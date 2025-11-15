Vụ 'khách sạn Royal Hostel' ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Đình chỉ nam lễ tân, chủ cơ sở vẫn chịu sức ép dư luận
GĐXH - Theo lãnh đạo Công an phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội), chủ cơ sở Royal Hostel, số 19 phố Hàng Cháo đang đối mặt sức ép lớn từ dư luận sau khi bị phản ánh không cho khách nhận phòng dù khách đã trả tiền cho 3 ngày lưu trú.
Ngày 15/11, thông tin tới phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), đại diện Công an phường Ô Chợ Dừa cho hay, đơn vị vẫn đang khẩn trương xác minh các dấu hiệu sai phạm liên quan đến cơ sở "khách sạn Royal Hostel" sau khi một nữ khách hàng đăng tải clip cho rằng mình bị "bùng phòng" dù đã đặt và thanh toán qua ứng dụng Agoda.
Theo cơ quan công an, ngay sau sự cố, chủ cơ sở N.T.Q.H. đã tạm đình chỉ nam nhân viên lễ tân A. – người được cho là có thái độ chưa đúng mực, đồng thời tạm dừng hoạt động Royal Hostel để rà soát quy trình nội bộ.
Cũng theo vị này, cơ sở Royal Hostel không đăng ký hoạt động theo mô hình khách sạn hay nhà nghỉ mà là cho thuê căn hộ. Khi không có khách dài hạn, họ mới linh hoạt cho thuê ngắn hạn. Nếu được xác định hoạt động như khách sạn, cơ sở sẽ bị xử lý về vi phạm cư trú và phòng cháy chữa cháy.
Cũng theo vị này, trong buổi làm việc, chủ cơ sở chịu nhiều áp lực dư luận và cam kết sẽ không đón khách ngắn ngày nữa. Chủ cơ sở đã hợp tác trong quá trình làm việc.
Về phía nữ khách, người này thanh toán qua Agoda nhưng ứng dụng chưa chuyển tiền về Royal Hostel. Sau khi vụ việc được phản ánh, bà H. đã chủ động liên hệ nền tảng để hoàn tiền lại cho khách.
Ở chiều ngược lại, bà H. cho biết đây là sự cố hy hữu trong gần một thập kỷ bà quản lý cơ sở. Theo bà, nguyên nhân chính gây bức xúc là thái độ xử lý tình huống không đúng chuẩn của nhân viên.
Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao vụ việc một cô gái trẻ có tài khoản N.Y.Q. đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh mình bị khách sạn "bùng" phòng dù đã thanh toán toàn bộ số tiền 3 ngày vì lý do… đến check-in muộn.
Cụ thể, theo chị Q, trước đó chị đặt phòng tại khách sạn Royal Hostel số 19 phố Hàng Cháo và đã thanh toán đầy đủ cho 3 ngày, trong đó ngày 7/11 nhận phòng và trả phòng vào ngày 10/11.
Do ảnh hưởng của mưa bão khiến việc di chuyển ra Hà Nội bất lợi nên đến rạng sáng ngày 9/11 (khoảng 2h), chị Q. mới có mặt để nhận phòng. Tuy nhiên, chị vô cùng bất ngờ khi nhân viên lễ tân khách sạn thông báo chị đến muộn, không còn phòng và đã cho người khác thuê.
Theo chị Q, trong khoảng thời gian chị chưa nhận phòng, nhân viên khách sạn cũng không thông báo check-in. Đến khi có mặt thì khách sạn đã cho người khác thuê. Chị Q buộc phải đón taxi di chuyển tìm khách sạn khác trong đêm mưa rét.
Vì quá bức xúc trước cách hành xử trên của nhân viên và khách sạn, chị Q. quyết định đăng tải lên mạng xã hội cảnh báo mọi người. Đến ngày 10/11, phía khách sạn đã liên hệ với mong muốn gửi lại tiền khách đã thanh toán trước đó nhưng chị Q. không hài lòng với cách giải quyết này.
Ngay sau khi sự việc được chia sẻ trên mạng, rất nhiều người đồng cảm với khách hàng, đồng thời bức xúc trước cách giải quyết của khách sạn trên. Nhiều người đồng loạt tràn vào đánh giá khách sạn này 1 sao. Không ít khách sạn khác cùng tên cũng rơi vào tình cảnh "dở khóc dở cười" khi bị đánh giá nhầm.
Liên quan đến vụ việc này, quản lý khách sạn xác nhận xảy ra sự việc và nhận lỗi, cho rằng sự việc đáng tiếc xảy ra do nghiệp vụ chưa tốt của nhân viên.
