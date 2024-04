Vụ nổ tại tiệm vàng và hành trình truy bắt gã thanh niên có tư tưởng 'điên rồ' (P1): Lần tìm kẻ đi 'hoang'

Vụ án xảy ra vào giữa tháng 3/2021, thời điểm đó, tiệm vàng D (Quán Toan, Hải Phòng) bất ngờ bị kẻ lạ mặt ném vật liệu nổ vào bên trong dẫn tới hư hại tài sản và khiến 2 người bị thương.



Gã thanh niên sau khi gây án thì "nghêng ngang" đi bộ, rời khỏi hiện trường. Lúc đó, nhiều người dân xung quanh phát hiện ra đã "hò nhau" truy đuổi. Tuy nhiên, 2 người đã bị đối tượng dùng hung khí đánh gây thương tích.

Khi tiếp nhận thông tin, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và dư luận quần chúng nhân dân nên Công an quận Hồng Bàng và Công an Hải Phòng đã tập trung quân số nhanh chóng điều tra.

Những nhân chứng khai không biết kẻ ném vật liệu nổ vào tiệm vàng D là ai. Về phía bị hại, qua khai thác thông tin cũng không phát hiện có mâu thuẫn gì có thể dẫn tới vụ việc. Công tác giám định chỉ ra, thứ gây nổ là loại tự chế, sát thương lớn, có thể gây ra chết người.

Trong thời gian đầu tiên, các trinh sát không thể "lần" ra bất cứ nguyên nhân, động cơ nào của hung thủ. Đây là trở ngại vô cùng lớn trong công tác điều tra, nó khiến những đánh giá, nhận định về vụ việc trở nên mông lung.

Khi mở rộng diện tìm kiếm, trong con ngõ nhỏ gần tiệm vàng, công an tìm thấy một xe máy "vô chủ". Tiến hành xác minh từ biển kiểm soát, các trinh sát được chủ xe cho biết trước đó có thanh niên tên Phạm Anh Vũ mượn.

Kết hợp với nhiều tài liệu thu thập được, Công an Hải Phòng nhanh chóng xác định đối tượng tên Vũ là nghi phạm của vụ án.

Phạm Anh Vũ (SN 1944, trú tại Hải Phòng). Gã thanh niên này theo nhiều người đánh giá là có tính cách "dị thường". Vũ sống ngay đối diện tiệm vàng D. Chủ tiệm vàng cho biết mình không hề có mâu thuẫn gì với Vũ. Điều này đặt ra câu hỏi: Vũ gây án vì động cơ, mục đích gì?

Khám xét khẩn cấp nhà Vũ, Công an thu được nhiều linh kiện để chế tạo vật liệu nổ. Trong đó có những "quả nổ" dài tới 1m được đối tượng nhồi cả đinh, ốc vít vào bên trong nhằm tăng tính sát thương. Tất nhiên, thời điểm khám nhà, Vũ đã "mất tích" không để lại dấu vết.

Vũ có một cuộc sống kỳ lạ, gã không giao du với ai. Trước đây, sau khi học hết lớp 8, Vũ nghỉ và đi học nghề. Có thời gian anh ta làm thợ xăm hình nghệ thuật. Điều này đã giúp các trinh sát lý giải việc trong nhà Vũ có nhiều bản "thiết kế" quả nổ rất "sắc nét".

Gia đình Vũ phức tạp, bố mẹ ly hôn. Mẹ Vũ từng bị xét xử trước tòa bởi hành vi vi phạm pháp luật. Sau này khi trở về, người phụ nữ ấy chưa tái phạm lại. Hàng ngày, Vũ phụ mẹ bán hàng ở căn nhà tại Hồng Bàng. Tối đến, gã về căn nhà khác ở xã An Hồng (An Dương, Hải Phòng) để ngủ. Về cơ bản, cuộc sống của Vũ giống như một kẻ tách mình ra khỏi xã hội.

Các trinh sát nắm được, trước khi vụ án xảy ra 6 tháng, Vũ đã tự động cắt đứt liên lạc với người thân, không sử dụng điện thoại. Gã lang thang tại các quán internet để tìm hiểu cách chế tạo vật liệu nổ, sau đó tự mua các nguyên vật liệu, tự vẽ thiết kế... và "tạo ra" nhiều "sản phẩm" chết người.

Trong nhà Vũ, công an cũng tìm thấy nhiều hình vẽ, biểu tượng mang tính cực đoan, thể hiện tính cách và quan điểm của đối tượng. Những chi tiết này giúp lực lượng điều tra nhận định, việc Vũ chế tạo quả nổ, ném vào tiệm vàng D chỉ với mục đích tạo "thanh thế" và thể hiện sự "điên rồ" của mình.

Qua các nguồn tin, công an biết khi bỏ trốn, Vũ có thể mang theo bên mình các vật liệu nổ khác đã được chế tạo. Đây sẽ là mối nguy hiểm rất lớn với người dân nếu Vũ tiếp tục gây án. Một chuyên án được thành lập để truy tìm gã thanh niên "đơn độc" này.

