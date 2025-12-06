Vật phẩm phong thủy giúp tăng tài lộc khi đặt trên bàn làm việc tại nhà
GĐXH - Vật phẩm phong thủy là một phần quan trọng trong việc tạo nên sự cân bằng năng lượng trong ngôi nhà của bạn. Việc lựa chọn vật phẩm phong thủy nhà ở có thể có tác động đáng kể đến sự thành công và thịnh vượng trong cuộc sống.
Tỳ Hưu phong thủy
Tỳ Hưu là một loài vật có phần đầu giống Kỳ Lân, với dáng vẻ lẫm liệt và oai phong cùng hai chiếc sừng lớn. Tỳ Hưu được coi là một vật phẩm phong thủy nhà ở quan trọng, có tác dụng chiêu tài lộc và hộ mệnh, trừ tà cho gia chủ. Có hai dạng Tỳ Hưu phong thủy cơ bản là:
Tỳ Hưu Thiên Lộc: Biểu tượng Tỳ Hưu Thiên Lộc thể hiện sự may mắn và thịnh vượng, có khả năng thu hút tài lộc và thành công trong cuộc sống. Loại Tỳ Hưu này thường được đặt ở phòng khách hoặc nơi làm việc để kích thích năng lượng tích cực và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh doanh hoặc sự nghiệp của chủ nhà.
Tỳ Hưu Tịch Tà: Phong thủy cho biết, Tỳ Hưu Tịch Tà là vật phẩm phong thủy được sử dụng để xua đuổi và bảo vệ gia chủ khỏi tà ma và tai hoạ. Nó thường được đặt ở những ngôi nhà hoặc văn phòng nơi có nhiều lo sợ về tà ma hoặc vận xui.
Tùy vào mục đích và sở thích của mỗi người mà có thể chọn loại Tỳ Hưu phù hợp. Theo phong thuỷ nhà ở, đặt Tỳ Hưu ở phía bên trái bàn làm việc thể hiện sự uy nghiêm, giúp kích hoạt vượng khí, đầu Tỳ Hưu hướng ra ngoài để có thể trấn áp năng lượng xấu.
Đặt Tỳ Hưu trên bàn làm việc theo cách này sẽ giúp chủ nhân tránh được tai họa, xua đuổi tà khí, bảo vệ tài sản và gia đình, cũng như thu hút tài lộc và may mắn.
Cóc ba chân ngậm tiền phong thủy (Thiềm Thừ)
Cũng theo phong thủy, cóc ba chân ngậm tiền, hay còn gọi là Thiềm Thừ, là một vật phẩm phong thủy nhà ở mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.
Vật phẩm này được biết đến như một con cóc thần, có khả năng nhả tiền vàng giúp đỡ mọi người để thể hiện sự phục thiện. Vì vậy, nếu có sự xuất hiện của cóc ba chân ngậm tiền vàng trong nhà thì gia chủ sẽ được phú quý, giàu có và hưng thịnh.
Khi đặt cóc ngậm tiền trên bàn làm việc không chỉ giúp mang đến tài lộc, mà còn có khả năng tránh tà, bảo vệ gia chủ khỏi tiểu nhân hãm hại. Điều này rất có ích, đặc biệt khi bạn đang làm việc trong một môi trường đầy căng thẳng và áp lực. Bên cạnh đó, việc đặt Thiềm Thừ cũng có thể giúp cân bằng năng lượng trong không gian làm việc. Điều này giúp bạn luôn có tinh thần tươi mới và tràn đầy năng lượng để làm việc hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn cần chọn một Thiềm Thừ có chất liệu tốt và hình dáng đẹp. Nên chọn những sản phẩm được làm từ đá quý hoặc đá tự nhiên để tăng tính thẩm mỹ và giá trị phong thuỷ nhà ở.
Cóc ba chân ngậm tiền là một vật phẩm phong thuỷ mang lại nhiều lợi ích cho gia chủ. Nếu bạn muốn tăng cường may mắn và tài lộc trong công việc, hãy đặt một chiếc Thiềm Thừ trên bàn làm việc của bạn để tránh tà, bảo vệ gia chủ và cân bằng năng lượng trong không gian làm việc.
Quả cầu đá phong thủy
Quả cầu đá phong thủy là một trong những vật phẩm được đặt tại bàn làm việc để tăng may mắn và thu hút tài lộc. Cầu đá phong thủy thường được làm từ nhiều loại đá và khoáng vật quý, có khả năng hấp thu năng lượng tích cực từ không gian xung quanh và phân tán ra mọi hướng.
Hình tròn của cầu đá mang tượng trưng cho tâm hạnh con người, đồng thời là vật phẩm mang nhiều năng lượng giúp sẽ giúp chủ nhân có nhiều may mắn và tiến triển trong sự nghiệp.
Đặt quả cầu đá phong thủy trên bàn làm việc tại nhà sẽ giúp chủ nhân cân bằng tâm trạng, giải tỏa căng thẳng, nâng cao năng lực sáng tạo và trí tuệ. Ngoài ra, cầu đá phong thủy còn giúp trấn áp khí xấu cho gia chủ rất hiệu quả.
Phong thuỷ cho rằng, màu sắc của quả cầu phong thuỷ cần phải hợp với mệnh của người sở hữu, ví dụ: Người mệnh Kim nên chọn những quả cầu phong thuỷ có màu vàng, màu ghi và nâu đất. Người mệnh Mộc hợp với những quả cầu màu đen, xanh lục và xanh dương.
Người mệnh Thuỷ nên chọn những quả cầu có màu trắng, xanh dương, màu ghi, màu đen và màu xám. Người mệnh Hoả nên chọn những quả cầu phong thuỷ màu đỏ, màu hồng, xanh lục và tím. Người mệnh Thổ hợp với những quả cầu có màu tím, màu hồng, màu đỏ, màu vàng và nâu đất.
Ngoài ra, khi mua quả cầu phong thủy, bạn nên tới các cửa hàng phong thủy uy tín và có thâm niên. Những nơi này sẽ chỉ bán vật phẩm từ đá tự nhiên hoặc cao cấp với nhiều mẫu mã và kích thước khác nhau, phù hợp với mọi nhu cầu của gia chủ.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Sàn nhựa chịu lực giả gỗỞ - 17 phút trước
Sàn nhựa chịu lực giả gỗ nổi bật nhờ độ bền cao, chịu tải lớn, chống nước và mối mọt. Với chi phí hợp lý và dễ bảo quản, sản phẩm trở thành lựa chọn phổ biến cho công trình có tần suất sử dụng cao, cần độ bền lâu dài.
Nền nhà sau cao hơn nhà trước có bất lợi không?Ở - 6 giờ trước
GĐXH - Vị trí ngôi nhà là yếu tố quan trọng quyết định đến tài lộc, may mắn của gia đình. Trường hợp đất không bằng phẳng, địa hình nền nhà bị cao thấp thì có tốt về phong thủy không, hãy đọc bài viết sau.
Những điều cấm kỵ khi xây nối nhà bạn cần biếtỞ - 21 giờ trước
GĐXH - Một số người băn khoăn xây nối nhà có ảnh hưởng kỹ thuật và phong thủy không. Trong bài viết này, xin chia sẻ tới các bạn những điều cần biết và ưu nhược điểm, ảnh hưởng về việc xây nhà nối.
Những loại cây cảnh cần tránh trồng trong nhà nếu không muốn thất thoát tiền của theo lời dặn của người xưaỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Cây cảnh trồng trong nhà giúp không gian sống thêm sinh khí, nhưng nếu tùy tiện bày lại không tốt. Có những loại hoa, cây mà người xưa khuyên không nên đặt trong nhà vì thất thoát tiền của, khó giàu có.
Một số điều kiêng kỵ khi về nhà mới bạn nên tránh để không gặp xui xẻoỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Những kiêng kỵ khi về nhà mới nào gia chủ cần tránh để không gặp xui xẻo và bảo vệ vận khí của ngôi nhà. Theo phong thủy, để có một khởi đầu thuận lợi trong ngôi nhà mới của bạn, hãy tham khảo bài biết dưới đây.
Những cách chống ẩm đồ điện tử hiệu quảỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Đồ điện tử rất nhạy cảm với nước và độ ẩm, tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách bảo quản, "sơ cứu" các thiết bị trong những ngày mưa kéo dài.
Cầu thang phạm Trung cung ảnh hưởng thế nào đến vượng khí của gia chủỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Nếu cầu thang không nằm ở vị trí phù hợp thì năng lượng không được lưu thông dẫn đến tài vận của cả gia đình bị ảnh hưởng. Một trong những điều tối kỵ mà gia chủ cần phải chú ý đó là cầu thang phạm trung cung.
Trồng loại cây này trước cửa nhà vừa có trái ngọt vừa mang lại tài lộc, may mắn bền vữngỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Ngày nay, nhiều nhà trồng hồng xiêm trước cửa nhà vừa để làm đẹp không gian sống vừa mong muốn đón nhận may mắn, tài lộc và sự ấm no bền vững.
Cổng nhà đặt bên trái hay bên phải để đón được nhiều vượng khí nhất?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Không ít chủ nhà băn khoăn về việc cổng nhà nên đặt bên trái hay bên phải, cửa chính nên mở ra hay mở vào, cửa cổng nên mở ra hay mở vào để thu hút tài lộc? Hãy đọc bài viết sau.
Có những cách nào để hóa giải vận xui khi bên phải nhà cao hơn bên trái nhà?Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều trường hợp sau khi xây nhà mới hoặc sửa sang nhà cửa, lại vô tình rơi vào thế nhà bên phải cao hơn nhà bên trái. Trường hợp này là tốt hay xấu? Nếu xấu, hóa giải ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên.
Được xem là 'cây giữ tiền' trong phong thủy, trồng trước nhà càng hút tài lộcỞ
GĐXH - Người xưa truyền lại câu nói: “Nhà nào có cây kim giao thì không bao giờ nghèo”. Đây không chỉ là cây cảnh trang trí mang dáng vẻ thanh thoát và uy nghi, kim giao còn được xem như lá bùa phong thủy giúp thu hút tài lộc, xua đuổi điều xấu, mang đến bình an cho gia chủ.