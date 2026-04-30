Hoa hậu Hà Trúc Linh gây chú ý ngày 30/4

Thứ năm, 11:13 30/04/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Hoa hậu Hà Trúc Linh gây chú ý với bộ ảnh kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4. Cô truyền tải thông điệp tự hào dân tộc qua trang phục truyền thống và bối cảnh ý nghĩa.

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất Đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), Hoa hậu Hà Trúc Linh đã chia sẻ bộ ảnh mới trên trang cá nhân, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Đi kèm loạt hình là dòng trạng thái đầy cảm xúc: “Mừng ngày non sông nối liền một dải, ngày sinh nhật toàn quốc tinh vui".

Trong bộ ảnh, Hà Trúc Linh xuất hiện trong tà áo dài truyền thống với gam màu nhã nhặn, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch của người phụ nữ Việt Nam. Điểm nhấn đặc biệt là chiếc nón lá được trang trí ngôi sao vàng trên nền đỏ – biểu tượng thiêng liêng của quốc gia bất kỳ Việt Nam.

Bối cảnh chụp tại khu vực đường ray xe lửa với đoàn tàu mang sắc đỏ – trắng nổi bật phía sau càng làm tăng thêm tính biểu tượng, hành trình lịch sử, sự kết nối và phát triển của đất nước sau ngày thống nhất.

Bộ ảnh của Hà Trúc Linh mang đậm giá trị tinh thần và thông điệp ý nghĩa, truyền tải niềm tự hào dân tộc. Đây cũng là cách để thế hệ trẻ có thể hiện lòng biết ơn đối với những hy sinh của cha ông trong quá trình giành lại độc lập, thống nhất đất nước.

Trong không khí cả nước hướng về ngày lễ trọng đại 30/4, bộ ảnh của Hà Trúc Linh nhận được nhiều bình luận bày tỏ sự yêu thích hình ảnh đậm chất Việt của nàng hậu.

Hà Trúc Linh là sinh viên Khoa Marketing, Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM), TP.HCM. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024, cô từng đăng quang cuộc thi Nét đẹp sinh viên UFM 2023. Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi Hà Trúc Linh chưa có cơ hội tham gia một cuộc thi nhan sắc quốc tế sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024.

 

