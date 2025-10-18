Cách giữ phong thủy tốt trong nhà thông qua thú cưng

Trong một group về phong thủy, một tài khoản chia sẻ câu chuyện của gia đình mình ở Nam Định. Tài khoản này kể gia đình có con mèo nuôi 2 năm hay ốm vặt, nhưng từ khi chuyển nhà mới, thoáng hơn, trồng thêm cây xanh – mèo khỏe hẳn, nhà mình buôn bán cũng thuận hơn". Ngay lập tức phần thông tin này nhận được nhiều chia sẻ đồng thuận khác từ người dùng mạng xã hội.

Một chủ cửa hàng cá cảnh ở Huế cũng nhận thấy: “Nhà nào cá lên màu đẹp, ăn khoẻ, thì chủ nhà kinh doanh tốt lắm. Ngược lại, bể nước đục, cá yếu, thường là khí không tốt".

Theo ngũ hành sinh khí học, động vật hấp thụ và phản ứng nhanh với từ trường. Chúng chỉ vui, ăn ngon, nếu môi trường chứa năng lượng ổn định, ít âm khí.

Ảnh minh họa

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà chia sẻ: “Nếu chó, mèo, cá cảnh đều sống khỏe, năng động, ít bệnh vặt, đó là dấu hiệu nhà có sinh khí mạnh, tài lộc đang vượng.”

Trái lại, nếu thú cưng bỗng yếu, lờ đờ, thường kêu nhiều hoặc trốn tránh, có thể do khí âm, nguồn năng lượng trong nhà đang bất ổn.

Cách giữ phong thủy tốt qua thú cưng

Giữ sạch không gian nuôi: Dọn khay, thay nước, giữ không khí trong lành.

Tránh để thú cưng ở khu vực “tài vị” (góc Đông Nam phòng khách) – vì chuyển động quá nhiều có thể làm tán khí.

Đặt nơi yên ấm: Thú cưng ngủ yên là nhà yên. Không nên để sát cửa ra vào hoặc nơi có luồng gió mạnh.

Thường xuyên vuốt ve, trò chuyện: Tình cảm của bạn cũng góp phần tạo năng lượng tích cực.

Khi thú cưng khỏe mạnh, năng động, đáng yêu hơn thường lệ, đó là dấu hiệu tài vận nhà bạn đang tăng. Bởi sinh vật nhạy năng lượng – nếu chúng thoải mái, có nghĩa khí nhà bạn đang an, vận tài hanh thông, may mắn sắp gõ cửa.

Để biết dòng tài lộc trong gia đình có thuận lợi hay không, hãy chú ý điều này! GĐXH - Nhiều người vẫn nói, nước tượng trưng cho tài lộc — “thủy sinh tài”. Nước chảy êm, trong, liên tục, không ứ đọng mới là dấu hiệu tài lộc lan tỏa, dòng tài lộc “xuôi chiều”.