Vụ cướp giữa phố và bí ẩn về nhóm 'kín' trên mạng xã hội (P cuối): Hai gã 'ma cô'

Vụ cướp giữa phố và bí ẩn về nhóm 'kín' trên mạng xã hội (P1): Vị khách thư sinh - kẻ chỉ điểm người rút tiền tại ngân hàng GĐXH - Một ngày đầu tháng 3/2024, chị T lái xe ô tô đến ngân hàng tại thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) để rút tiền. Sau khi cầm theo túi xách bên trong có chứa 1 tỷ đồng, chị T ung dung ra xe quay về chỗ làm mà không biết rằng từng "đường đi, nước bước" của mình luôn bị 3 kẻ lạ mặt theo dõi sát sao.

Nam khai, vốn quen nhau trên mạng xã hội khi tham gia hội "Những người vỡ nợ thích làm liều". Sau thời gian trò chuyện, Nam và 3 đối tượng có nickname "Tuấn trần"; "Không lối thoát" và " Dương Luân" hẹn gặp nhau tại địa bàn quận Đống Đa (Hà Nội), cả nhóm không nói tên thật và chỉ bàn bạc về việc "làm sao kiếm ra tiền'. Cuối cùng, cả nhóm thống nhất sẽ đi cướp tài sản.

Trước khi thực hiện vụ cướp 1 tỷ đồng tại thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc), nhóm này đã gây ra một vụ trộm cắp tài sản. Bản thân Nam cũng không được rủ đi cướp ngay từ đầu mà phải chủ động liên hệ với "Tuấn trần" xin tham gia. Nam được phân công làm "chỉ điểm" vào ngân hàng tìm xe ai rút nhiều tiền nhất rồi báo cho đồng bọn đợi sẵn bên ngoài.

Sau khi cướp được 1tỷ đồng ở Phúc Yên, cả nhóm tẩu thoát về Hà Nội. Nam được chia 88 triệu đồng. Số còn lại hai đối tượng đồng phạm cầm hết. Nam không biết "Tuấn trần"; "Không lối thoát" và "Dương Luân" là ai.

Đối tượng Hùng (ảnh tư liệu)

Đứng trước những "ẩn số" khó khăn ấy, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, từ đây các anh xác định được người có biệt danh "Không lối thoát" là Nguyễn Đức Trung (SN 1986, trú tại Đống Đa, Hà Nội). Triệu tập đối tượng lên làm việc, Trung khai có bàn bạc đi cướp tài sản với nhóm Nam vì nợ nần khi chơi cờ bạc trên mạng. Tuy nhiên, sau đó Trung không được nhóm trên rủ tham gia cùng. Các tài liệu khác thu thập được của công an cũng cho thấy, ngoài hành vi "Đánh bạc", Trung không liên quan đến vụ cướp số tiền 1 tỷ đồng ở Vĩnh Phúc.

Như vậy, dù đã tìm ra 2 đối tượng trong vụ "bàn kế hoạch đi cướp" nhưng những kẻ trực tiếp ra tay thì vẫn "bặt vô âm tín".

Tổng hợp lời khai của Nam,Trung, công an tiếp tục rà soát và cuối cùng cũng làm rõ hai đối tượng còn lại trong vụ án là Dương Đức Luân ( tức "Dương Luân", SN 2000, trú tại Hà Trung, Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Hùng ( tức "Tuấn trần", SN 1992, trú tại Kim Thanh, Hải Dương).

Trong đó, Hùng được xác định là đối tượng chuyên nghiệp, cầm đầu. Theo hồ sơ, Hùng từng có nhiều tiền án, từng đi tù về tội danh trộm cắp, cướp tài sản. Ngày 9/3/2024, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công an Hải Dương bắt giữ Hùng. Riêng đối tượng Luân đã bỏ trốn nên bị phát lệnh truy nã. Tới ngày 14/3, biết không thoát, Luân đến cơ quan công an đầu thú.

Tại trụ sở cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do nợ nần nhiều và thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên 3 đối tượng tham gia nhóm Facebook "Hội những người vỡ nợ muốn làm lều". Sau đó, 3 đối tượng "cùng chung ý tưởng" nhắn tin riêng, hẹn gặp gỡ để bàn bạc, thống nhất việc cướp giật tài sản của những người rút tiền tại các ngân hàng ở địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

Các đối tượng thống nhất Nam sẽ vào quầy giao dịch của ngân hàng để quan sát, chọn "con mồi" là nữ giới rút nhiều tiền; còn Hùng, Luân chờ sẵn bên ngoài bám theo để cướp giật tài sản. Ngày 5/3, các đối tượng đã đi 2 xe mô tô lên địa bàn Vĩnh Yên vào nhiều ngân hàng để tìm "con mồi" nhưng chưa thực hiện được.

Đến khoảng 15h40' ngày 8/3, sau khi quan sát trong quầy giao dịch của Ngân hàng Viettin Bank chi nhánh Vĩnh Phúc, thấy chị T đến rút 1 tỷ đồng, lập tức Nam báo cho Hùng, Luân bám theo và ra tay cướp giật số tài sản trên rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Trên đường bỏ chạy về Hà Nội, các đối tượng đã đi lòng vòng vào nhiều tuyến đường khác nhau, thay đổi quần áo ban đầu để che giấu và tránh sự truy bắt của Cơ quan công an. Sau khi đến Hà Nội, các đối tượng đã chia nhau số tiền vừa cướp được của chị T rồi bỏ trốn. Các đối tượng cũng khai nhận, phần lớn số tiền cướp được chúng dành để tham gia trò cờ bạc trực tuyến.

Căn cứ vào tài liệu, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trên về các tội "Cướp giật tài sản" và "Đánh bạc".