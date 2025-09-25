'Vấp ngã' năm 18 tuổi, cô gái Nhật thay đổi cuộc đời sau chuyến du lịch TPHCM
Những gì nghe được, thấy được trong chuyến du lịch tại TPHCM đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của cô gái Nhật Bản.
Chuyến đi thay đổi cuộc đời
Yuko (SN 1995, đến từ Osaka, Nhật Bản) đã có nhiều năm sống và làm việc tại TPHCM. Với Yuko, Việt Nam không chỉ là nơi để cô trải nghiệm, thực hiện ước mơ mà còn là nơi đem đến nguồn cảm hứng và lẽ sống.
Yuko chia sẻ với PV VietNamNet, từ nhỏ cô đã mơ ước trở thành kiến trúc sư. Năm tháng phổ thông, cô đã nỗ lực không biết mệt mỏi để hiện thực hóa giấc mơ ấy.
Năm 18 tuổi, Yuko thi đỗ vào ngành học mình mong muốn, hân hoan chuyển đến thành phố mới để tự lập. Tuy nhiên, những áp lực trong học tập, việc làm đồ án khiến cô suy sụp cả về sức khỏe lẫn tinh thần.
Yuko quyết định bỏ ngang việc học, chấm dứt giấc mơ lớn của cuộc đời. Với cô, đó không chỉ là một lần vấp ngã mà còn là giai đoạn khó khăn nhất trong 18 năm cuộc đời của cô.
Vì muốn con gái tìm lại niềm vui và động lực sống, bố Yuko đã đưa cô sang Việt Nam du lịch. Điểm đến của họ là TPHCM.
“Chuyến đi ấy đã thay đổi định hướng và cả cuộc sống của tôi”, Yuko chia sẻ.
Đến TPHCM, Yuko choáng ngợp bởi nhịp sống sôi động nơi đây. Điều khiến cô ấn tượng nhất là nụ cười và niềm hạnh phúc hiển hiện trên gương mặt của mọi người, từ bác bảo vệ trông xe, chị hát karaoke trên vỉa hè, nhân viên văn phòng ngồi cụng ly bia sau giờ tan ca cho đến những bạn sinh viên mua đồ ăn vặt từ gánh hàng rong... Dù ở độ tuổi nào hay đang làm công việc gì, Yuko đều thấy họ vui vẻ.
“Tôi thích lối sống phóng khoáng, thân thiện của người Việt, những ngôi nhà luôn mở cửa tạo nên sự kết nối giữa bên trong và bên ngoài... Dường như, giữa mọi người không có khoảng cách nào cả.
Và trên hết, điều chạm đến trái tim tôi là ngôn ngữ Việt, thanh âm sinh động như giai điệu và mỗi khi nghe người Việt nói chuyện, tôi có cảm giác như đang thưởng thức một bản nhạc. Ngay lúc ấy, tôi chỉ muốn học nói tiếng Việt. Với tôi – người đã từ bỏ giấc mơ lớn nhất cuộc đời và đang mất phương hướng thì cuộc gặp gỡ với tiếng Việt như một tia sáng”, Yuko trải lòng.
Trở về Nhật Bản, Yuko nhớ đến Việt Nam mỗi ngày. Nửa năm sau, cô thi lại và đỗ vào một trường đại học khác, đó cũng là lúc cô bắt đầu học tiếng Việt, nuôi giấc mơ sang Việt Nam sống.
Năm 2017, Yuko trở thành du học sinh của một trường đại học ở TPHCM và quyết định gắn bó lâu dài với Việt Nam.
Làm dâu Đà Nẵng
Mối duyên với Việt Nam của Yuko càng sâu đậm hơn khi cô gặp gỡ và nên duyên với Huỳnh Quốc Vĩnh (SN 1995, quê Quảng Nam, nay là thành phố Đà Nẵng).
Cặp đôi quen nhau vào tháng 6/2023 khi cùng tập luyện tại một phòng gym. Thích cô gái Nhật từ cái nhìn đầu tiên, Quốc Vĩnh nhiệt tình theo đuổi.
“Từ lần đầu gặp nhau, anh ấy đã luôn quan tâm đến sức khỏe của tôi. Dù bận rộn, anh vẫn thường xuyên đem đồ ăn đến tận nhà cho tôi.
Anh ít nói lời ngọt ngào nhưng qua hành động, tôi nhận ra anh là người chín chắn, đáng tin cậy nên muốn cùng anh xây dựng gia đình”, Yuko chia sẻ.
Năm 2024, cặp đôi tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. Ngày cưới, cô dâu Nhật Bản mặc Furisode – một loại kimono chỉ dành cho những cô gái chưa lập gia đình.
“Bộ furisode ấy là món quà ba mẹ tặng tôi nhân dịp lễ trưởng thành tuổi 20 và ngày cưới cũng là lần cuối cùng tôi được mặc nó”, Yuko chia sẻ.
Trong khi nhà gái nhiều phen bất ngờ vì đám cưới ở Việt Nam quá đông, khách đến tham dự thường dẫn theo cả gia đình... thì Yuko lại vô cùng hạnh phúc khi có một đám cưới trọn vẹn với 600 vị khách mời chân thành chúc phúc.
Hiện, vợ chồng Yuko sống và làm việc tại TPHCM. Dù không sống chung nhưng nàng dâu Nhật Bản vẫn cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bố mẹ chồng dành cho mình. Cô thường xuyên được mẹ chồng gọi hỏi thăm sức khỏe. Mỗi khi về nhà, cô luôn được chào đón bởi một mâm cơm đầy ắp đồ ăn ngon.
Thời điểm sau sinh, Yuko có mẹ chồng hỗ trợ chăm sóc con cái. Nhìn bà nội chăm cháu bằng tất cả tình yêu thương, Yuko thấy mình thực sự may mắn.
Dẫu vậy, sống ở một đất nước xa lạ, Yuko cần có thời gian thích nghi. Việc đi xe buýt và sang đường ở Việt Nam từng là thử thách lớn với cô. Cô cũng nhạc nhiên khi được mọi người hỏi thăm về mọi thứ như tuổi tác, địa chỉ, mức lương và thậm chí là tình trạng hôn nhân...
“Được hỏi về mức lương và chuyện có bạn trai/chồng hay chưa là điều khiến tôi ngỡ ngàng nhất”, Yuko nói.
Yuko đặc biệt thích văn hóa đi uống cà phê ở Việt Nam. Cô cũng trân trọng tục thờ cúng tổ tiên của người Việt. Khi quyết định làm dâu Việt , cô tự nhủ phải kế thừa và gìn giữ truyền thống tốt đẹp này.
“Tôi yêu những bữa cơm gia đình, giây phút mọi thành viên quây quần, cùng ăn uống và trò chuyện về một ngày mình đã trải qua. Giờ đây, với tôi Việt Nam cũng quan trọng như chính quê hương Nhật Bản – nơi tôi sinh ra và lớn lên”, Yuko tâm sự.
