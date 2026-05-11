Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 11 - 17/5/2026: Thêm hàng loạt khu dân cư nằm trong danh sách bị mất điện

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 11 - 17/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp trong tuần được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật liên tục.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 11 - 17/5/2026

Lịch cúp điện Cao Lãnh





KHU VỰC: Một phần Kênh Ngã Đồng, khóm 13, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/05/2026 đến 11:30:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Kênh Ngã Đồng, tổ 18, khóm 13, phường Mỹ Ngãi, tinh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/05/2026 đến 17:00:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Trần Tế Xương, Bùi Hữu Nghĩa, tổ 4, tổ 10, khóm Hòa Khánh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/05/2026 đến 11:30:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Mai Văn Khải, tổ 5, khóm 6, tổ 26, khóm 3, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/05/2026 đến 17:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lê Đại Hành, tổ 11, từ tổ 22 đến tổ 26, khóm Mỹ Phú, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/05/2026 đến 11:30:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Phù Đổng, Trương Hán Siêu, tổ 26, khóm Mỹ Phú, tổ 39, khóm Mỹ Tây, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/05/2026 đến 11:30:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Bãi Giồng, từ tổ 1 đến tổ 3, khóm Tân Dân, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/05/2026 đến 17:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Kênh Mương Trâu, Kênh Xẻo Sình, tổ 4, khóm Bình Dân, tổ 20, khóm Hòa Dân, phường Mỹ Trà, tinh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/05/2026 đến 17:00:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Kênh Xẻo Sình, tổ 4, khóm Bình Dân, tổ 20, khóm Hòa Dân, phường Mỹ Trà, tinh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/05/2026 đến 17:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Công Nhàn, Bảy Tỏ, từ tổ 8 đến tổ 12, khóm Tân Hậu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/05/2026 đến 17:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Hữu Kiến, từ tổ 4 đến tổ 6, khóm Tân Hùng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/05/2026 đến 11:30:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Công Nhàn, Xếp Cả Kích, tổ 10, khóm Tân Chủ, tổ 8, tổ 7, khóm Tân Hậu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/05/2026 đến 11:30:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Cả Môn, ấp Thanh Tiến, tổ 5, khóm Thanh Tiến, phường Mỹ Trà, ấp 1, xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/05/2026 đến 17:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường ấp Thanh Tiến, tổ 5, khóm Thanh Tiến, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/05/2026 đến 17:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần tổ 14, khóm An Nghiệp, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/05/2026 đến 11:30:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Cái Môn, tổ 3, tổ 5, tổ 6, khóm 1, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/05/2026 đến 11:30:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Quốc lộ 30, khóm An Định, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/05/2026 đến 17:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Sa Đéc





KHU VỰC: Khu vực Trạm Jollibee Đường Tôn Đức Thắng Phường Sa Đéc Tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:55:00 ngày 11/05/2026 đến 08:30:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương, Lý Thường Kiệt, Phan Bội Châu, Trần Phú, Nguyễn Văn Phát, Trần Hưng Đạo, Ngô Gia Tự, Nguyễn Thiện Thuật, Đinh Công Tráng, Phạm Hữu Lầu, KDC Phường 1, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 12/05/2026 đến 06:30:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương, Lý Thường Kiệt, Phan Bội Châu, Trần Phú, Nguyễn Văn Phát, Trần Hưng Đạo, Ngô Gia Tự, Nguyễn Thiện Thuật, Đinh Công Tráng, Phạm Hữu Lầu, KDC Phường 1, phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 12/05/2026 đến 17:30:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường dal rạch Ngã Cạy-xã Tân Dương.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 13/05/2026 đến 17:30:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực bệnh viện mắt Quang Đức, Đường Hùng Vương, phường Sa Đéc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/05/2026 đến 11:30:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực khách sạn Kim Trang, Đường Nguyễn Sinh Sắc, xã Tân Dương

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/05/2026 đến 17:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương (từ ngã ba Nguyễn Thái Học đến ngã ba Nguyễn Văn Phối), đường Tôn Thất Tùng, Trần Thị Nhượng (từ ngã ba Trần Hưng Đạo đến ngã tư Nguyễn Tất Thành), khu dân cư Trung Tâm Y Tế - phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/05/2026 đến 17:30:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thái Bình, khu dân cư Rạch Rẩy- Phường Sa Đéc.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/05/2026 đến 17:30:00 ngày 17/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Nha Mân





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng TBA NM Tân Xuân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/05/2026 đến 11:30:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng TBA Cty TNHH Nam Huy Đồng Tháp (PB42674)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/05/2026 đến 17:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng TBA NM Thanh Sang, Phan Lý Minh sang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/05/2026 đến 11:30:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng TBA DNTN Phước Lập

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/05/2026 đến 17:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Vàm Trại Quán đến Cầu Ông Khoa thuộc xã Tân Phú Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/05/2026 đến 12:30:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Giồng Nổi đến Cầu Rạch Sậy và toàn bộ Giồng Sao Bờ Đê thuộc xã Tân Nhuận Đông.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/05/2026 đến 17:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Lai Vung





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp 3, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực Rạch Sậy)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/05/2026 đến 12:00:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Định Thành, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/05/2026 đến 17:00:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Hưng, xã Lai Vung, một phần ấp Thới Hòa, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/05/2026 đến 12:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Định Phú, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/05/2026 đến 17:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp 2, ấp 3, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/05/2026 đến 12:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp 1, ấp 4, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/05/2026 đến 17:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Cơ Sở Sản Xuất Đồ Gỗ Ba Nhỏ, ấp Long Thành, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/05/2026 đến 10:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện NMXX Nguyễn Văn Bắc, ấp Long Bửu, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 14/05/2026 đến 12:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Nhà Máy Xay Xát Nguyễn Sỹ Nhật, ấp Tân Thuận, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/05/2026 đến 15:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Hồ Như Thủy, ấp Thành Tấn, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 14/05/2026 đến 17:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ chợ Cái Tắc đến cua Khoai Mì)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/05/2026 đến 17:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Chi Nhánh Chế Biến Và Xuất Khẩu Lương Thực Đồng Tháp - Tổng Công Ty Lương Thực Miền Bắc, ấp Hòa Tân, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/05/2026 đến 17:00:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Cơ Sở Chế Biến Thức Ăn Thủy Sản Hai Mú, ấp An Bình, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/05/2026 đến 17:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thường Thới Tiền





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Trung Tâm xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/05/2026 đến 17:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp 1 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/05/2026 đến 17:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mương Miểu, ấp Phước Tiền xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/05/2026 đến 08:30:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mương Miểu, ấp Phước Tiền xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 14/05/2026 đến 17:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Thượng xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/05/2026 đến 17:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp 1 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/05/2026 đến 09:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp 1 xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 15/05/2026 đến 17:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực Ấp 2, ấp Chòm Xoài xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/05/2026 đến 17:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tân Hồng





KHU VỰC: mất điiện trạm công cộng KDC Giồng Găng

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 11/05/2026 đến 11:30:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất điiện trạm công cộng chợ Giồng Găng 4 xã an phước

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/05/2026 đến 16:00:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất điiện trạm chuyên dùng CSSX Nguyễn Văn Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/05/2026 đến 12:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất điiện trạm chuyên dùng NTTS Võ Hồng Khanh 1

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/05/2026 đến 17:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất điiện trạm chuyên dùng bơm THT Số 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/05/2026 đến 12:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất đện trạm chuyên dùng bơm Thanh Song

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/05/2026 đến 17:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất đện trạm chuyên dùng bơm Gò Việt Thuộc , và trạm NTTS trần Hồng Thủy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/05/2026 đến 12:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: mất đện trạm chuyên dùng trạm bơm Bào Đất Sét

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/05/2026 đến 17:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tháp Mười





KHU VỰC: tại trạm bơm Tân Kiều 1

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/05/2026 đến 11:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: tại trạm bơm Tám Nhành

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/05/2026 đến 16:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ An 2 xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/05/2026 đến 16:30:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Thị A, ấp Mỹ Thị B, ấp Mỹ An 1, ấp Mỹ An 2, ấp Mỹ An 3, ấp Mỹ An 4, ấp Mỹ Hòa 5 xã Tháp Mười; ấp Mỹ Phú xã Thanh Mỹ, toàn bộ ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp 7, ấp Gò Tháp, ấp Tân Kiều xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp. Các trạm chuyên dùng: Công ty Sao Mai, Giày da Dục Thanh Long, Công ty Chơn Chính, Sấy lúa Chơn Chính, Sấy lúa Chơn Chính 2, Sấy lúa Thuận Thành, Công ty Tỷ Thạc, May mặc Bảo Thượng.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/05/2026 đến 17:00:00 ngày 17/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Mỹ Thọ





KHU VỰC: Một phần khu vực Chợ Hưng Thạnh, xã Phương Thịnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/05/2026 đến 17:30:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-75kVA Bơm Hưng Thạnh 2

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/05/2026 đến 17:00:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25KVA TB An Phong - Gáo Giồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/05/2026 đến 11:30:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-37,5kVA TB Hai Em-Mười Tạ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/05/2026 đến 11:30:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-15kVA BTS ẤP 4 Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/05/2026 đến 11:30:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-50kVA TB Ô 6 Phương Thịnh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/05/2026 đến 17:00:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-50kVA TB Ô 3 Kinh Xáng Mới

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 11/05/2026 đến 17:00:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Long 2, xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/05/2026 đến 11:30:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-50kVA Bơm Giếng KDL Xẻo Quýt

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/05/2026 đến 11:30:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P- 250KVA TB-PCCC Rừng CA tỉnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/05/2026 đến 11:30:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-50KVA CS Nuôi Ếch Nguyễn Văn Thâm

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/05/2026 đến 17:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-50kVA TB Ô 9 Mỹ Hội

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/05/2026 đến 17:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5, ấp 7 CDC Cây Dông xã Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/05/2026 đến 11:30:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Mimosa Diễm Huỳnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/05/2026 đến 11:30:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-50kVA Bánh Mì CDC Bình Hàng Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/05/2026 đến 11:30:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-630 kVA Bệnh Viện Phổi

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 13/05/2026 đến 17:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Đông Mỹ, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/05/2026 đến 17:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Hòa, ấp Bình Linh xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/05/2026 đến 17:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tây Mỹ, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/05/2026 đến 17:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2P, xã Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/05/2026 đến 17:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, xã Phương Thịnh (một điện một phần khu vực Kinh Giữa)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/05/2026 đến 17:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3, xã Phong Mỹ (mất điện một phần Mương Tư lợp)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/05/2026 đến 17:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-3000kVA Phát Tiến 3 và TBA 2x3P-3500kVA Phát Tiến 2

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/05/2026 đến 18:00:00 ngày 17/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-2x1600kVA+1x2000kVA Phát Tiến

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/05/2026 đến 18:00:00 ngày 17/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lấp Vò





KHU VỰC: - Khu vực Rạch Hòa Thuận xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/05/2026 đến 17:00:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cơ sở sản xuất chai nhựa Huỳnh Diệu xã Mỹ An Hưng.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/05/2026 đến 11:30:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Khu chăn nuôi cặp nhà máy K&K cũ xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 14/05/2026 đến 15:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Quốc lộ 80 cặp cầu Số 9 xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 14/05/2026 đến 17:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thanh Bình





KHU VỰC: Một phần ấp Nam, xã Thanh Bình (khu vực gần Dinh Ông hướng lên chùa Cao Đài)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/05/2026 đến 13:30:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thuận A, xã Thanh Bình (một phần khu vực ngọn Cả Nga)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 12/05/2026 đến 17:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Chánh, xã Bình Thành (khu vực Trần Phủ gần trạm y tế Bình Thành)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/05/2026 đến 13:30:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình (khu vực từ Trung tâm thương mại đến gần Cơ sở song Ngọc 3)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 13/05/2026 đến 17:00:00 ngày 13/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Tân Thạnh (đoạn từ kênh Thống Nhất đến Trạm y tế xã Phú Lợi cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/05/2026 đến 13:30:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Tân Thạnh (khu vực gần trạm bơm Ba Nghề, xã Phú Lợi cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 14/05/2026 đến 17:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Chánh, xã Bình Thành (khu vực từ Trường THCS Bình Thành đến trạm y tế Bình Thành)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/05/2026 đến 11:30:00 ngày 11/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Thanh Bình (khu vực từ Cầu Tân Mỹ đến đầu đường vô Miễu Bà)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/05/2026 đến 12:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Bùi Văn Guôl, xã Thanh Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 14/05/2026 đến 12:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các ấp 1, 2, 3, 4 xã Thanh Bình (thuộc xã Tân Mỹ cũ); ấp 1, 2, 3, 4 xã Tân Thạnh (thuộc xã Phú Lợi cũ)

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 14/05/2026 đến 12:30:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tam Nông





KHU VỰC: Mất điện trạm Bơm HTX Tân Phát 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/05/2026 đến 09:30:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Ban CH Biên Phòng

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 12/05/2026 đến 11:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, xã An Hòa. (Khu vực từ đá hoa cương Hoàng Thịnh dọc theo QL30 đến cụm dân cư An Hòa).

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 12/05/2026 đến 12:30:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã An Hòa. (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Văn Đời dọc theo QL30 đến cầu Trung Tâm).

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 12/05/2026 đến 15:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3, xã An Long. (Khu vực từ nhà ông Huỳnh Văn Tấn dọc theo QL30 đến trạm xay xát Nguyễn Viết Tính).

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 12/05/2026 đến 17:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã An Hòa. (Khu vực từ nhà ông Trần Văn Điền ven theo sông Tiền đến nhà bà Lê Thị Thu Hồng).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/05/2026 đến 10:30:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã An Hòa. (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Văn Kha ven theo sông Tiền đến nhà bà Lê Thị Kiều).

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 14/05/2026 đến 13:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3, xã An Hòa. (Khu vực từ nhà ông Nguyễn hải Vân ven theo sông Tiền đến nhà ông Trương Hoài Phong).

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 14/05/2026 đến 16:30:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khu Nuôi Trồng Thủy Sản Hùng Cá 10

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 14/05/2026 đến 17:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, ấp 5, ấp Cà Dâm, xã Tràm Chim. (Khu vực từ Viện Kiểm Sát Nhân Dân Khu Vực 11, tỉnh Đồng Tháp dọc theo đường ĐT 855 đến nhà ông Cao Thành Sơn).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/05/2026 đến 08:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, ấp 5, ấp Cà Dâm, xã Tràm Chim. (Khu vực từ Viện Kiểm Sát Nhân Dân Khu Vực 11, tỉnh Đồng Tháp dọc theo đường ĐT 855 đến nhà ông Cao Thành Sơn).

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 15/05/2026 đến 11:00:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Cà Dâm, ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim. (Khu vực từ nhà ông Cao Thành Sơn dọc theo đường ĐT 855 đến chợ Tân Công Sính).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/05/2026 đến 10:30:00 ngày 15/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường. (Khu vực từ trường Tiểu Học Phú Cường 1 dọc kênh Đồng Tiến đến quán Sương Rồng).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/05/2026 đến 15:30:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, ấp 4, ấp 5, xã Tràm Chim. (Khu vực từ quán Sương Rồng dọc kênh Đồng Tiến đến Cầu Việt Nhật). (Khu vực từ cầu Bệnh Viện đến quán cà phê Yến Yến).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/05/2026 đến 08:00:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, ấp 4, ấp 5, xã Tràm Chim. (Khu vực từ quán Sương Rồng dọc kênh Đồng Tiến đến Cầu Việt Nhật). (Khu vực từ cầu Bệnh Viện đến quán cà phê Yến Yến).

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 16/05/2026 đến 16:00:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hồng Ngự





KHU VỰC: Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ Thành Đội đến cầu vượt Hồng Ngự

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/05/2026 đến 17:00:00 ngày 12/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ cầu Nguyễn Tất Thành đến trường Tiểu Học An Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 14/05/2026 đến 17:00:00 ngày 14/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực từ ngã tư đường Nguyễn Huệ - Phan Bội Châu đến công thoát nước C3

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/05/2026 đến 17:00:00 ngày 16/05/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện