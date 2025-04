Vụ cháy nhà ở Hoàng Mai làm 3 người chết: Chủ tịch TP. Hà Nội chỉ đạo khẩn

Sau vụ hoả hoạn, ngôi nhà ở ngõ 99 Định Công Hạ (Hà Nội) phủ màu đen do ám khói, cửa sổ cùng nhiều vật dụng trong nhà bị biến dạng, cháy trơ khung.

Liên quan đến vụ cháy làm 3 người chết vào lúc rạng sáng ngày 28/4 tại quận Hoàng Mai. Sáng nay (ngày 28/4), UBND TP Hà Nội đã ra văn bản chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại số nhà 87, ngõ 99/110/85, Định Công Hạ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Trước đó, hồi 03h21' ngày 28/4/2025 xảy ra vụ cháy nhà dân tại số nhà 87, ngõ 99/110/85, Định Công Hạ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, gây thiệt hại 3 người chết. Để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy nêu trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Giám đốc Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định; căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao, đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy;

UBND các quận, huyện, thị xã nắm chắc địa bàn quản lý, làm tốt công tác phân tích, dự báo tình hình chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo trong công tác PCCC và CNCH có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ công tác PCCC và CNCH theo địa bàn, lĩnh vực.

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC; hướng dẫn kiến thức, các biện pháp phòng ngừa, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm khi xảy ra sự cố cháy, nổ; rà soát, bổ sung, kiện toàn các lực lượng PCCC tại chỗ (lực lượng dân phòng; lực lượng PCCC cơ sở; lực lượng PCCC chuyên ngành), mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" "Điểm chữa cháy công cộng" đáp ứng phương châm "4 tại chỗ".

Tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình kết hợp kinh doanh, sản xuất có từ 2 tầng trở lên chưa có lối thoát nạn thứ 2 tự mở lối thoát nạn thứ 2, trang bị hệ thống báo cháy tự động, dụng cụ, phương tiện cứu nạn, cứu hộ tại gia đình;

Hướng dẫn chủ cơ sở, chủ hộ gia đình tự kiểm tra an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ để chủ động phát hiện và loại trừ những nguy cơ dẫn đến cháy, nổ, sự cố, tai nạn, trong đó tập trung kiểm tra các điều kiện về đường, lối thoát nạn, hệ thống, thiết bị PCCC, hệ thống điện; quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt.

Chủ động phương án đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ trong dịp nghỉ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 sắp tới.

