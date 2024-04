Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Liên quan đến vụ án mạng rúng động xảy ra tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương (TP. Hải Phòng), trưa nay (20/4), Công an TP. Hải Phòng phát đi thông tin chính thức ban đầu.



Theo đó, vào ngày 13/4, Công an huyện An Dương nhận được trình báo của người thân về việc cháu gái N.T.D (SN 2009, trú tại thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương) bị mất tích. Ngay khi nhận được đơn trình báo, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc tiến hành xác minh, làm rõ.

Qua điều tra, Công an huyện An Dương xác định: Ngày 12/4, cháu D. đi chơi cùng L.V.T (SN 2009, trú tại thôn Lê Sáng, cùng xã An Hồng, huyện An Dương), sau đó không thấy cháu D. trở về nhà.

Nhiều người dân thôn Lê Sáng theo dõi vụ việc.

Đến ngày 19/4, Công an huyện An Dương đã triệu tập, làm việc với L.V.T. Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, T. và cháu D. xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, T. đã đánh Nguyễn Thùy D ngất và xiết cổ nạn nhân rồi kéo ra vườn nhà chôn.

Cũng theo người dân địa phương, trước khi phát hiện cháu D. tử vong tại khu vực vườn chuối nhà bà ngoại của T, khoảng 14h chiều 12/4, T. đến nhà đón nạn nhân lên nhà bà ngoại của mình chơi (T. sống cùng bà ngoại ở thôn Lê Sáng, xã An Hồng) và sau đó gia đình nạn nhân mất liên lạc với con gái.

Thấy con gái đi chơi với bạn trai lâu không về, bố mẹ nạn nhân đi tìm khắp nơi và trình báo cơ quan chức năng địa phương. Nhiều ngày sau đó, gia đình vẫn không biết tung tích con gái ở đâu. Sau đó người thân nạn nhân cũng như cơ quan chức năng có hỏi T. về tung tích của D., nhưng T. nói không biết.

L.V.T năm nay 15 tuổi khai nhận là người sát hại thiếu nữ N.T.D.

Còn theo gia đình nạn nhân, vào trưa 12/4, cháu D. nói với bố mẹ chuyện T. nhắn tin yêu cầu lên nhà ban trai để giới thiệu cho gia đình. Đến khoảng 14h cùng ngày, cháu D. đi xe đạp tới nhà của T., nhưng ít phút sau, nạn nhân quay về cất xe vì có người đón.



Khi không thấy con gái về nhà, gọi điện thoại không liên lạc được, gia đình nạn nhân đến nhà T. tìm nhưng đối tượng này bảo không biết. Sau đó, gia đình thiếu nữ đã đến Công an xã An Hồng trình báo về việc con gái mất tích.

Cũng theo gia đình nạn nhân, thiếu nữ D. sinh con vào cuối tháng 12/2023 và từ lúc nạn nhân sinh con đến nay, chưa thấy lần nào T. cùng người thân tới thăm hỏi, động viên. Hiện tại cháu bé được bố mẹ nạn nhân chăm sóc.

Thi thể thiếu nữ N.T.D được cơ quan chức năng tìm thấy ở vườn nhà bà ngoại nghi phạm.

Được biết, L.V.T có hoàn cảnh khá éo le khi được sinh ra trong trại giam vì bố mẹ đều vướng vòng lao lý; trong khi đó bố mẹ T. không đăng ký kết hôn. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự việc, T. đang là học lớp 9 và sống với bà ngoại.

Trước đó, Gia đình & Xã hội đã thông tin, vào đêm qua (19/4), lực lượng chức năng huyện An Dương và TP. Hải Phòng vào cuộc điều tra nghi án nữ sinh 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại; đồng thời tiến hành khai quật mộ của một tử thi để thu thập chứng cứ, xác minh, điều tra vụ việc.



Hiện vụ án đang được Giám đốc Công an TP. Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Công an huyện An Dương điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

