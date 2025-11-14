Khai mạc Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025
GĐXH - Sáng 14/11, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu, mở đầu chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại quy mô khu vực miền núi phía Bắc.
Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lai Châu tổ chức, nhằm tôn vinh giá trị nông sản vùng cao, quảng bá các sản phẩm đặc trưng, đồng thời tạo cầu nối giao thương, thúc đẩy thị trường tiêu thụ bền vững cho các tỉnh miền núi phía Bắc.
Ngày hội năm nay quy tụ sự tham gia của các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Ninh, Sơn La và Tuyên Quang.
Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2025, thiết thực hưởng ứng Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV.
Không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại, Ngày hội còn mang đậm sắc màu văn hóa vùng miền, góp phần tôn vinh bản sắc và khơi dậy sức sống mới cho sản phẩm vùng cao.
Tăng cường quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ
Phát biểu khai mạc, ông Trần Hữu Linh – Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, Ngày hội là dịp để giới thiệu, tôn vinh các sản phẩm đặc trưng, tạo cơ hội liên kết hợp tác, mở rộng thị trường, góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển kinh tế – xã hội ở vùng miền núi, vùng sâu vùng xa của Đảng và Nhà nước.
Trong những năm qua, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ quan trọng như "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo", chương trình đổi mới tiêu thụ nông sản cùng nhiều hoạt động xúc tiến thương mại chuyên ngành.
Nhờ vậy, sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được biết đến rộng rãi hơn, vừa nâng cao thu nhập cho người dân, vừa lan tỏa nét đẹp văn hóa vùng miền.
Ông Trần Hữu Linh khẳng định Cục sẽ tiếp tục đồng hành cung cấp thông tin thị trường, kết nối hệ thống phân phối, hỗ trợ sản phẩm vùng cao phát triển thương hiệu, từng bước khẳng định vị thế ở thị trường trong nước và tiếp cận thị trường quốc tế.
Lai Châu đẩy mạnh xây dựng thương hiệu đặc trưng vùng cao
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Giàng A Tính cho biết tỉnh luôn ưu tiên ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thúc đẩy sản xuất hàng hóa, xây dựng chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc và phát triển thương hiệu sản phẩm đặc trưng gắn với Chương trình OCOP và các chương trình mục tiêu quốc gia.
Đồng thời, tỉnh chú trọng đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã với hệ thống phân phối, sàn thương mại điện tử và các chương trình, hội nghị, hội chợ lớn trong cả nước, giúp sản phẩm vùng cao mở rộng đầu ra bền vững.
74 gian hàng tham gia, nhiều tập đoàn phân phối lớn góp mặt
Ngày hội thu hút 74 gian hàng của doanh nghiệp trong tỉnh và từ nhiều địa phương, cùng sự hiện diện của các tập đoàn phân phối lớn như Central Retail Việt Nam, Saigon Co.op, Wincommerce, Liên hiệp HTX thương mại TP.HCM, IMEX NEWS, Qing Shan Sheng Shi…
Theo ông Giàng A Tính, sự kiện là dịp để Lai Châu quảng bá nét đẹp văn hóa, tiềm năng du lịch và những sản phẩm đặc trưng của địa phương đến các doanh nghiệp phân phối, bán lẻ trong và ngoài nước.
Trong khuôn khổ Ngày hội, Ban Tổ chức đã trao chứng nhận Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2025 cho 13 sản phẩm xuất sắc. Việc bình chọn góp phần khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường và phát triển bền vững gắn với vùng nguyên liệu địa phương.
Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực Tây Bắc với doanh nghiệp phân phối, xuất khẩu tiếp tục là điểm nhấn, với sự tham gia của Saigon Co.op, Wincommerce, Central Retail, IMEX News, Qing Shan Sheng Shi… Phía nhà cung ứng có nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp tiêu biểu như HTX Nông công nghiệp & Thương mại du lịch Than Uyên, Công ty Giống vật tư Tây Bắc, HTX Thảo dược Cát Cát…
Hoạt động góp phần thúc đẩy liên kết cung – cầu, mở rộng đầu ra cho nông sản vùng cao và tăng cường hợp tác thương mại bền vững giữa các vùng miền.
Livestream bán hàng – bước tiến trong chuyển đổi số
Nổi bật tại Ngày hội là phiên livestream bán hàng trên TikTok "Hello Vietnam", với sự tham gia của lãnh đạo Sở Công Thương Lai Châu, các KOLs và các nhà cung ứng tiêu biểu.
Nhiều đặc sản được giới thiệu trực tiếp tới người tiêu dùng cả nước như đông trùng hạ thảo An Ngân, mật ong Thanh Xuân, thịt trâu gác bếp, trà sâm, ruốc cá hồi Dương Yến, chè matcha, miến dong khoai sâm Sìn Hồ…
Ông Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, đánh giá đây là bước chuyển mạnh mẽ trong chuyển đổi số, mở ra hướng tiêu thụ mới cho nông sản đặc sản vùng cao qua nền tảng thương mại điện tử.
Với sự phối hợp của Bộ Công Thương, tỉnh Lai Châu và các địa phương trong khu vực, Ngày hội sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc năm 2025 hứa hẹn trở thành sự kiện nổi bật của khu vực, góp phần đưa sản phẩm vùng cao vươn xa, khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.
Ngày hội diễn ra từ ngày 14–16/11 tại Trung tâm thương mại tỉnh Lai Châu, mang đến không gian trưng bày phong phú, đậm sắc màu văn hóa và khát vọng phát triển bền vững của các tỉnh miền núi phía Bắc.
