Nguyên đán. Biệt thự của gia đình Thúy Hạnh ở vị trí góc, hai mặt tiền trong khu biệt thự cao cấp ở quận 9, TP. HCM. Biệt thự rộng khoảng 200m2, gồm phòng khách, phòng thu âm và 4 phòng ngủ.

Phòng khách của Minh Khang - Thúy Hạnh nằm ở tầng trệt, mang phong cách châu Âu cổ điển.

Ngoài bộ sofa cỡ lớn, vợ chồng nghệ sĩ đặt một chiếc đàn ngay lối vào để Minh Khang và các con gái có thể chơi nhạc mỗi khi rảnh rỗi. Minh Khang từng cho biết Thúy Hạnh là người cầu toàn nên luôn giữ nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Dù sử dụng toàn bộ nội thất màu trắng, không gian phòng khách của gia đình vẫn luôn sáng sủa, ít bám bụi.

Khu bếp của Minh Khang được thiết kế liền với phòng khách, bàn ăn cũng đặt trong cùng không gian này. Nhạc sĩ từng bày tỏ khu vực bếp là nơi quan trọng nhất trong nhà. Vợ chồng anh có thói quen ăn cơm nhà nên sắm tủ lạnh cỡ lớn và đầu tư đầy đủ dụng cụ nấu nướng. Thúy Hạnh nấu được nhiều món ăn ngon. Minh Khang từng hài hước nói rằng nhiều năm qua anh khó giảm cân vì luôn được vợ chăm sóc bữa ăn chu đáo.

Phòng ngủ của hai con gái nằm ở lầu một, được trang trí theo sở thích riêng của từng em. Hiện chị cả Suli du học tại Italy nên em gái Suti được sử dụng trọn vẹn căn phòng.

Sân vườn là nơi cặp nghệ sĩ thường tổ chức các buổi tiệc, mời người thân và bạn bè đến tham dự. Không gian rộng rãi đủ để kê nhiều bàn tiệc, đồng thời dựng một sân khấu nhỏ phục vụ việc ca hát, giao lưu.

Vào những dịp lễ, Tết, biệt thự lung linh sắc mầu.

Vợ nhạc sĩ Minh Khang, cựu người mẫu Thúy Hạnh có niềm đam mê đặc biệt với việc trang trí nhà cửa.

Không gian trong nhà bừng sáng mỗi dịp Noel về.

Cựu người mẫu sắp xếp việc trang trí trong nhà vào cuối tuần để tất cả các thành viên bao gồm chồng và hai con gái Suli, Suti cùng tham gia. Hai bé tự tay treo từng quả châu lên cây thông đặt giữa nhà.

Mọi ngóc ngách trong căn biệt thự của gia đình Thúy Hạnh - Minh Khang đều đã tràn ngập không khí Noel.

Đối với người theo đạo Công giáo như nhạc sĩ Minh Khang, ngày Giáng sinh vô cùng đặc biệt và ý nghĩa. Vào dịp này mỗi năm, cựu siêu mẫu đều trang hoàng nhà cửa lộng lẫy, cầu kỳ.

Góc nào cũng đẹp và dễ thương.

Con gái lớn của Thúy Hạnh chụp ảnh tại cửa căn biệt thự.

Thúy Hạnh cọ rửa sân vườn, chăm chút cây cối trong khuôn viên ngôi nhà. Cựu người mẫu từng nói chị là chủ căn bếp và khu vườn, còn studio được đầu tư nhiều máy móc hiện đại trên lầu hai thuộc về ông xã.

GĐXH - Không gian sống của diễn viên kiêm ca sĩ Minh Thư rộng khoảng 130 m2, được bố trí đồ đạc đơn giản, là nơi cô nghỉ ngơi mỗi khi về Việt Nam.

GĐXH - Xuân Bắc có một tình yêu đặc biệt với việc chăm sóc cây cỏ quanh nhà.


Tin liên quan

Hồ lô thu hút tài lộc - bảo vật về sức khỏe, bình an cho gia đạo

Hồ lô thu hút tài lộc - bảo vật về sức khỏe, bình an cho gia đạo

Loại cây trừ tà, đuổi ma theo phong thủy nên trồng

Loại cây trừ tà, đuổi ma theo phong thủy nên trồng

Vị trí đặt gừng muối giúp thu hút tài lộc, xua đuổi vận xui

Vị trí đặt gừng muối giúp thu hút tài lộc, xua đuổi vận xui

Đây mới là cách thiết kế sân vườn hài hòa âm dương ngũ hành, tràn đầy sinh khí

Đây mới là cách thiết kế sân vườn hài hòa âm dương ngũ hành, tràn đầy sinh khí

Cùng chuyên mục

Bàn thờ nhà ở chung cư cần lưu ý gì, cách bố trí?

Bàn thờ nhà ở chung cư cần lưu ý gì, cách bố trí?

GĐXH - Khi sống trong căn hộ chung cư, việc bố trí bàn thờ không chỉ là vấn đề về tín ngưỡng mà còn liên quan đến không gian sống và phong thủy.

Khi về nhà mới nên cắm loài hoa này trên bàn thờ để rước lộc, bình an, may mắn

Khi về nhà mới nên cắm loài hoa này trên bàn thờ để rước lộc, bình an, may mắn

GĐXH - Cắm hoa gì trên bàn thờ là một câu hỏi quan trọng khi bạn chuyển về nhà mới. Những loại hoa phù hợp không chỉ mang lại may mắn, tài lộc mà còn thể hiện lòng biết ơn của bạn đối với tổ tiên và thần linh.

Cách đặt tỏi trên bàn thờ thần Tài hút tài lộc, tiền vào như nước không phải ai cũng biết

Cách đặt tỏi trên bàn thờ thần Tài hút tài lộc, tiền vào như nước không phải ai cũng biết

GĐXH – Đặt tỏi trên bàn thờ hút tài lộc không chỉ là phong tục, mà còn mang lại may mắn cho gia đình. Tìm hiểu cách thực hiện để thu hút tài lộc và giữ gìn không gian thờ cúng trang nghiêm.

Sở thích đặc biệt của Cục trưởng Xuân Bắc trong 'biệt phủ' ngoại ô

Sở thích đặc biệt của Cục trưởng Xuân Bắc trong 'biệt phủ' ngoại ô

GĐXH - Xuân Bắc có một tình yêu đặc biệt với việc chăm sóc cây cỏ quanh nhà.

Những loại cây cảnh không nên đặt trong phòng làm việc

Những loại cây cảnh không nên đặt trong phòng làm việc

GĐXH - Dù cây cảnh có thể mang lại sự tươi mới, tăng cường năng lượng tích cực cho không gian làm việc, nhưng không phải loại cây nào cũng phù hợp để đặt trong văn phòng. Dưới đây là những loại cây cảnh bạn nên tránh.

Sau khi đi đám tang về nhà nên làm gì để xua hết âm khí

Sau khi đi đám tang về nhà nên làm gì để xua hết âm khí

GĐXH - Theo quan niệm dân gian, trong đám tang thường có một loại khí lạnh riêng biệt, nên nhiều người tìm hiểu sau khi đi đám tang về nhà nên làm gì. Trong bài viết sau, sẽ giải thích cho bạn việc cần làm sau khi đi đám tang về.

Khi nào cần trừ tà trong nhà? Các cách trừ tà đúng phong thủy

Khi nào cần trừ tà trong nhà? Các cách trừ tà đúng phong thủy

GĐXH - Trong đời sống, nhiều người thường nhắc đến "trừ tà" khi cảm thấy không gian sống bất an hoặc gặp những hiện tượng khó lý giải. Bài viết dưới đây giúp bạn cách trừ tà trong nhà, phòng ngủ đúng nguyên tắc, dễ áp dụng.

Vị trí đặt tỏi trong nhà giúp xua đuổi vận xui, đem lại tài lộc và bình an

Vị trí đặt tỏi trong nhà giúp xua đuổi vận xui, đem lại tài lộc và bình an

GĐXH – Theo quan niệm phong thủy, đặt tỏi tại các vị trí trong nhà có tác dụng xua đuổi vận xui, thu hút tài lộc.

Vị trí đặt ảnh thờ gia tiên cần được bố trí như thế nào?

Vị trí đặt ảnh thờ gia tiên cần được bố trí như thế nào?

GĐXH - Việc sắp xếp ảnh thờ không chỉ thể hiện lòng tôn kính đối với tổ tiên mà còn giúp duy trì sự hài hòa trong không gian thờ cúng, đồng thời mang lại may mắn và bình an cho gia đình.

Để loại cây cảnh này trong bếp vừa giúp không gian có thêm sinh khí, vừa hút tài lộc

Để loại cây cảnh này trong bếp vừa giúp không gian có thêm sinh khí, vừa hút tài lộc

GĐXH - Dưới đây là những loại cây cảnh giúp không gian bếp thêm sinh khí, thu hút tài lộc bạn có thể tham khảo.

Vị trí đặt tỏi trong nhà giúp xua đuổi vận xui, đem lại tài lộc và bình an

Vị trí đặt tỏi trong nhà giúp xua đuổi vận xui, đem lại tài lộc và bình an

GĐXH – Theo quan niệm phong thủy, đặt tỏi tại các vị trí trong nhà có tác dụng xua đuổi vận xui, thu hút tài lộc.

Tác dụng trừ tà của gừng không phải ai cũng biết

Tác dụng trừ tà của gừng không phải ai cũng biết

Khám phá phong thủy bếp: Đặt đúng cách để đón tài khí năm 2026

Khám phá phong thủy bếp: Đặt đúng cách để đón tài khí năm 2026

'Nữ diễn viên giàu nhất miền Bắc' khoe hoa tươi ngoài vườn, để lộ ngôi nhà đáng mơ ước

'Nữ diễn viên giàu nhất miền Bắc' khoe hoa tươi ngoài vườn, để lộ ngôi nhà đáng mơ ước

Cách dùng gạo nếp xua đuổi âm khí, trừ tà, xông nhà tẩy uế

Cách dùng gạo nếp xua đuổi âm khí, trừ tà, xông nhà tẩy uế

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

