Vụ cháy khiến 14 người tử vong ở Hà Nội: Người dân bàng hoàng, không nghĩ đám cháy gây thiệt hại lớn như vậy

Thông tin với Gia đình và Xã hội, bà Nguyễn Thị Vượng (cư dân sinh sống tại tổ 36, ngõ 110 Trần Duy Hưng) cho biết: "Thời điểm vụ cháy xảy ra, tôi vừa đi ngủ thì bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng nổ lớn phát ra từ phía ngôi nhà kinh doanh, sửa chữa xe đạp điện trong hẻm, liền sau đó là khoảng 2-3 tiếng nổ nhỏ hơn. Khi mở cửa xuống đến nơi thì thấy lửa và khói bốc lên rất nhiều, mọi người hô hoán nhau rằng đang có cháy lớn".

Tính đến 8 giờ sáng nay, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường khu vực ngõ 119 Trung Kính.

Theo bà Vượng, ngôi nhà bị cháy là nhà 3 tầng, tầng 1 là nơi kinh doanh và sinh sống của gia đình chủ nhà, các tầng trên được chia phòng, cho thuê đã nhiều năm nay, ngôi nhà chỉ có một cửa chính là nơi thoát hiểm duy nhất. Dù người dân đã cố gắng dập lửa bằng nước, bình cứu hỏa nhưng đều bất lực vì khói đen và lửa lớn bốc lên liên tục, cửa chính bị khóa không thể tiếp cận.

"Sau khoảng 30 phút, lực lượng PCCC đã có mặt tại hiện trường, đến hơn 1 giờ sáng thì ngọn lửa đã được khống chế. Lúc đầu thấy nhiều người được đưa ra bằng cáng, tôi chỉ nghĩ họ bị thương, ngạt khói, vì khu vực cháy chủ yếu ở tầng 1, chứ không thể tin được lại có nhiều người tử vong đến vậy", bà Vượng nói.

Đến khoảng 1 giờ 30 phút sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Cũng như bà Vượng, anh Trần Đình Hiếu (sinh sống tại đầu ngõ 119 Trung Kính) cũng không khỏi bất ngờ, bàng hoàng khi nghe tin về hậu quả thương tâm của vụ cháy, anh chia sẻ: "Thời điểm xảy ra đám cháy, tôi có nghe thấy nhiều tiếng nổ phát ra từ trong ngõ, nhưng nghĩ là chập điện, cháy nổ thông thường nên không để ý. Chỉ khi xe cứu hỏa, cấp cứu đến hiện trường, chứng kiến cảnh nhiều người bị thương, tử vong được đưa ra bằng cáng tôi mới nhận ra sự nghiêm trọng".

Tính đến 8 giờ sáng nay (24/5), cơ quan chức năng xác định có 14 người tử vong, 3 người bị thương trong đám cháy nhà trọ ở Trung Kính, các nạn nhân đều là người ở trọ trong khu nhà trên.

Khu vực sân tầng 1 của ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngay khi vụ cháy xảy ra, ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương đảng, Thứ trưởng điều hành Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an; cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH; lãnh đạo Công an TP và Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH; lãnh đạo Công an TP và Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Hiện Giám đốc Công an TP đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Cầu Giấy phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Công an TP tham mưu cho Thành ủy, UBND TP chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan phối hợp UBND quận Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, khắc phục hậu quả sau vụ cháy.

Video hiện trường vụ cháy khiến 14 người tử vong ở Hà Nội:

Hiện trường vụ cháy khiến 14 người thiệt mạng tại Trung Kính - Cầu Giấy - Hà Nội rạng sáng 24/5