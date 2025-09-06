Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Vụ công khai chi tiết danh sách học sinh khó khăn ở Hà Nội: Nhà trường lên tiếng xin lỗi

Thứ bảy, 19:05 06/09/2025 | Giáo dục
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trường Tiểu học Thái Thịnh (Hà Nội) đã phát đi thư xin lỗi vì việc trình chiếu công khai danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn lên màn hình trước toàn thể học sinh, phụ huynh và khách mời tham dự lễ khai giảng.

Liên quan đến sự việc, trường học đưa hoàn cảnh của các học sinh khó khăn trong lễ khai giảng, chiều 6/9, trên Fanpage, Trường Tiểu học Thái Thịnh đã đăng tải thư xin lỗi. Theo đó, trong lễ Khai giảng năm học 2025 – 2026 vừa qua, trường đã có sơ suất lớn khi trình chiếu công khai danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn lên màn hình trước toàn thể học sinh, phụ huynh và khách mời tham dự.

Nhà trường nhận thức sâu sắc rằng đây là một sai sót rất đáng tiếc và cũng là bài học đắt giá để nhà trường hoàn thiện hơn trong công tác tổ chức và giáo dục.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp trong lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026. Hình ảnh cho thấy, trên màn hình lớn công khai giữa sân trường là danh sách gần 20 học sinh khó khăn được nhận hỗ trợ nhân dịp năm học mới. Tên các em được chú thích chi tiết kèm hoàn cảnh gia đình, thậm chí chi tiết bệnh tình của học sinh, người nhà.

Vụ công khai chi tiết danh sách học sinh khó khăn ở Hà Nội: Nhà trường lên tiếng xin lỗi - Ảnh 1.

Vụ công khai chi tiết danh sách học sinh khó khăn ở Hà Nội: Nhà trường lên tiếng xin lỗi - Ảnh 2.

Điều đáng nói, nhà trường công khai chi tiết hoàn cảnh gia đình các em trên màn hình, trước hàng nghìn học sinh, phụ huynh và khách mời danh dự. Hình ảnh đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, gây tranh cãi trái chiều. Một số người cho rằng, có lẽ nên thông cảm bởi nhiều khi nhà trường làm điều này để minh bạch thông tin hơn.

Tuy nhiên, không ít phụ huynh và dư luận bày tỏ lo ngại cách làm này thiếu tinh tế, thậm chí cho rằng việc trình chiếu công khai hoàn cảnh của học sinh là hành động thiếu nhân văn. Dù có mục đích tốt là kêu gọi sự giúp đỡ nhưng lại vô tình làm tổn thương đến tâm lý và lòng tự trọng của học sinh.

Nhiều người cho rằng, nhà trường chỉ nên đọc danh sách các em nhận quà là đủ, bởi đây là dữ liệu cá nhân. Nếu công khai không đúng chỗ sẽ khiến các em mặc cảm, hoặc thậm chí bị bắt nạt học đường.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Lễ khai giảng đặc biệt tại Trường Giáo dục chuyên biệt Hải Phòng.

Nhật Tân
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

14 đối tượng được miễn học phí theo quy định mới nhất, người học nên biết để hưởng quyền lợi

14 đối tượng được miễn học phí theo quy định mới nhất, người học nên biết để hưởng quyền lợi

Trao học bổng toàn phần cho nam sinh mất 4 người thân vụ lật tàu Hạ Long

Trao học bổng toàn phần cho nam sinh mất 4 người thân vụ lật tàu Hạ Long

Ngôi trường không làm lễ khai giảng, hiệu trưởng nói sự thật phía sau

Ngôi trường không làm lễ khai giảng, hiệu trưởng nói sự thật phía sau

Hé lộ danh tính nam sinh đại diện 26 triệu học sinh phát biểu tại lễ khai giảng đặc biệt

Hé lộ danh tính nam sinh đại diện 26 triệu học sinh phát biểu tại lễ khai giảng đặc biệt

Khai giảng ở Thái Nguyên: Niềm vui đến trường sau những nhọc nhằn đường xa

Khai giảng ở Thái Nguyên: Niềm vui đến trường sau những nhọc nhằn đường xa

Cùng chuyên mục

14 đối tượng được miễn học phí theo quy định mới nhất, người học nên biết để hưởng quyền lợi

14 đối tượng được miễn học phí theo quy định mới nhất, người học nên biết để hưởng quyền lợi

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Những đối tượng nào sẽ được miễn học phí theo Nghị định số 238/2025 của Chính phủ? Dưới đây là các thông tin chi tiết.

Trao học bổng toàn phần cho nam sinh mất 4 người thân vụ lật tàu Hạ Long

Trao học bổng toàn phần cho nam sinh mất 4 người thân vụ lật tàu Hạ Long

Giáo dục - 13 giờ trước

Tại lễ khai giảng, trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tặng học bổng toàn phần cho một tân sinh viên từng là nạn nhân vụ lật tàu thương tâm ở Hạ Long.

Ngôi trường không làm lễ khai giảng, hiệu trưởng nói sự thật phía sau

Ngôi trường không làm lễ khai giảng, hiệu trưởng nói sự thật phía sau

Giáo dục - 22 giờ trước

Ngày 5/9, khi hàng triệu học sinh cả nước nô nức bước vào năm học mới 2025-2026, nhưng Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng (phường Nông Trang, Phú Thọ) lại không diễn ra lễ khai giảng.

Hé lộ danh tính nam sinh đại diện 26 triệu học sinh phát biểu tại lễ khai giảng đặc biệt

Hé lộ danh tính nam sinh đại diện 26 triệu học sinh phát biểu tại lễ khai giảng đặc biệt

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Kiều Tuấn Định (sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội) vinh dự được đại diện 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước phát biểu tại lễ khai giảng sáng nay.

Khai giảng ở Thái Nguyên: Niềm vui đến trường sau những nhọc nhằn đường xa

Khai giảng ở Thái Nguyên: Niềm vui đến trường sau những nhọc nhằn đường xa

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Cùng với học sinh trong cả nước, sáng 5/9, học sinh trên địa bàn một số xã miền núi của tỉnh Thái Nguyên nô nức bước vào năm học mới 2025 - 2026.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự kỷ niệm 80 năm ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự kỷ niệm 80 năm ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới

Giáo dục - 1 ngày trước

Sáng 5/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới.

Tiếng trống khai trường ngân vang trên khắp cả nước: Trang nghiêm, mới mẻ và đầy hứng khởi

Tiếng trống khai trường ngân vang trên khắp cả nước: Trang nghiêm, mới mẻ và đầy hứng khởi

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng nay, ngày 5/9, trong tiết trời thu trong trẻo, hàng triệu học sinh cả nước bước vào năm học mới 2025 – 2026. Ngày khai giảng từ lâu đã trở thành khoảnh khắc thiêng liêng, mở ra hành trình mới cho thế hệ học trò Việt Nam, và cũng là dịp để xã hội cùng nhìn lại chặng đường giáo dục.

Học sinh cả nước hân hoan dự lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026

Học sinh cả nước hân hoan dự lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng 5/9, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học mới kết hợp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên VTV1 và kết nối trực tuyến đến tất cả cơ sở giáo dục trong cả nước.

Bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Công an tạm giữ cô giáo

Bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Công an tạm giữ cô giáo

Giáo dục - 1 ngày trước

Cơ quan điều tra tạm giữ cô giáo của cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn phường Tiền Phong, Bắc Ninh để làm rõ việc cháu V (SN 2024) nghi bị bạo hành.

Cụ ông có 3 tấm bằng đại học ngành y dược, tốt nghiệp bác sĩ ở tuổi 75

Cụ ông có 3 tấm bằng đại học ngành y dược, tốt nghiệp bác sĩ ở tuổi 75

Giáo dục - 2 ngày trước

Bước qua tuổi 70, ông Phạm Ngọc Hồng vẫn chăm chỉ đến giảng đường, theo đuổi ngành Y học cổ truyền. Trước đó, ông từng nhận hai tấm bằng cử nhân của hai trường đại học khác khi đã ngoài 60 tuổi.

Xem nhiều

Tiếng trống khai trường ngân vang trên khắp cả nước: Trang nghiêm, mới mẻ và đầy hứng khởi

Tiếng trống khai trường ngân vang trên khắp cả nước: Trang nghiêm, mới mẻ và đầy hứng khởi

Giáo dục

GĐXH - Sáng nay, ngày 5/9, trong tiết trời thu trong trẻo, hàng triệu học sinh cả nước bước vào năm học mới 2025 – 2026. Ngày khai giảng từ lâu đã trở thành khoảnh khắc thiêng liêng, mở ra hành trình mới cho thế hệ học trò Việt Nam, và cũng là dịp để xã hội cùng nhìn lại chặng đường giáo dục.

Những chính sách giáo dục quan trọng có hiệu lực từ tháng 9/2025

Những chính sách giáo dục quan trọng có hiệu lực từ tháng 9/2025

Giáo dục
Nhiều trường đại học phía Bắc xét tuyển bổ sung năm 2025 từ 15 điểm

Nhiều trường đại học phía Bắc xét tuyển bổ sung năm 2025 từ 15 điểm

Giáo dục
Học sinh cả nước hân hoan dự lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026

Học sinh cả nước hân hoan dự lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026

Giáo dục
Hé lộ danh tính nam sinh đại diện 26 triệu học sinh phát biểu tại lễ khai giảng đặc biệt

Hé lộ danh tính nam sinh đại diện 26 triệu học sinh phát biểu tại lễ khai giảng đặc biệt

Giáo dục

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top