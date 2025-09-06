Vụ công khai chi tiết danh sách học sinh khó khăn ở Hà Nội: Nhà trường lên tiếng xin lỗi

Liên quan đến sự việc, trường học đưa hoàn cảnh của các học sinh khó khăn trong lễ khai giảng, chiều 6/9, trên Fanpage, Trường Tiểu học Thái Thịnh đã đăng tải thư xin lỗi. Theo đó, trong lễ Khai giảng năm học 2025 – 2026 vừa qua, trường đã có sơ suất lớn khi trình chiếu công khai danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn lên màn hình trước toàn thể học sinh, phụ huynh và khách mời tham dự.

Nhà trường nhận thức sâu sắc rằng đây là một sai sót rất đáng tiếc và cũng là bài học đắt giá để nhà trường hoàn thiện hơn trong công tác tổ chức và giáo dục.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp trong lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026. Hình ảnh cho thấy, trên màn hình lớn công khai giữa sân trường là danh sách gần 20 học sinh khó khăn được nhận hỗ trợ nhân dịp năm học mới. Tên các em được chú thích chi tiết kèm hoàn cảnh gia đình, thậm chí chi tiết bệnh tình của học sinh, người nhà.

Điều đáng nói, nhà trường công khai chi tiết hoàn cảnh gia đình các em trên màn hình, trước hàng nghìn học sinh, phụ huynh và khách mời danh dự. Hình ảnh đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, gây tranh cãi trái chiều. Một số người cho rằng, có lẽ nên thông cảm bởi nhiều khi nhà trường làm điều này để minh bạch thông tin hơn.

Tuy nhiên, không ít phụ huynh và dư luận bày tỏ lo ngại cách làm này thiếu tinh tế, thậm chí cho rằng việc trình chiếu công khai hoàn cảnh của học sinh là hành động thiếu nhân văn. Dù có mục đích tốt là kêu gọi sự giúp đỡ nhưng lại vô tình làm tổn thương đến tâm lý và lòng tự trọng của học sinh.

Nhiều người cho rằng, nhà trường chỉ nên đọc danh sách các em nhận quà là đủ, bởi đây là dữ liệu cá nhân. Nếu công khai không đúng chỗ sẽ khiến các em mặc cảm, hoặc thậm chí bị bắt nạt học đường.

Xem thêm video đang được quan tâm: