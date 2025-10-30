Xin phép sẽ tát Chí Nhân thật, nhưng Phan Minh Huyền vẫn giật mình vì tát quá mạnh
GĐXH - Phan Minh Huyền đã phải xin phép diễn viên Chí Nhân thật trong một phân cảnh, tuy nhiên cô vẫn giật mình vì cú tát quá mạnh
Trong trailer tập 17 phát sóng tối nay thứ Năm (30/10) khán giả đã được thấy cảnh Ngân tát chồng (Nghiêm) một cú tát trời giáng. Theo trailer thì cú tát này Ngân dành cho Nghiêm vì cô rất tức giận, cảm thấy bị xúc phạm, quá sức chịu đựng khi Nghiêm cay nghiệt thốt ra lời nghi ngờ Tép không phải con mình.
Cú tát này khiến khán giả rất chờ đợi xem diễn biến tình cảm tiếp theo của cặp vợ chồng Ngân - Nghiêm khi sự xuất hiện của Viễn ngày càng rõ rệt; Xem tình cảm của Ngân và mối tình thanh mai trúc mã có những diễn biến mới hay không...
Phân cảnh Phan Minh Huyền tát mạnh Chí Nhân.
Chia sẻ về cảnh diễn cú tát này, Phan Minh Huyền tiết lộ trước khi diễn, cô đã xin phép đàn anh là sẽ tát thật thì mới diễn cảm xúc được, Chí Nhân đồng ý. Nhưng Phan Minh Huyền không ngờ cô cảm xúc đến mức cú tát đanh, đau, lực tay mạnh đến mức cả Chí Nhân và Phan Minh Huyền đều giật mình. Đoàn phim cũng giật mình không kém.
"Hiện nay khi đóng phim, hầu hết các cảnh tát chúng tôi đều làm thật. Trước khi đóng cảnh này tôi có thỏa thuận với anh Chí Nhân là sẽ tát thật nhé. Nhưng tôi cũng không nghĩ cú tát của tôi lực lại mạnh đến vậy, có vẻ là bởi tôi đã quá cảm xúc, đã thật sự hoàn toàn là Ngân ở phân cảnh này. Ngân có thể bỏ qua mọi thứ nhưng khi động đến con gái, nghi ngờ vô lý thì cô cảm thấy vượt quá giới hạn cho phép. Thú thực là khi hoàn thành cảnh diễn này tôi thấy rất… đã, chúng tôi đã làm rất tốt. Hy vọng khán giả sẽ thấy được nỗ lực của chúng tôi trong diễn xuất và đồng cảm với nhân vật", Phan Minh Huyền chia sẻ.
Phan Minh Huyền cũng cho biết thêm, cô đặc biệt thích 3 tập 16,17,18, đây là những tập cô được thể hiện cảm xúc nhiều nhất, sâu sắc nhất với vai Ngân.
"Tuy vai Ngân xuất hiện không nhiều, nhưng là vai diễn tôi đặc biệt yêu thích và đã mong chờ từ rất lâu rồi. Đó là vai diễn mà tôi được hóa thân vào nhân vật có độ đằm nhất định, bên ngoài mạnh mẽ kiên cường, hết lòng vì gia đình, con cái, bên trong chất chứa những đau khổ, dằn vặt nội tâm của người trưởng thành", Phan Minh Huyền bày tỏ.
Phan Minh Huyền cũng chia sẻ thêm về bạn diễn Chí Nhân, cô dành nhiều lời khen tặng cho Chí Nhân là một diễn viên giỏi, diễn xuất ăn ý đã giúp cô thăng hoa hơn trong diễn xuất. Cả hai luôn có sự bàn bạc kỹ lưỡng trong mỗi câu thoại, hành động để phối hợp diễn xuất tốt nhất. Có lẽ nhờ vậy nên cả hai đã cùng tạo nên một bối cảnh gia đình rất bức bối với những mâu thuẫn ngầm âm ỉ chảy và dễ dàng bùng nổ bất cứ lúc nào.
"Anh Chí Nhân ngoài đời rất hài hước, vui vẻ, tốt tính, nhưng không biết sao lên phim hay bị vào vai khán giả… ghét. Rất là tội nghiệp!", Phan Minh Huyền kể vui về bạn diễn.
Bộ phim "Cách em 1 milimet" đang nhận được sự yêu thích và dõi theo của khán giả khi bước vào giai đoạn các nhân vật đã trưởng thành. Nếu ở thời niên thiếu, bộ phim mang vẻ đẹp trong sáng, dễ thương, nhẹ nhàng như một bài thơ thì khi nhân vật lớn lên, câu chuyện trở nên sâu sắc và hiện thực hơn, phản ánh rõ những phức tạp, thậm chí là những tan vỡ mà ai cũng có thể gặp phải trong hành trình trưởng thành.
Ảnh, clip: NVCC
