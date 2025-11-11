Vụ khách sạn Royal Hostel ở Hà Nội bị tố 'bùng' phòng: Công an vào cuộc, hàng loạt lỗi vi phạm được 'gọi tên'
GĐXH - Theo Công an phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội), ngay sau khi mời chủ khách sạn lên làm việc sau "lùm xùm" bị khách hàng tố "bùng" tiền đặt phòng, lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính đối với khách sạn Royal Hostel (số 19 Hàng Cháo).
Hình ảnh và thông tin ghi lại sự việc khách hàng "tố" khách sạn Royal Hostel (số 19 Hàng Cháo, phường Ô Chợ Dừa) "bùng" tiền đặt lưu trú phòng nghỉ trong thời gian 3 ngày đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Liên quan đến sự việc này, tối ngày 11/11, thông tin với phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo sức khỏe và Đời sống), đại diện lãnh đạo Công an phường Ô Chợ Dừa cho biết, hôm nay, sau khi tiếp nhận thông tin khách sạn Royal Hostel "bùng" phòng dù khách đã thanh toán đủ tiền, công an phường đã mời chủ cơ sở và người có liên quan đến trụ sở công an phường Ô Chợ Dừa để làm rõ sự việc.
Tại Công an phường, bà N.T.Q.H - chủ cơ sở khách sạn Royal Hostel và anh T.A (người trông nhà - lễ tân) đã thừa nhận sự việc và cho biết, trước đó, khách sạn Royal Hostel đã tiếp nhận đặt phòng của 1 khách hàng tên là N.Y.Q qua ứng dụng Agoda. Tuy nhiên, đến ngày 7/11 khách không đến nhận phòng.
Đến khoảng 2 giờ ngày 09/11/2025 khách đến nhận phòng thì được anh T.A - người trông nhà ban đêm cho biết cơ sở đã hết phòng, không bố trí được phòng khác cho khách, dẫn đến người thuê phòng bức xúc, quay clip và gửi lên mạng.
Vì sự việc lan tỏa và nhận sự chỉ trích của cộng đồng, ngay sau đó, bà H đã liên hệ với khách hàng là chị Q. để xin lỗi và xin được hoàn lại tiền. Đồng thời, liên hệ ứng dụng đặt phòng Agoda để nhờ hỗ trợ hoàn tiền cho khách và khách hàng đã đồng ý.
Đại diện lãnh đạo Công an phường cho hay, ngay trong ngày hôm nay, Công an phường đã đồng thời kiểm tra hành chính đối với cơ sở này và ghi nhận nhiều vi phạm, tồn tại sau:
Thứ nhất, cơ sở đã không thực hiện đúng các quy định về thông báo lưu trú vi phạm Điểm b Khoản 1 Điều 9 Nghị định 144/2021 NĐ-CP ngày 31/12/2021.
Thứ hai, hoạt động kinh doanh ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, vi phạm Điểm a Khoản 4 Điều 12 Nghị định 144/2021 NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.
Thứ ba, khách sạn Royal Hostel không bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy thông dụng theo Điểm a Khoản 1 Điều 22 Nghị định 106/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ.
Hiện, Công an phường Ô Chợ Dừa đang tiến hành xử lý các tồn tại, vi phạm của cơ sở theo quy định của pháp luật.
Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao vụ việc một cô gái trẻ có tài khoản N.Y.Q. đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh mình bị khách sạn "bùng" phòng dù đã thanh toán toàn bộ số tiền 3 ngày vì lý do… đến check-in muộn.
Cụ thể, theo chị Q, trước đó chị đặt phòng tại khách sạn Royal Hostel số 19 phố Hàng Cháo và đã thanh toán đầy đủ cho 3 ngày, trong đó ngày 7/11 nhận phòng và trả phòng vào ngày 10/11.
Do ảnh hưởng của mưa bão khiến việc di chuyển ra Hà Nội bất lợi nên đến rạng sáng ngày 9/11 (khoảng 2h), chị Q. mới có mặt để nhận phòng.
Tuy nhiên, chị vô cùng bất ngờ khi nhân viên lễ tân khách sạn thông báo chị đến muộn, không còn phòng và đã cho người khác thuê.
Theo chị Q, trong khoảng thời gian chị chưa nhận phòng, nhân viên khách sạn cũng không thông báo check-in. Đến khi có mặt thì khách sạn đã cho người khác thuê.
Chị Q buộc phải đón taxi di chuyển tìm khách sạn khách trong đêm mưa rét.
Vì quá bức xúc trước cách hành xử trên của nhân viên và khách sạn, chị Q. quyết định đăng tải lên mạng xã hội cảnh báo mọi người.
Đến ngày 10/11, phía khách sạn đã liên hệ với mong muốn gửi lại tiền khách đã thanh toán trước đó nhưng chị Q. không hài lòng với cách giải quyết này.
Ngay sau khi sự việc được chia sẻ trên mạng, rất nhiều người đồng cảm với khách hàng, đồng thời bức xúc trước cách giải quyết của khách sạn trên. Nhiều người đồng loạt tràn vào đánh giá khách sạn này 1 sao.
Không ít khách sạn khác cùng tên cũng rơi vào tình cảnh "dở khóc dở cười" khi bị đánh giá nhầm.
Liên quan đến vụ việc này, quản lý khách sạn xác nhận xảy ra sự việc và nhận lỗi, cho rằng sự việc đáng tiếc xảy ra do nghiệp vụ chưa tốt của nhân viên.
