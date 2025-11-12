Vờ mua vàng, nữ 'đạo chích' trộm dây chuyền trị giá gần 50 triệu đồng
GĐXH - Lợi dụng nhân viên sơ hở, người phụ nữ quê Đồng Tháp lén lấy sợi dây chuyền vàng trị giá gần 50 triệu đồng rồi giấu vào túi áo khoác.
Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang, ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Hoàng (SN 1977, ấp An Lợi, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản" xảy ra tại một tiệm vàng thuộc ấp Hòa Long 4 (xã An Châu, tỉnh An Giang).
Trước đó, chiều 5/11/2025, Công an xã An Châu tiếp nhận tin báo của chủ tiệm vàng thuộc ấp Hòa Long 4 (xã An Châu) về việc đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Hoàng có hành vi lấy trộm 01 sợi dây chuyền vàng. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã An Châu nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa đối tượng về trụ sở làm việc.
Tại cơ quan Công an, đối tượng Hoàng khai nhận: Khoảng 12 giờ 55 phút, ngày 5/11, Hoàng điều khiển xe máy đến tiệm vàng N.N.T trên đường Nguyễn Văn Cừ, ấp Hòa Long 4, xã An Châu (tỉnh An Giang) hỏi mua vàng.
Khi nhân viên lấy nhiều loại vàng cho xem, Hoàng liên tục yêu cầu lấy thêm và lợi dụng lúc nhân viên không để ý, lén lấy trộm một sợi dây chuyền vàng xoắn vuông, loại vàng 18 kara, trọng lượng 5,8 chỉ (tổng trị giá khoảng 49.648.000 đồng) rồi giấu vào túi áo khoác.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
