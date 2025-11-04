Cách đặt Thần tài – Thổ địa chuẩn phong thủy đem lại tài vận

Đặt Thần tài bên nào?

Theo phong thủy, về thuyết âm dương ngũ hành hình tướng thì Thần tài là vị Thần linh có dáng hình hơi gầy, trên tay bê thỏi vàng. Theo phong thủy, Thần tài được đại diện cho năng lượng Dương trên bàn thờ.

Chính bởi vậy tượng của vị Thần tài được đặt phía bên trái hướng từ bàn thờ nhìn ra đại diện cho "Tả Thanh Long" - tức bên "động" vì vai trò quản chế tiền bạc ngân xuyến có tính luân chuyển tài khí.

Nhiều gia đình đều dành một chỗ riêng để thờ cúng Thần tài với mong ước may mắn, thịnh vượng.

Vì thế, gia chủ muốn thuận lợi thúc đẩy mong ước vượng khí sum vầy trong gia đạo thì nên lưu tâm đến việc đặt đúng vị trí của ông Thần tài trên bàn thờ.

Đặt ông Địa bên nào?

Cũng tương tự như đối với Thần tài, Thổ địa theo hình tướng có vẻ ngoài phúc hậu, đầy đặn đại diện cho năng lượng Âm. Đồng thời vị trí ngự của Thổ địa trên bàn thờ Thần tài còn ứng với một vế câu như sau: "Hữu Bạch Hổ" - tức bên tĩnh vì vai trò quản chế, bảo hộ điền trạch được an ổn, trái ngược hẳn với vị Thần tài với công việc luân chuyển tiền bạc có yếu tố động như trên.

Vì vậy, vị trí của ông Thổ địa cần được đặt bên phải hướng từ bàn thờ nhìn ra không chỉ đúng vai trò về năng lượng của Thần linh bản địa, mà còn đáp ứng yếu tố thuận phong thủy khi thờ cúng tại gia.

Các vật phẩm trên ban thờ Thần tài, Thổ địa đặt ở đâu

Một số vật phẩm phong thủy có năng lượng trấn sát và chiêu tài hóa lộc mạnh mẽ cần kể đến như:

Ông Quản gia Quản tài: Được đặt ở vị trí bên trái hướng nhìn từ trong bàn thờ ra ngoài có vai trò hỗ trợ cải thiện tài khí, bảo hộ ngân xuyến trong gia đạo, cộng sinh hỗ trợ với vị Thần tài.

Cặp đôi Tỳ hưu Vương tài Ngọc Hoàng Long: Đôi Tỳ hưu tự nhiên trấn trên bàn thờ hướng sang hai bên bàn thờ đối xứng với nhau có tác dụng cân bằng năng lượng tổng thể cho khu vực thờ cúng tại gia.

Vị trí của ông Thổ địa cần được đặt bên phải hướng từ bàn thờ nhìn ra không chỉ đúng vai trò về năng lượng của Thần linh bản địa, mà còn đáp ứng yếu tố thuận phong thủy khi thờ cúng tại gia.

Long Quy an gia hóa sát: Đặt tại vị trí bên trái từ hướng bàn thờ nhìn ra cùng hàng dọc với ông Quản gia Quản tài có tác dụng bổ trợ hòa khí cát tường, trấn an gia đạo mạnh mẽ.

Thiềm thừ Kim tài: Đặt tại vị trí bên phải song song với Thổ địa, nhưng đặc biệt có Thiềm thừ trên bàn thờ luôn quay đầu vào bát hương thờ Thần linh.

Bát tu Bảo Ngọc Hoàng long: Hay còn được biết đến với tư cách là Bát Tụ Thủy trên bàn thờ được đặt tại vị trí trên cùng trên bàn thờ (đặt trước tam hoặc ngũ chóe) có tác dụng nạp phúc khí.

Hổ Phù An Gia Hóa Sát: Theo phong thủy, đây là vật phẩm an gia hóa sát được treo trên mái của ban thờ phía bên phải từ bàn thờ nhìn ra, có tác dụng chiêu phúc, bình an thuận lợi.

Tam cát Hoa Mai: Song song với Hổ Phù, vật phẩm Tam Cát chủ về thịnh vượng được treo cùng hướng với tượng của ngài Thần tài.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.