Vật phẩm phong thủy giúp tăng tài lộc khi đặt trên bàn làm việc tại nhà

Tỳ Hưu phong thủy

Tỳ Hưu là một loài vật có phần đầu giống Kỳ Lân, với dáng vẻ lẫm liệt và oai phong cùng hai chiếc sừng lớn. Tỳ Hưu được coi là một vật phẩm phong thủy nhà ở quan trọng, có tác dụng chiêu tài lộc và hộ mệnh, trừ tà cho gia chủ. Có hai dạng Tỳ Hưu phong thủy cơ bản là:

Tỳ Hưu Thiên Lộc: Biểu tượng Tỳ Hưu Thiên Lộc thể hiện sự may mắn và thịnh vượng, có khả năng thu hút tài lộc và thành công trong cuộc sống. Loại Tỳ Hưu này thường được đặt ở phòng khách hoặc nơi làm việc để kích thích năng lượng tích cực và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh doanh hoặc sự nghiệp của chủ nhà.

Tỳ Hưu Tịch Tà: Phong thủy cho biết, Tỳ Hưu Tịch Tà là vật phẩm phong thủy được sử dụng để xua đuổi và bảo vệ gia chủ khỏi tà ma và tai hoạ. Nó thường được đặt ở những ngôi nhà hoặc văn phòng nơi có nhiều lo sợ về tà ma hoặc vận xui.

Tỳ Hưu được coi là một vật phẩm phong thủy nhà ở quan trọng, có tác dụng chiêu tài lộc và hộ mệnh, trừ tà cho gia chủ.

Tùy vào mục đích và sở thích của mỗi người mà có thể chọn loại Tỳ Hưu phù hợp. Theo phong thuỷ nhà ở, đặt Tỳ Hưu ở phía bên trái bàn làm việc thể hiện sự uy nghiêm, giúp kích hoạt vượng khí, đầu Tỳ Hưu hướng ra ngoài để có thể trấn áp năng lượng xấu.

Đặt Tỳ Hưu trên bàn làm việc theo cách này sẽ giúp chủ nhân tránh được tai họa, xua đuổi tà khí, bảo vệ tài sản và gia đình, cũng như thu hút tài lộc và may mắn.

Cóc ba chân ngậm tiền phong thủy (Thiềm Thừ)

Cũng theo phong thủy, cóc ba chân ngậm tiền, hay còn gọi là Thiềm Thừ, là một vật phẩm phong thủy nhà ở mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.

Vật phẩm này được biết đến như một con cóc thần, có khả năng nhả tiền vàng giúp đỡ mọi người để thể hiện sự phục thiện. Vì vậy, nếu có sự xuất hiện của cóc ba chân ngậm tiền vàng trong nhà thì gia chủ sẽ được phú quý, giàu có và hưng thịnh.

Khi đặt cóc ngậm tiền trên bàn làm việc không chỉ giúp mang đến tài lộc, mà còn có khả năng tránh tà, bảo vệ gia chủ khỏi tiểu nhân hãm hại. Điều này rất có ích, đặc biệt khi bạn đang làm việc trong một môi trường đầy căng thẳng và áp lực. Bên cạnh đó, việc đặt Thiềm Thừ cũng có thể giúp cân bằng năng lượng trong không gian làm việc. Điều này giúp bạn luôn có tinh thần tươi mới và tràn đầy năng lượng để làm việc hiệu quả hơn.

Cóc ba chân ngậm tiền, hay còn gọi là Thiềm Thừ, là một vật phẩm phong thủy nhà ở mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.

Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn cần chọn một Thiềm Thừ có chất liệu tốt và hình dáng đẹp. Nên chọn những sản phẩm được làm từ đá quý hoặc đá tự nhiên để tăng tính thẩm mỹ và giá trị phong thuỷ nhà ở.

Cóc ba chân ngậm tiền là một vật phẩm phong thuỷ mang lại nhiều lợi ích cho gia chủ. Nếu bạn muốn tăng cường may mắn và tài lộc trong công việc, hãy đặt một chiếc Thiềm Thừ trên bàn làm việc của bạn để tránh tà, bảo vệ gia chủ và cân bằng năng lượng trong không gian làm việc.

Quả cầu đá phong thủy

Quả cầu đá phong thủy là một trong những vật phẩm được đặt tại bàn làm việc để tăng may mắn và thu hút tài lộc. Cầu đá phong thủy thường được làm từ nhiều loại đá và khoáng vật quý, có khả năng hấp thu năng lượng tích cực từ không gian xung quanh và phân tán ra mọi hướng.

Hình tròn của cầu đá mang tượng trưng cho tâm hạnh con người, đồng thời là vật phẩm mang nhiều năng lượng giúp sẽ giúp chủ nhân có nhiều may mắn và tiến triển trong sự nghiệp.

Đặt quả cầu đá phong thủy trên bàn làm việc tại nhà sẽ giúp chủ nhân cân bằng tâm trạng, giải tỏa căng thẳng, nâng cao năng lực sáng tạo và trí tuệ. Ngoài ra, cầu đá phong thủy còn giúp trấn áp khí xấu cho gia chủ rất hiệu quả.

Quả cầu đá phong thủy là một trong những vật phẩm được đặt tại bàn làm việc để tăng may mắn và thu hút tài lộc.

Phong thuỷ cho rằng, màu sắc của quả cầu phong thuỷ cần phải hợp với mệnh của người sở hữu, ví dụ: Người mệnh Kim nên chọn những quả cầu phong thuỷ có màu vàng, màu ghi và nâu đất. Người mệnh Mộc hợp với những quả cầu màu đen, xanh lục và xanh dương.

Người mệnh Thuỷ nên chọn những quả cầu có màu trắng, xanh dương, màu ghi, màu đen và màu xám. Người mệnh Hoả nên chọn những quả cầu phong thuỷ màu đỏ, màu hồng, xanh lục và tím. Người mệnh Thổ hợp với những quả cầu có màu tím, màu hồng, màu đỏ, màu vàng và nâu đất.

Ngoài ra, khi mua quả cầu phong thủy, bạn nên tới các cửa hàng phong thủy uy tín và có thâm niên. Những nơi này sẽ chỉ bán vật phẩm từ đá tự nhiên hoặc cao cấp với nhiều mẫu mã và kích thước khác nhau, phù hợp với mọi nhu cầu của gia chủ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.