Vì sao phim của Hoàng Thùy Linh ế ẩm?

Ra mắt từ ngày 14/3, phim tài liệu âm nhạc "Vietnamese Concert Film: Chúng ta là người Việt Nam" của Hoàng Thùy Linh không khả quan về doanh thu.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, sau gần 1 tuần ra rạp, tổng doanh thu của phim tính đến sáng ngày 19/3 là hơn 191 triệu đồng; khoảng hơn 30 triệu đồng/ngày.

Trong đó, những ngày đầu mới ra rạp, con số thống kê có "nhỉnh" hơn: cụ thể ngày 16/3 (ngày thứ 3 ra rạp), phim ghi nhận lượng vé bán ra 440 vé/48 suất chiếu, thu hơn 53 triệu đồng. Nhưng đến ngày 17/3, từ 0h đến 16h30, phim chỉ bán được 95 vé, thu về hơn 9 triệu đồng; ngày 18/3 tính đến 15h phim có 65 vé/38 suất chiếu, thu về hơn 5 triệu. Phim đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt.

Doanh thu phim của Hoàng Thùy Linh tính đến trưa ngày 19/3 theo Box Office Vietnam.

Nếu so sánh "Vietnamese Concert Film: Chúng ta là người Việt Nam" với "Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng" – một phim tài liệu âm nhạc ra mắt trước đó không lâu – cũng đạt doanh thu 14,6 tỷ đồng, vượt xa thành tích của Hoàng Thùy Linh. Thời điểm mới công chiếu, phim "Anh trai say hi" luôn có doanh thu từ 2-3 tỉ đồng/ngày.

Ngoài ra, với những phim tài liệu âm nhạc khác của Việt Nam, như "Sky tour movie" của Sơn Tùng M-TP (5,8 tỷ đồng sau 4 ngày) hay "Tri âm: Người giữ thời gian" của Mỹ Tâm (12,3 tỷ đồng sau hơn một tuần) thì "Vietnamese Concert Film" của Hoàng Thùy Linh rõ ràng đang đứng trước nguy cơ rời rạp sớm.

Vậy nguyên nhân gì dẫn đến sự "thất bại" của Hoàng Thùy Linh? Thực tế phải thừa nhận rằng thể loại phim tài liệu âm nhạc vốn kén khán giả. Không giống như phim điện ảnh thông thường mang yếu tố giải trí, đối tượng của phim tài liệu âm nhạc này thường hướng đến đối tượng là fan trung thành – những người sẵn sàng chi tiền để sống lại cảm xúc từ các đêm nhạc.

Phim tài liệu của Hoàng Thùy Linh bị đánh giá có nhiều yếu tố để không "bật" lên được tại phòng vé.

Thế nên "độ hot" của show "Anh trai say hi" khiến fan không tiếc tiền ra rạp "hâm nóng" lại cảm xúc cách đó không lâu. Hay như Mỹ Tâm và Sơn Tùng M-TP sở hữu lượng fan hùng hậu nên không ngạc nhiên khi phim tài liệu của họ có thể vươn lên được hơn 10 tỷ đồng - dù đây cũng là con số thấp so với phim ra rạp. Trong khi đó, Hoàng Thùy Linh, dù sở hữu lượng người hâm mộ không nhỏ nhờ hàng loạt bản hit đình đám nhưng sức hút của cô dường như chưa đủ mạnh để kéo số đông ra rạp. "Thể loại phim này rất kén người xem, khó lôi được khán giả ra rạp", Hoàng Thùy Linh thừa nhận.

Ngoài ra, lý giải về sự ế ẩm phòng vé của "Vietnamese Concert Film", có ý kiến đánh giá, phim có hiệu ứng ánh sáng và âm thanh ấn tượng, đầu tư về phần hình ảnh nhưng phim chưa ấn tượng về nội dung, chỉ giống như một "video dài quảng bá hình ảnh" hơn là một tác phẩm điện ảnh thực thụ.

Đặc biệt, Hoàng Thùy Linh nói quá nhiều trong khuôn khổ một bộ phim tài liệu âm nhạc. Chưa kể, những gì nữ ca sĩ phát biểu đều đã được đề cập trong các bài phỏng vấn trước đó, khiến nội dung phim thiếu đi sự mới mẻ, hấp dẫn. Ngoài ra, tất cả những khách mời được phỏng vấn cũng không nói được nội dung gì ngoài... ca ngợi Hoàng Thùy Linh.

Thời điểm ra rạp cũng được coi là yếu tố khiến phim của Hoàng Thùy Linh thất bại.

Những lát cắt về hành trình sự nghiệp, cảm xúc cá nhân hay những thử thách cô đã vượt qua đều chưa được khai thác trọn vẹn, khiến bộ phim chưa thực sự chạm đến cảm xúc của khán giả. Càng về cuối, bộ phim tài liệu của Hoàng Thùy Linh càng cho thấy sự sắp đặt còn vụng về.

Ngoài ra, thời điểm phát hành cũng không được cho là lý tưởng. Thực tế, live concert Vietnamese của Hoàng Thùy Linh đã kết thúc từ hồi cuối tháng 9/2023 và trong hơn 1 năm qua, nữ ca sĩ gần như "ở ẩn" với nghệ thuật.

Trong khi đó, ba tháng đầu năm 2025, rạp Việt có đến 5 bộ phim thu hơn trăm tỷ đồng như: Bộ tứ báo thủ (332,1 tỷ đồng), Nụ hôn bạc tỷ (hơn 211 tỷ đồng), Đèn âm hồn (gần 110 tỷ đồng), Nhà gia tiên (hơn 237 tỷ đồng) và Quỷ nhập tràng (hơn 123 tỷ đồng),... Thế nên việc "Vietnamese Concert Film: Chúng ta là người Việt Nam" cạnh tranh suất chiếu và sự chú ý của khán giả trong giai đoạn này rõ ràng "lép vế" so với thể loại phim giải trí đại chúng.