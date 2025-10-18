Diễn biến mới nhất vụ nam sinh lớp 12 bị bạn học cùng trường đâm tử vong
GĐXH - Sau giờ tan học, nam sinh lớp 11 đã dùng dao đâm tử vong học sinh lớp 12 tại một cây xăng ở Thanh Hóa.
Liên quan tới vụ việc nam sinh bị đâm tử vong, Trường THPT Đặng Thai Mai có báo cáo gửi Sở GD&ĐT Thanh Hóa về vụ việc.
Theo đó, sau giờ tan học buổi sáng ngày 17/10, khoảng 11h30, hai học sinh L.Q.H. (SN 2008, lớp 12A8) và em P.T.B.N. (SN 2009, lớp 11A9) gặp nhau tại cây xăng Xuân Hà, xã Quảng Bình gây gổ đánh nhau. Trong lúc đánh nhau N. lấy dao đâm vào cổ em H.
Sau đó, em H. được các bạn và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương và tử vong.
Ngay khi nắm được thông tin, Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, các thầy cô giáo của nhà trường có mặt tại địa điểm xảy ra vụ việc và Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương để nắm bắt tình hình, đồng thời kịp thời thông tin đến Công an xã Quảng Bình, Sở GD&ĐT Thanh Hóa để thông báo sự việc và phối hợp giải quyết.
Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Như Chuyên trang Gia đình và Xã hội đã đưa tin, vào khoảng 11h30, ngày 17/10, tại khu vực cây xăng thuộc thôn Xa Thư, xã Quảng Bình, hai học sinh Trường THPT Đặng Thai Mai (đóng tại xã Quảng Bình) xảy ra mâu thuẫn.
Trong lúc xô xát, nam sinh lớp 11 đã dùng dao tấn công nam sinh lớp 12. Hậu quả khiến nạn nhân tử vong sau đó.
