Vợ chồng Phương Nga - Bình An xuất hiện LHP Cannes 2024 với vai trò gì?

Ngày thứ 11 của LHP Cannes lần thứ 77 diễn ra với buổi công chiếu tác phẩm "The Most Precious of Cargoes" của đạo diễn Michel Hazanavicius. Vợ chồng Phương Nga - Bình An góp mặt tại Cannes 2024 với tư cách khách mời của thương hiệu.