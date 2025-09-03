NSND Công Lý nhập viện mổ sỏi thận, hiện tại sức khỏe ra sao?

Thanh Sơn: NSND Công Lý, diễn viên Thái Hòa là tiền bối giàu kinh nghiệm, thần tượng của tôi GĐXH - Đến với 'Tử chiến trên không', Thanh Sơn lần đầu đóng phim điện ảnh hành động, đây là thử thách lớn nhưng anh cũng rất hạnh phúc vì được đóng phim cùng thần tượng - diễn viên Thái Hòa.

Chia sẻ với Gia đình&Xã hội, Ngọc Hà Lê - vợ NSND Công Lý cho biết chồng phải nhập viện mổ sỏi thận. Hiện tại, sức khỏe của NSND Công Lý đã ổn định.

Trước đó, trên trang cá nhân, Ngọc Hà Lê viết: "Anh Lý đã mổ xong, trộm vía đang tĩnh dưỡng. Em cảm ơn cả nhà đã hỏi thăm".

NSND Công Lý và 2 con. Ảnh: FBNV

Được biết, khi chồng nhập viện, Ngọc Hà Lê đang trong chuyến công tác ở Hàn Quốc. Người nhà thấy nam nghệ sĩ có dấu hiệu đau nặng nên đã đưa đến bệnh viện cấp cứu. Biết tin, vợ NSND Công Lý đã bỏ dở chuyến công tác để về động viên, chăm sóc chồng.

Nam nghệ sĩ có khoảng 5 ngày theo dõi ở bệnh viện, trước khi về nhà tĩnh dưỡng. Trong thời gian ở bệnh viện, mẹ, chị gái và em gái của NSND Công Lý hỗ trợ cô trong việc chăm sóc chồng.

NSND Công Lý trước khi phải nhập viện mổ sỏi thận, anh vẫn điều trị bệnh đột quỵ theo lộ trình của bác sĩ. Thời gian qua, nam nghệ sĩ gạo cội có cuộc sống bình yên bên vợ.

Suốt thời gian này, Ngọc Hà Lê ở bên cạnh chăm chồng từng chút một. Từng bị bác sĩ lo lắng khó hồi phục nhưng vợ NSND Công Ly luôn tin rằng chồng sẽ chiến thắng bệnh tật. Và bằng tình yêu của một người vợ cùng sự ủng hộ, động viên từ bạn bè, người ái mộ, NSND Công Lý dần dần hồi phục.

NSND Công Lý trong phim "Cha tôi người ở lại".

Ngoài nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe, NSND Công Lý thỉnh thoảng cũng xuất hiện trên phim trường như phim: Trạm cứu hộ trái tim, Cha tôi người ở lại. Dù là những vai diễn nhỏ nhưng khán giả vẫn vui mừng vì sức khỏe của anh đã có dấu hiệu hồi phục.