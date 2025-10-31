Vợ của Chí Nhân trong 'Cách em 1 milimet' đời thực hài lòng với những gì đang có, giữ mối quan hệ với nhà chồng cũ

Xin phép sẽ tát Chí Nhân thật, nhưng Phan Minh Huyền vẫn giật mình vì tát quá mạnh GĐXH - Phan Minh Huyền đã phải xin phép diễn viên Chí Nhân thật trong một phân cảnh, tuy nhiên cô vẫn giật mình vì cú tát quá mạnh

Phan Minh Huyền 'bê' cả bản thân lên màn ảnh

Thường xuất hiện trong các phim giờ vàng của VFC, lý do gì Phan Minh Huyền chọn vai Ngân trong "Cách em 1 milimet'?

- Thực ra là đạo diễn và kịch bản đã chọn tôi nhưng tôi cũng phải đọc kỹ kịch bản. Khi đọc những tập đầu, tôi cảm thấy đây là một nhân vật có sự "đằm" và độ "chín chắn" mà các vai diễn trước đây của tôi chưa có. Nhân vật Ngân không chỉ là một người trưởng thành, thành công, cá tính mà ở Ngân còn có sự quyết đoán, đồng thời có cả sự nhẫn nhịn và uyển chuyển trong cuộc sống.

Tôi nghĩ đến giai đoạn này, ở tuổi 35, tôi cảm thấy mình "chín" để có thể vào vai một nhân vật như vậy rồi, chứ không thể suốt ngày đóng dạng vai yêu đương, khóc lóc mãi được. Tôi cũng bày tỏ với đạo diễn mong muốn nhân vật Ngân sẽ "dày màu sắc" để tôi có nhiều đất thể hiện hơn. Và đây là một quyết định đúng đắn.

Và một lý do rất lớn khiến tôi quyết định nhận vai, đó chính là tôi được làm một người mẹ. Ngoài đời, tôi đã làm mẹ 11 năm và luôn ao ước được đóng vai một người mẹ trên truyền hình. Khi đó, tôi có thể đưa vào nhân vật những cảm xúc rất thật mà mình đã trải qua, từ những biến cố, nỗi đau, kể cả tiếng cười với con. Rất may mắn là khi phim lên sóng, vai Ngân nói riêng và bộ phim nói chung đang nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.

Phan Minh Huyền được gọi là nữ "tổng tài của màn ảnh Việt".

Phan Minh Huyền lần đầu đóng vai mẹ trên truyền hình, vậy việc làm mẹ trong phim và ngoài đời khác nhau ra sao?

- Không khác nhau nhiều lắm vì tôi "bê" luôn tôi ở ngoài vào bộ phim này để cho cảm xúc thật nhất. Tôi không quá mạnh mẽ như Ngân và cuộc hôn nhân của tôi không giống như Ngân. Nhưng nỗi đau và sự yêu thương con cái thì tôi và Ngân giống nhau. Tôi đã chắt lọc bản thân và những người xung quanh để đưa vào vai diễn này.

Phim "Cách em 1 milimet", Ngân trải qua cảm xúc một cuộc hôn nhân buồn, chắc Phan Minh Huyền sẽ bị nhớ lại cảm xúc của ngày xưa?

- Tôi có nhớ lại những cảm xúc đó để mình vào vai được tốt hơn. Đó là nỗi đau buồn của mình như thế nào, mình lo cho con ra sao để mình diễn ra đúng nhân vật và thuyết phục được khán giả. Tôi sẽ vận dụng tất cả tâm lý lúc đó để mang vào nhân vật.

Nữ diễn viên đã "bê" hình ảnh người mẹ của mình khi lên phim.

Nghĩa là bạn phải "biết ơn" những nỗi buồn trong quá khứ?

- Đúng vậy, từ trước đến giờ tôi luôn đón nhận và biết ơn những nỗi buồn, những thăng trầm trong quá khứ. Đó là cái nền để tôi tích lũy cảm xúc cho mình, để tôi có thêm trải nghiệm thực tế và khi diễn tôi vận dụng điều đó dễ hơn. Ví dụ hồi trẻ tôi diễn thì tôi không có nhiều tầng cảm xúc dày dặn và sâu sắc được như bây giờ.

Sau khi tôi làm mẹ thì tôi diễn xuất đằm và sâu hơn một chút. Sau khi tôi ly hôn thì tôi lại có thêm trải nghiệm cuộc sống và tiến thêm một bước nữa trong cảm xúc. Và hiện tại, khi làm mẹ đơn thân lâu rồi thì tôi ngày càng hoàn thiện cảm xúc hơn. Vậy nên tôi luôn coi những đau khổ của mình là một tư liệu quý để tôi có thể vận dụng vào vai diễn của mình. Tôi luôn biết ơn những điều đã xảy ra trong cuộc sống. Một người diễn viên không thể chỉ tưởng tượng ra cảm xúc cho nhân vật mà tôi nghĩ phải có trải nghiệm thực tế thì sẽ diễn xuất tốt hơn.

Phan Minh Huyền trong phân cảnh cãi vã với "chồng" Chí Nhân.

Nếu nói như Phan Minh Huyền, nếu không ly hôn thì bạn mãi mãi đóng những vai hotgirl như ngày xưa?

- Tôi không cho là vậy, nhưng khi mình trải nghiệm thực tế câu chuyện thì mình sẽ làm đúng và tốt hơn vai diễn. Khán giả sẽ tin vào nỗi đau của nhân vật hơn.

Vậy nỗi buồn của Phan Minh Huyền trong quá khứ quá đậm và sâu để đến bây giờ dù đã qua rất nhiều thời gian, bạn vẫn chọn cuộc sống độc thân?

Tôi xin nhấn mạnh lại tôi không quá đau buồn với nỗi đau trong quá khứ. Còn như tôi đã nói, mọi thứ trong cuộc sống, tôi luôn đón nhận và biết ơn. Và chắc chắn trong hành trình của mỗi người không phải ai cũng suôn sẻ thuận lợi từ đầu đến cuối. Tôi còn cảm thấy may mắn vì trải qua sóng gió sớm để bây giờ tôi ổn định và có sự trưởng thành và chín chắn hơn. Tôi cũng khẳng định không có nỗi đau mà chỉ là trải nghiệm và tôi đón nhận một cách bình thản. Tôi chỉ cảm thấy mình thiếu may mắn, hết duyên rồi thì dừng lại mà thôi.

Nổi danh là hotgirl đời đầu đi đóng phim, giờ Phan Minh Huyền lại được gọi là "tổng tài của màn ảnh Việt", bạn có sợ đóng khung không?

- Tôi có 15 năm làm nghề rồi thì tôi cũng dần được khán giả yêu thương và khẳng định được khả năng của mình. Tuy nhiên, tôi vẫn phải cố học hỏi để hoàn thiện hơn. Vì tôi là một diễn viên tay ngang nên kỹ thuật diễn vẫn non nớt so với những nghệ sĩ được đào tạo bài bản. Còn về danh xưng "tổng tài" chắc có lẽ từ vai diễn Vân Trang của phim "Thương ngày nắng về", khán giả yêu quý gọi tôi như vậy.

Vai Ngân của "Cách em 1 milimet" còn sang trọng và thành công hơn nữa nên tôi sẽ cố gắng đầu tư nhiều và chỉn chu hết sức có thể cho trang phục. Tôi không sợ "đóng khung" hay dập khuôn vai diễn, bởi vì mỗi một nhân vật sẽ có đặc tính khác nhau, cách diễn khác nhau. Theo tôi "tổng tài" này sẽ không giống "tổng tài" kia. Vậy nên danh xưng "tổng tài" mọi người đặt cho tôi cũng mới mẻ với khán giả. Nếu sau này, tôi nhận một vai diễn vẫn sẽ hơi giống hoặc bị sợ "một màu" thì chắc chắn tôi sẽ tìm ra điểm khác nhau để nhân vật được mới mẻ hơn.

Phan Minh Huyền: Ông bà nội của con rất tuyệt vời

Quan điểm hôn nhân hiện tại có khác gì so với trước? Tiêu chuẩn hiện tại về hôn nhân của Phan Minh Huyền như thế nào?

- Quan điểm hôn nhân của tôi giờ khác trước rất nhiều. Nếu hồi còn trẻ tôi nghĩ yêu là cưới và sinh con luôn. Còn bây giờ, tôi đủ hạnh phúc rồi, không cần thêm niềm hạnh phúc khác nữa. Thực ra, bản thân người phụ nữ ai cũng muốn có một gia đình đầy đủ và hạnh phúc. Nhưng không phải ai mong muốn cũng được, bản thân tôi là một trong số đó. Có thể giai đoạn này tôi chưa gặp người phù hợp, với tôi hiện tại ngoài gia đình, sự nghiệp sẽ được ưu tiên nhiều hơn. Còn chuyện tình cảm, có cũng được không có cũng không sao cả. Tôi thuận theo tự nhiên. Có thể 5 năm sau, tôi sẽ suy nghĩ khác, còn hiện giờ, tôi đang hạnh phúc và yên ổn.

Phan Minh Huyền hiện tại chỉ nghĩ đến công việc, chưa nghĩ đến hôn nhân.

Nghĩa là "người" bây giờ không làm cho Phan Minh Huyền muốn cưới?

- Tôi hiện tại độc thân, không có người yêu nào cả (cười).

Vậy bạn có sợ cưới không?

- Tôi thấy bình thường. Tôi không nặng nề về chuyện này lắm. Tôi đơn giản lắm, quan trọng là đối xử với nhau như thế nào.

Vậy mẫu người đàn ông hiện tại của Phan Minh Huyền như thế nào?

- Mẫu người đàn ông hiện tại hay quá khứ của tôi luôn là người hiểu mình và yêu thương gia đình và con cái.

Vậy con trai của bạn có tác động đến hạnh phúc của bạn bây giờ không?

- Con trai tôi không tác động gì và tôn trọng mọi quyết định của mẹ.

Những lúc bạn bận rộn thì ai chăm sóc con trai?

- May mắn con trai tôi vẫn nhận được sự yêu thương từ ông bà nội, ông bà ngoại. 2 gia đình vẫn rất hòa thuận và yêu thương Nem (tên ở nhà của con trai Phan Minh Huyền). Sau ly hôn, tôi và chồng cũ cùng gia đình bên nội của con vẫn giữ mối quan hệ tốt. Thậm chí, tôi và anh ấy vẫn tâm sự về những điều trong cuộc sống. Tôi cũng dành lời cảm ơn đến ông bà nội của con, ông bà rất tuyệt vời.

Phan Minh Huyền bình yên với cuộc sống hiện tại.

Con trai Phan Minh Huyền đã đến giai đoạn dậy thì, Phan Minh Huyền có lo lắng gì không?

- Tôi lo lắng chứ bởi dạy con về tư duy trong cuộc sống không dễ. Nhiều cái rất phức tạp nên dù công việc bận rộn như thế nào nhưng tôi vẫn cố gắng dành thời gian cho con. Đó là bản thân tôi cố hết sức giúp con thôi, còn mỗi con người đều có số phận riêng. Tôi chỉ mong con tôi lớn lên là đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy là đủ rồi.

Cảm ơn Phan Minh Huyền về cuộc trò chuyện này!

Cảnh đối diễn của Phan Minh Huyền và Chí Nhân trong "Cách em 1 milimet".

Ảnh: NVCC