Từng phải vay 60 triệu làm đám cưới nhưng giờ nhạc sĩ Minh Khang có cuộc sống giàu có khó tưởng tượng
GĐXH - Vợ chồng nhạc sĩ Minh Khang sống trong căn biệt thự hai mặt tiền thiết kế theo phong cách tân cổ điển, xung quanh là khu sân vườn xanh mát.
Thúy Hạnh - Minh Khang là cặp đôi được ngưỡng mộ trong làng giải trí khi có cuộc hôn nhân bền vững, kéo dài tới hơn thập kỷ. Gần 15 năm chung sống, tổ ấm của của họ vẫn hạnh phúc như những ngày đầu tiên.
Để có được một cuộc sống viên mãn như ngày hôm nay, cả Thúy Hạnh và Minh Khang đã phải trải qua vô vàn khó khăn trong quá khứ.
Tuy nhiên, để có được một cuộc sống viên mãn như ngày hôm nay, cả Thúy Hạnh và Minh Khang đã phải trải qua vô vàn khó khăn trong quá khứ. Thời điểm trước khi làm đám cưới, nam nhạc sĩ không có nổi một đồng dính túi. Đến khi quyết định nên duyên, anh đã phải đi vay bạn 60 triệu đồng, dùng toàn bộ số đó để làm chi phí tổ chức kết hôn.
Hạnh phúc viên mãn hiện tại của gia đình Minh Khang.
Khi đã về chung một nhà, cuộc sống của cặp vợ chồng nổi tiếng lại càng khó khăn hơn nữa. Cả hai quyết định thuê nhà trọ sống. Khi đã sinh hạ con gái đầu lòng, gia sản của Thúy Hạnh - Minh Khang vẫn chỉ là một con số không. Để duy trì sự sống, nam nhạc sĩ tâm sự đã phải khui tiền trong ống heo của con lấy làm phí sinh hoạt.
Sau nhiều thăng trầm, khó khăn trong cuộc sống, cặp vợ chồng nổi tiếng đã nỗ lực xây dựng được một cuộc sống nhiều người ao ước với biệt thự, xe sang và hạnh phúc gia đình viên mãn.
Vào những dịp lễ, Tết, biệt thự lung linh sắc mầu.
Vợ nhạc sĩ Minh Khang, cựu người mẫu Thúy Hạnh có niềm đam mê đặc biệt với việc trang trí nhà cửa.
Không gian trong nhà bừng sáng mỗi dịp Noel về.
Cựu người mẫu sắp xếp việc trang trí trong nhà vào cuối tuần để tất cả các thành viên bao gồm chồng và hai con gái Suli, Suti cùng tham gia. Hai bé tự tay treo từng quả châu lên cây thông đặt giữa nhà.
Mọi ngóc ngách trong căn biệt thự của gia đình Thúy Hạnh - Minh Khang đều đã tràn ngập không khí Noel.
Đối với người theo đạo Công giáo như nhạc sĩ Minh Khang, ngày Giáng sinh vô cùng đặc biệt và ý nghĩa. Vào dịp này mỗi năm, cựu siêu mẫu đều trang hoàng nhà cửa lộng lẫy, cầu kỳ.
Góc nào cũng đẹp và dễ thương.
