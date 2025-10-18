Cách giữ phong thủy tốt trong nhà thông qua thú cưng
GĐXH - Ít ai ngờ rằng, thú cưng – như chó, mèo, cá cảnh, chim kiểng – lại là “chỉ báo phong thủy sống” phản ánh tình hình năng lượng của ngôi nhà. Khi thú cưng khỏe mạnh, ăn ngon, ngủ yên, chạy nhảy vui vẻ – đó là lúc khí trường nhà bạn hài hòa, tài lộc dễ đến.
Trong một group về phong thủy, một tài khoản chia sẻ câu chuyện của gia đình mình ở Nam Định. Tài khoản này kể gia đình có con mèo nuôi 2 năm hay ốm vặt, nhưng từ khi chuyển nhà mới, thoáng hơn, trồng thêm cây xanh – mèo khỏe hẳn, nhà mình buôn bán cũng thuận hơn". Ngay lập tức phần thông tin này nhận được nhiều chia sẻ đồng thuận khác từ người dùng mạng xã hội.
Một chủ cửa hàng cá cảnh ở Huế cũng nhận thấy: “Nhà nào cá lên màu đẹp, ăn khoẻ, thì chủ nhà kinh doanh tốt lắm. Ngược lại, bể nước đục, cá yếu, thường là khí không tốt".
Theo ngũ hành sinh khí học, động vật hấp thụ và phản ứng nhanh với từ trường. Chúng chỉ vui, ăn ngon, nếu môi trường chứa năng lượng ổn định, ít âm khí.
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà chia sẻ: “Nếu chó, mèo, cá cảnh đều sống khỏe, năng động, ít bệnh vặt, đó là dấu hiệu nhà có sinh khí mạnh, tài lộc đang vượng.”
Trái lại, nếu thú cưng bỗng yếu, lờ đờ, thường kêu nhiều hoặc trốn tránh, có thể do khí âm, nguồn năng lượng trong nhà đang bất ổn.
Cách giữ phong thủy tốt qua thú cưng
Giữ sạch không gian nuôi: Dọn khay, thay nước, giữ không khí trong lành.
Tránh để thú cưng ở khu vực “tài vị” (góc Đông Nam phòng khách) – vì chuyển động quá nhiều có thể làm tán khí.
Đặt nơi yên ấm: Thú cưng ngủ yên là nhà yên. Không nên để sát cửa ra vào hoặc nơi có luồng gió mạnh.
Thường xuyên vuốt ve, trò chuyện: Tình cảm của bạn cũng góp phần tạo năng lượng tích cực.
Ý nghĩa và tác dụng bài trí tượng gà trống trong phong thủy để hóa giải sát khíỞ - 2 giờ trước
GĐXH - Gà trống là linh vật rất được coi trọng trong phong thủy và có nhiều ý nghĩa nên nhiều người ưa thích bài trí tượng gà ở trong nhà, phòng làm việc. Tuy nhiên, tác dụng bài trí tượng gà đúng không phải ai cũng biết.
Cách đeo nhẫn phong thủy giúp chủ nhân gặp nhiều may mắn, tài vận trong cuộc sốngỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Đeo nhẫn phong thủy không phải chỉ để làm đẹp mà nó còn giúp chủ nhân gặp nhiều may mắn, tài vận trong cuộc sống. Bài viết này sẽ giúp các bạn biết cách đeo nhẫn phong thủy để gặp nhiều may mắn.
Cách khử mùi sầu riêng trên xe hơi nhanh nhấtỞ - 4 giờ trước
GĐXH - Mùi sầu riêng đặc trưng, có thể ám vào nội thất xe hơi trong thời gian dài nếu bạn mang sầu riêng lên xe. Đừng lo lắng, bài viết sau sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Bật mí địa điểm tổ chức đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhânỞ - 6 giờ trước
GĐXH - Khu vực tổ chức đám cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương đang được thi công khẩn trương tại khu đô thị Nam Cầu Dài (Đồng Hới, Quảng Trị).
Loại cây phong thủy được cho là 'nam châm hút tiền', hầu như có mặt trong những gia đình giàuỞ - 9 giờ trước
GĐXH - Trong cuộc sống hiện đại, việc trang trí không gian sống bằng cây xanh không chỉ mang lại không gian tươi mát mà còn góp phần cải thiện phong thủy, thu hút tài lộc và may mắn.
Những rủi ro khi đặt bể phốt dưới gầm cầu thangỞ - 18 giờ trước
GĐXH - Bể phốt giúp ngăn chặn chất thải rắn, bảo vệ hệ thống thoát nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và phòng tránh các bệnh truyền nhiễm. Việc bố trí bể phốt hợp lý góp phần nâng cao tuổi thọ công trình, đảm bảo an toàn vệ sinh.
Loại cây mà bạn nhất định phải tránh nếu không muốn công việc làm ăn khó khăn, tài lộc ngày một hao hụtỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, có những loại cây mang lại tài lộc, may mắn nhưng cũng có loại cây là nguyên nhân khiến vượng khí của cả gia đình bị suy giảm, kéo theo nhiều xui xẻo.
Căn nhà giản dị của Hoa hậu Đỗ Thị Hà xanh mát trong lễ ăn hỏiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Khuôn viên của gia đình hoa hậu sinh năm 2001 trước đó đã được dựng rạp, với cổng vào thiết kế tông màu xanh bắt mắt.
Ý nghĩa của một số loại trái cây đặt trên bàn thờ đem lại may mắn và tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Những loại trái cây dùng trong phong thuỷ được gợi ý dưới đây có thể ứng dụng vào chính ngôi nhà của bạn để đem tới nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Hướng đặt thác nước phong thủy trong nhà thu hút tiền tàiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Thác nước phong thủy không chỉ giúp căn nhà trở nên đẹp hơn, mà còn mang nhiều ý nghĩa tốt cho gia đình.
Loại cây trồng trước cửa vừa giúp chiêu tài lộc, vừa có hoa nở uống trà tốt cho sức khỏeỞ
GĐXH – Theo phong thủy, loại cây cảnh này trồng trước nhà giúp không gian thêm sang trọng, chiêu tài lộc. Đặc biệt, hoa của chúng nở nhiều và rực rỡ, có thể dùng pha trà tốt cho sức khỏe.